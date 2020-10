[Dossier360]: Cómo identificar la señal en medio del ruido circundante

Al igual que sucedió con las PASO de 2019 en Argentina, los grandes medios hegemónicos nacionales volvieron a sesgar su mirada sobre el proceso electoral boliviano este año: en las primarias argentinas pronosticaban una primaria ajustada, pero en las urnas el Frente de Todos se impuso por más de 16 puntos porcentuales sobre Juntos por el Cambio. Análogamente, en Bolivia daban por sentada una segunda vuelta que nunca se produjo (ver imágenes arriba).

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

Lejos de esos pronósticos, el gobierno de facto boliviano admitió la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) sobre la base de las encuestas en boca de urna, dada la demora del escrutinio oficial.

Dos de las bocas de urna realizadas el domingo 18 de octubre le adjudican al MAS un caudal superior al 50% de los votos y una ventaja en torno a los 20 puntos porcentuales sobre la segunda fuerza (ver imágenes arriba). Sin embargo, la victoria en primera vuelta del candidato del socialismo, Luis Arce, ya se perfilaba como un escenario de alta probabilidad en el informe que compartimos la semana pasada en Dossier 360. Realizado por CELAG, ese estudio arrojaba que el MAS superaba el 44% de intención de voto y le sacaba más de 10 puntos porcentuales de ventaja a la segunda fuerza, condición suficiente para evitar el ballotage (ver gráfico abajo).

Así, el informe publicado en Dossier 360 claramente acertó en identificar la señal en medio del ruido circundante. Cabe destacar que CELAG también tuvo una buena aproximación a las PASO del 2019 en nuestro país el año pasado: lejos de las encuestas que auguraban un resultado ajustado y replicaban los medios hegemónicos, su encuesta domiciliaria perfiló una brecha en torno a los 9 puntos porcentuales a favor del Frente de Todos, aun habiendo sido realizada varias semanas antes de los comicios (ver gráfico abajo).

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

Del mismo modo, en el caso boliviano el estudio del CELAG estuvo entre las dos mediciones más cercanas al resultado, junto con la de CIESMORI (ver gráfico abajo), pese a ser la que se realizó con más antelación respecto a la fecha del comicio.

Cabe destacar que la pandemia del coronavirus limitó la posibilidad de realizar mediciones presenciales en el proceso preelectoral boliviano, mientras que la metodología de boca de urna se basa en encuestar a la salida de los lugares de votación. Eso puede explicar el relativo desvío entre el promedio de las encuestas, que daban 42,32% al MAS y 34,84% a la segunda fuerza, y los boca de urna, que ubican al MAS por encima del 50% y a su escolta más cerca del 30% que del 35%.

Esa misma limitación afecta al contexto argentino, por lo cual la mayoría de las encuestas realizadas en nuestro país en el marco de la pandemia se basan en relevamientos en plataformas web y telefónicas. Para corregir el sesgo de representatividad asociado a esa captura (no todos los electores tienen internet o pueden ser captados por vía telefónica), Dossier 360 ha desarrollado un algoritmo que calcula el desvío que pueden tener las mediciones web y telefónicas respecto a una encuesta presencial. Ese algoritmo se aplica al promedio de las encuestas analizadas para un mejor ajuste de las mediciones.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

Cabe destacar que el vencedor de los comicios bolivianos, Luis Arce, es un economista de 57 años que fue ministro de Economía y Finanzas durante casi todo el período de gobierno del expresidente Evo Morales (con una pausa de 18 meses). Durante su gestión, Bolivia elevó su Producto Interno Bruto (PIB) de U$S 9.500 millones de dólares anuales a U$S 40.800 millones y redujo la pobreza del 60% a 37%, según datos oficiales. Esa bonanza permitió pagar bonificaciones a miles de mujeres embarazadas, escolares y ancianos, y realizar inversiones millonarias para avanzar en la industrialización del litio y el gas natural, dos de las principales riquezas naturales de Bolivia. Por eso, en Dossier 360 hacemos un seguimiento de las encuestas sobre opinión pública y política junto con las mediciones de consumo y tendencias del mercado, dado que la comunidad que vota es la misma que consume: cualquier fenómeno político-electoral no se entiende desprendido del contexto socioeconómico, sino en conjunto con él.

De esa manera, Dossier 360 ayuda a identificar la señal en medio del ruido circundante.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.