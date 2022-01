Matías Kulfas: “La exploración offshore producirá crecimiento, desarrollo y empleo”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó este martes, que las críticas a la exploración offshore, para la producción de hidrocarburos en el Mar Argentino, son “infundadas” y restringen las posibilidades de “crecimiento, desarrollo y generación de empleo” en el país.

“Muchas críticas son infundadas; es una actividad muy controlada, por primera vez el Gobierno ha tomado la decisión de que Medio Ambiente participe de estos procesos; Argentina tiene experiencia en explotación de gas offshore y no ha habido problemas”, explicó a AM 750.

Para Kulfas, “la foto de Greenpeace -donde aparecen dos personas empetroladas en la playa- es propaganda que busca generar una reacción negativa en la población; eso no va a ocurrir, no es posible; es una actividad fuertemente controlada”.

“Para Argentina esta es una actividad importante porque significa muchos puestos de trabajo en un país que necesita recuperar el empleo y la producción y es una actividad que demanda muchos servicios para PyMEs argentinas y, al mismo tiempo, una actividad exportadora, genera dólares para estabilizar la macroeconomía”, agregó.

En ese sentido, indicó que “además de generar proveedores, empleo, producción nacional, (permitirá) también tener ingreso de dólares genuinos para tener una macroeconomía estable, crecer más tiempo, no estar con crisis cambiarias cada dos años; necesitamos crecer 10, 15 años seguidos y una forma de generar esto es un país que genere más dólares de exportación, que ahorre divisas”.

“Está enmarcado en un esquema donde este gobierno ha sido uno de los que más ha trabajado el Desarrollo Productivo Verde; hemos lanzado una línea muy intensa y promovido inversiones en hidrógeno verde como la inversión de Río Negro, la más grande de 2021 en Argentina, el combustible del futuro”, recordó.

El ministro Kulfas consideró que “Argentina tiene que avanzar en esta dirección, pero es un proceso, no se da automáticamente, lleva tiempo” y, en ese marco, destacó que “la minería es una actividad clave para la transición ecológica”.

“Si queremos hacer una ley de electromovilidad, hacer autos eléctricos no contaminantes eso demanda más cobre y litio; de esa manera vamos a lograr de manera real que Argentina y otros países puedan avanzar en una transición ecológica”, señaló.

Por ello, afirmó que “el camino no es hacer discurso sino tomar medidas concretas, es lograr que Argentina vuelva a crecer; si no tenemos dólares no hay transición ecológica posible; es una discusión que no tiene que ver con rechazar los postulados ambientalistas, somos un gobierno que por primera vez incorporamos la dimensión ambiental a la explotación offshore, hay que hacerlo con medidas concretas”.

“Nuestro gobierno rechaza tanto la mirada de que la producción se tiene que hacer sin importar las consecuencias ambientales, como también rechaza las miradas prohibicionistas que restringen nuestras posibilidades de crecimiento, desarrollo y generación de empleo”, concluyó.

> TÉLAM.

—