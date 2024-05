Talleres suma 16 partidos sin perder y se anima a soñar

Acumula 16 partidos sin perder en la Liga, Libertadores y Copa Argentina. Es Talleres, el equipo que le ganó en Avellaneda a su sombra negra, Independiente, y lo empujo a Carlos Tevez a renunciar. Es que la escuadra de Walter Ribonetto tiene tres jugadores letales: Ramón Sosa, Victor Botta y Gastón Benavídez, un marcador lateral espectacular. Por eso, los hinchas andan inflando el pecho por las calles de la ciudad.

Pero “los Matadores” no se rinden y le piden la presidente Andrés Fassi una vuelta olímpica. Es que en la Copa Argentina estuvo a punto de conseguir un título frente a Patronato de Paraná cuando perdió uno a cero y de esa forma no pudo jugar la anterior edición de la Copa Libertadores. También perdió esa posibilidad contra Boca por penales. Mas bronca para “los Tallarines”. Ese es el Talleres gris y claro, cuando juega bien…

El valor de este equipo albiazul es la Copa Libertadores. Ganarle a San Pablo en el Kempes fue un triunfo muy importante que hizo feliz a la mitad de la ciudad. Talleres es el primer club argentino en la próxima ronda y si empata en Brasil ante San Pablo, siempre definirá la revancha como local. Y esa es una ventaja deportiva. Talleres si sigue jugando como hasta hoy puede seguir subiendo en la Libertadores. Y con Sosa y Botta, todo se puede.

Por ahí el socio e hincha de Talleres critica a Fassi porque no trae refuerzos. Pero se olvidan que vendió en los últimos años por más de cien millones de dólares. Hace falta que tengan memoria. Y ahora, está a punto de vender a Europa al paraguayo Sosa y no hay que descartar a Botta. Mientras Girotti siga haciendo goles, es otro candidato a dejar al club. Y ahora apareció River para pedir cotización por Nahuel Bustos. No se quejen los hinchas porque Fassi pedirá a los socios que se cambien los estatutos para poder seguir siendo presidente de Talleres. Ya tuvo dos mandaros y por ahora no puede presentarse como candidato. Ese es Talleres.

Solo le falta al club cordobés una vuelta olímpica. ¿Podrá en este 2024? Y en una de esas…

UN VIAJE DE CAMPEONES

Un viaje único para una celebración extraordinaria: El plantel de la CONMEBOL 99 celebra junto a los socios y MSC CRUCEROS.

Como parte de los festejos por los 25 años de la única Copa Internacional del fútbol de Córdoba, el Club ha dispuesto invitar a todo el plantel y cuerpo técnico del 99 a un viaje en formato todo incluido entre el 4 y el 12 de diciembre.

El Crucero Poesía cubrirá el itinerario Buenos Aires – Río de Janeiro – Buenos Aires y la agenda tiene prevista una gran Cena Albiazul la noche del aniversario del 8 de diciembre.

El contempla promociones especiales para socios albiazules para que puedan sumarse a esta invitación inédita para el fútbol mundial. La invitación ya fue compartida con los agasajados este viernes en la Sala de Prensa del CARD.

