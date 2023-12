Juan Román Riquelme fue elegido presidente de Boca en un domingo histórico

El ídolo Juan Román Riquelme quedó consagrado como nuevo presidente de Boca Juniors al imponerse junto con el saliente Jorge Ameal por amplio margen a la fórmula encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, que no concurrió a votar en los comicios que se celebraron este domingo en el mismo campo de juego de la Bombonera. En una elección con impacto político, el ex jugador y actual vicepresidente del club sepultó las aspiraciones de Macri, que contó con el apoyo del presidente Javier Milei.

Cuando se había escrutado poco más del 30 por ciento de los votos, desde la lista de Ibarra aseguraron que la diferencia era inalcanzable. De este modo, Riquelme se imponía con el 64,9 por ciento de los votos y su cosecha continuaba creciendo. De este modo, se convirtió en el presidente más votado en la historia del fútbol argentino

Milei, socio activo 76.296 del club, votó hoy en el postergado acto eleccionario, que iba a celebrarse el 2 de diciembre, luego pasó al domingo 3 y finalmente derivó en este 17, tras luego de sucesivos reclamos de la oposición, que se fueron sorteando, no sin dificultades, a través de la Justicia. El presidente fue silbado e insultado y tuvo que escuchar los cánticos de “Boca es de los socios”. No fue casual: La pugna Riquelme-Macri llevaba impresa la disputa entre los clubes como sociedad civiles que defendía el “ex 10” del “Xeneize” y las entidades deportivas como sociedades anónimas que impulsaba el ex presidente en sintonía con el actual presidente.

Resaltaron en el comicio, las presencias de Gianinna y Claudia Maradona, hija menor y exesposa de Diego, respectivamente; la primera enfundada en una camiseta de Boca., en la mesa 191.

De esta manera Riquelme se convirtió en el tercer presidente de Boca que fue jugador del club, antecedido por el uruguayo de nacimiento, Luis Cerezo, en 1905 y José Alfredo López, en 1946.

Las elecciones comenzaron pasadas las 9.30, con una pequeña demora por los efectos del temporal, y de los 94.188 socios habilitados votaron poco menos de la mitad (43.367) hasta las 18.

De cualquier manera, ese número quedó como el mejor en la historia del fútbol argentino y el tercero a nivel mundial detrás de los 57.088 de 2010 y 55.611 en 2021, en ambas elecciones de Barcelona, de España.

De los 13.364 socios objetados por la oposición, finalmente votaron 6.800 supervisados por un veedor enviado por la otra lista.

“Reconocemos que hemos perdido porque a esta hora, poco antes de las 23, todos los números indican que esa diferencia de casi 30 puntos es irreversible”, confirmó la derrota propia y verificó el triunfo de Riquelme su adversario, Andrés Ibarra.

“Lo que no se puede repetir es que la familia de Boca se divida. Y finalmente quiero agradecerle a Macri por haber decidido acompañarme como mi compañero de fórmula”, cerró.

Sin embargo, según pudo constatar Télam, gran parte de su fuerza política, junto con la derrota, quedó muy molesta con Macri, justamente por el hecho mencionado de su ausencia a la hora de votar.

Finalmente, y sellando desde lo numérico y estadístico el valor histórico de este triunfo de la victoria Riquelme-Ameal, los 43.367 votantes de superaron largamente a los 38.363 de las elecciones de 2019, cuando la fórmula inversa Ameal-Riquelme derrotó a las otras dos opciones conformadas por Christian Gribaudo-Juan Carlos Crespi y José Beraldi-Royco Ferrari.

Detrás de ella se ubica en el fútbol argentino el registro de los comicios de 2021 en River Plate con 19.833. Como para que esos aproximadamente 10.000 hinchas no tuvieran razones para festejar como lo hicieron en el propio playón boquense después que Ibarra reconociera que el ídolo futbolístico Riquelme es desde hoy y por cuatro años también el máximo dirigente “xeneize”.

Pero por lo pronto, para este lunes, ya estará en marcha la primera medida del Román presidente: Diego Martínez, recientemente desvinculado de Huracán, será el nuevo entrenador boquense.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

