Silbaron e insultaron a Milei cuando fue a votar en las elecciones de Boca

En el fútbol las pasiones siempre están a flor de piel. Lo vivió en carne propia el presidente Javier Milei que, por primera vez desde que asumió el 10 de diciembre, realizó una actividad pública y fue silbado e insultado y recibió cánticos en su contra. Ocurrió al ir a votar en los comicios para elegir presidente de Boca.

Milei participó de las elecciones del club Boca Juniors, del que es hincha, que se desarrollaron en La Bombonera y provocó la reacción de los hinchas Xeneizes, seguidores del ídolo boquense, Juan Román Riquelme. El titular del Ejecutivo había manifestado su apoyo a la fórmula opositora que integran el ex presidente Mauricio Macri con Andrés Ibarra, ex gerente del club.

La reacción de los hinchas se produjo en medio de la disputa entre el Riquelme y Macri, pero sobre todo en lo que representan uno y otro. Mientras el ex 10 de Boca propone que los clubes sigan siendo asociaciones civiles y por lo tanto, manejados por sus socios, el ex presidente y Milei impulsan la idea de que se conviertan en sociedades anónimas.

🗣️Así se retiraba Javier #Milei tras votar en solo 3 minutos. SILBADO y repudiado por los hinchas de #Boca en #LaBombonera, que cantaban por el club: "El club es de los socios". pic.twitter.com/PcFcPojPQ9 — Boca Juniors – La12Tuittera (@la12tuittera) December 17, 2023

El primer mandatario llegó a la cancha de Boca a las 10.12 y le llevó apenas siete minutos sufragar en la mesa 19 de la carpa A, una de las tres que se dispuso sobre el césped del mítico recinto de Brandsen 805.

Milei ingresó encapuchado con una campera de lluvia por una de las esquinas de la cancha y saludó a la platea principal del estadio, al caminar por la pasarela hacia la carpa.

Su llegada se produjo con discreción y con movimientos muy organizados entre la custodia presidencial y el personal de seguridad de Boca.

Minutos después, cuando la noticia de su presencia ya había circulado entre los presentes, Milei salió de la carpa con su cabeza descubierta y provocó la reacción de una parte de la parcialidad. Sus detractores lo silbaron y luego entonaron un grito de guerra: “El club es de los socios”. Cabe recordar que el presidente, al igual que Macri, impulsan la idea de convertir a los clubes en sociedades anónimas.

Además, durante la campaña, el Presidente apoyó abiertamente a la fórmula opositora, sobre la que Riquelme planteó que buscaban privatizar el club.

Al día siguiente de su victoria en el balotaje del 19 de noviembre, Milei admitió en la red social X sus “ganas locas de volver” a La Bombonera si el “Titán” Martín Palermo asume la conducción del equipo, una promesa de Ibarra y Macri.

Milei, socio activo número 76.296, es un confeso hincha pero admitió que perdió su pasión cuando “el populismo se instaló en el club”, una idea que relacionó con los retornos de exjugadores como Riquelme y Fernando Gago.

“Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. ¿Cómo pueden traer a un cinco que no marque?. Gago tiene menos marca que La Salada”, dijo en una entrevista con radio Mitre antes de convertirse en jefe de Estado.

Milei también ofreció su colaboración al expresidente Macri para que Boca recupere “grandeza y brillo” como en su pasada gestión, asociada al ciclo deportivo ganador que lideró Carlos Bianchi.

Por su parte, Macri criticó la reacción de los hinchas de Boca que silbaron a Milei: “Qué vergüenza ver imágenes de señores que dicen ser hinchas de Boca, cuando en realidad son tremendos maleducados y no espontáneos, insultando al presidente de la República en vez de festejar que vaya a votar por el futuro de nuestro querido club. Lo que vimos, lamentablemente, es lo que viene pasando hace 4 años con Boca. Espero por el futuro y el bien de nuestro club que hoy termine y cambie de una buena vez”.

Unos minutos antes, Ibarra se expresó en la misma línea que su compañero de fórmula. “Es una vergüenza lo que hicieron los violentos de siempre con el Presidente de la Nación, Javier Milei”, escribió.

La canciller Diana Mondino también salió en defensa del presidente Milei al destacar su “hombría” y calificarlo de “valiente” al concurrir a votar en las elecciones de Boca.

“La hombría de Milei no terminó con la campaña. Poquísimos se animarían a votar en Boca rodeado de un clima híper hostil y muchos menos a mostrar la cara tras la tormenta catastrófica en Bahía Blanca. El Presidente será muchas cosas, pero ante todo es un verdadero valiente”, opinó Mondino en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social X.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.