Recuerdos del “Flaco” Menotti, el primer técnico en defender el fútbol del interior

Los recuerdos golpean mi mente. Al “Flaco” César Luis Menotti ya lo extraño, porque era un gran amigo y siempre conversábamos sobre fútbol y la vida. El DT campeón del mundo de 1978 en cancha de River fue acusado injustamente por algunos tontos de que dio la vuelta Olímpica con los militares. Es como algunos que acusan de que a tal equipo lo ayudó un árbitro. Los giles están en cualquier lado.

Menotti recuerdo que me señaló en el Bauen Hotel a Roberto Marcos Saporiti que acababa de llegar de Bélgica. “Ese negro puede ser el técnico de Talleres” me dijo para agregar: “Te doy el teléfono de mi casa y decile al Pelado (Nuccetelli) que me llame y le doy datos del Sapo” me aclaró. Le pasé el teléfono y pedí una foto de Saporiti, la envíe al Diario Córdoba, y el titulo fue “¿Saporiti técnico de Talleres?”. Muchos se sorprendieron con mi noticia. Fue en 1977 y gracias al Flaco, di la primicia.

En otra oportunidad, Nilo Neder me invitó a Canal 12 a un programa especial con Cesar Menotti para hablar del título del Mundial 78. “¿Menotti, cuánto ganas por mes en la selección?” le pregunté. Él me repreguntó: “¿Cuánto ganas vos en el diario? Mil pesos por mes”. Ahí, el Flaco me respondió: “20 mil por mes” y lanzó una sonrisa.

Otro de los momentos inolvidables lo viví en la inauguración del viejo Chateu Carreras en el partido de la selección de Menotti frente a un combinado de Córdoba. Fue antes del Mundial en 1978. En un momento del partido, el Flaco hizo parar el partido y lo convocó a Daniel Alberto Willington y le regaló la camiseta de la selección nacional. Todo el estadio de pie aplaudiendo. Qué hermoso recuerdo.

Otra vez, Menotti le aconsejó a Amadeo Nuccetelli cuando era presidente de Talleres en 1975, que comprara a los jujeños Daniel Valencia y Antonio Rosa Alerte. “Pelado, esos dos juegan muy bien y hacen una buena sociedad” le dijo el DT. Entonces, Nuccetelli hizo una convocatoria a los socios e hinchas de Talleres para que pusieran un dólar por persona y así el club compró a los jujeños. Años después, Valencia fue campeón del mundo en cancha de River.

El Flaco era un libro abierto. Dirigió a River, Boca e Independiente. De la convocatoria del 78 dejó afuera a Maradona, Bravo y Botaniz. Y otro que no pudo estar fue Luis “Hacha” Ludueña, que sufrió una caída en una pileta de natación en Carlos Paz y se cortó un pie. Menotti fue el primer técnico en defender el fútbol del interior.

Otra gran anécdota del flaco fue que nunca le dio trascendencia a “la pelea” con Carlos Salvador Bilardo. Menotti definió así el tema: “Lo que pasó es que a mi me gusta la “Negra” Mercedes Sosa, y a él le encantan los Wawanco”.

Simplemente un grande. Para mi no murió, César Luis Menotti sigue vivo en cada cancha del interior del país.

