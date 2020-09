La disputa por el liderazgo y el perfil opositor

La grieta al interior de Juntos por el Cambio entre dos alas (quienes tienen responsabilidad de gestión vs quienes no, entre "opositores blandos/palomas" y "opositores duros/halcones" al actual oficialismo) tensiona no sólo a la alianza opositora sino también al debate público entre el gobierno nacional y la principal fuerza de oposición.

Gran parte de la grieta dentro de Juntos por el Cambio se articula con la disputa por el liderazgo opositor, una variable en la cual el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta viene sacando ventaja a los referentes del "ala dura" de Juntos por el Cambio como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Miguel Pichetto.

Según la última encuesta nacional de Management & Fit, mientras el jefe de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) viene creciendo como referencia opositora (pasó de 23,6% en julio a 34,1% en septiembre), el ex presidente, la ex ministra de Seguridad y el ex candidato a vicepresidente se mantienen por debajo del 20% en la serie de esos 3 meses (Ver Gráfico 1). Incluso sumando a ellos tres, apenas rozan el 30% y quedan por detrás de Larreta.

GRÁFICO 1

GRÁFICO 2

De esa manera, la referencia opositora más proclive al diálogo de Larreta viene superando nítidamente a la línea más dura, rupturista y "venezualizada". Esta tendencia se entronca con una tendencia a valorar la capacidad de diálogo (atributo que lideran Alberto Fernández y el jefe de gobierno de CABA, según la consultora Trespuntozero).

Profundizando en ese análisis, el mismo estudio arroja que el 80% de los electores a nivel país prefiere un dirigente que dialogue con todos los sectores, mientras que apenas 13,3% se inclina por una figura que tenga un diálogo acotado con quienes tienen ideas y valores similares; quienes prefieren una figura no dialoguista no llegan al 2% (Ver Gráfico 2).

GRÁFICO 3

Esta demanda de diálogo también se advierte cuando se indagan las preferencias en materia de cercanía política. Un estudio reciente realizado por la consultora Circuitos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arroja que casi 36% de los electores de ese conglomerado creen que Rodríguez Larreta debería tener mayor cercanía con el presidente Alberto Fernández, y en segundo término con la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires (PBA), María Eugenia Vidal (24,6%; Ver Gráfico 3). Quedan muy detrás quienes prefieren una mayor cercanía de Larreta con Bullrich (12,2%) y Macri (5,6%), los referentes del ala dura de Juntos por el Cambio.

GRÁFICO 4

El mismo estudio pone de manifiesto la reciprocidad de esas preferencias: casi 39% de los electores del AMBA prefiere que el presidente Alberto Fernández tenga mayor cercanía con el jefe de gobierno de CABA, y en segundo término un 21,3% se decanta por mayor cercanía con la vicepresidenta Cristina Fernández; en tercer término aparece el gobernador de PBA, Axel Kicillof 11,2% (Ver Gráfico 4).

GRÁFICO 5

Finalmente, el informe de Circuitos muestra que el 37,2% prefiere que Axel Kicillof tenga mayor cercanía con el presidente Alberto Fernández, escoltado por casi 28% que se decanta por mayor cercanía con el jefe de gobierno de CABA; casi 18% se inclina por más cercanía con CFK (Ver Gráfico 5). De esa manera, tanto a nivel país como en el AMBA hay una demanda de diálogo institucional, muy lejana al tono de ruptura de quienes atizan la grieta. Además, las preferencias electivas en AMBA ponen en evidencia el carácter híbrido en materia político-electoral de ese conglomerado, que mezcla a la Ciudad Autónoma con el Gran Buenos Aires (GBA) y que se constituye como "vidriera" del país, aunque no sea un distrito en sí mismo. Estas consideraciones resultan centrales para el debate de la coparticipación que se viene instalando en la agenda.

Norman Berra (@berranorman) es encargado de Proyectos de Consultora Delfos. Regularmente publica en su Blog Clima de Opinión y en el sitio de la Consultora Delfos.

