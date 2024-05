SiReLyF: “Paramos para cuidar nuestros derechos y por el futuro de todos y todas”

(Por Máximo Brizuela *) El próximo 9 de mayo Luz y Fuerza se adhiere al Paro General de la CGT.

El mismo se da en un contexto hostil para la clase trabajadora, en donde nuevamente está siendo la variable de ajuste de un gobierno que venía a luchar contra una supuesta “casta” que poco a poco revelamos que eran nuestros jubilados/as, pensionadas/os, trabajadores activos, estudiantes universitarios, las obras sociales solidarias, la cultura y tantos otros sectores y grupos sociales que lejos están de ser sectores con privilegios.

El discurso no condice con los actos de gobierno y las consecuencias del ajuste y abandono del Estado, deterioran más a una sociedad que ya venía muy golpeada.

Los reclamos de espera y paciencia ante un gobierno que recién asume no son posibles cuando cada medida de gobierno va en contra de los laburantes. No es capricho, no habría mayor deseo que el gobierno nacional escuche el reclamo de una sociedad que no deja de sacrificarse sin obtener nada a cambio, solo desprotección y menos derechos.

En cambio, los que siempre ganan obtienen más beneficios en detrimento de lo anteriormente nombrado.

La reciente media sanción de la Ley Bases por parte de la Cámara de Diputados y dentro de ella las reformas laborales y privatizaciones que plantea nos ponen en un estado de alerta.

Nada de lo que esa ley plantea es un beneficio para quienes trabajan y quieren hacerlo. La presente crisis económica está sirviendo de excusa para destruir todo aquello que implica un beneficio colectivo.

Esperamos que el paro sea contundente y el gobierno nacional tome nota para abrir los canales de diálogo y cambie el rumbo actual que castiga a la sociedad argentina.

* Máximo Brizuela es secretario General del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF).

