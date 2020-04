¿Coronavirus mata grieta?

Una encuesta nacional de la consultora Circuitos, señala que la imagen positiva del presidente alcanza 57,5% (9,26 puntos porcentuales por encima del caudal obtenido el 27-O), una negativa del 11,1% y una regular del 25%. En ese estudio, la valoración positiva es menor que la reportada por Analogías (78,2%) y CB Consultora (61,5%, aunque en este último caso la diferencia no resulta estadísticamente significativa). Sin embargo, los indicadores de Circuitos se acercan a los anteriores al indagar la calificación de la acción del gobierno respecto a la crisis global del coronavirus: 70,5% de positiva, vs casi 17% de regular, casi 4% de mala y 2,2% de muy mala (6,1% de negatividad total); casi 7% no sabe (Ver Gráfico 1).

GRÁFICO 1

GRÁFICO 2

Asimismo, un estudio online de la consultora Oh panel sobre una muestra de 700 casos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el interior entre el 18 y el 23 de marzo arroja que un 89% aprueba la actuación del gobierno nacional ante la crisis (58% la considera muy adecuada y 31% adecuada), vs. apenas 8% que la ve poco o nada adecuada; 3% ns/nc. En la misma línea, el 80% cree que el gobierno reaccionó rápido o justo ante la crisis, mientras que apenas 17% ve una reacción lenta; 3% ns/nc (Ver Gráfico 2).

En la encuesta de Clivajes que citamos recientemente, el timing del gobierno es calificado de manera favorable por 85%, lo que en conjunto confirma lo que planteamos como hipótesis en un artículo reciente: el gobierno capitaliza su reacción ante la coyuntura.

GRÁFICO 3

Cuando pasamos a los indicadores relevados por la consultora D`Alessio Irol-Berensztein entre el 24 y el 25 de marzo sobre una muestra (no probabilística) contactada online, el 74% dice que la reacción del gobierno fue adecuada y oportuna, un 23% que fue adecuada, pero tardía; y apenas 2% que fue exagerada; 1% ns/nc. Entre los votantes del Frente de Todos, el 100% la ve adecuada con sus dos matices; mientras que entre los de Juntos por el Cambio, el 55% la ve adecuada y oportuna, y el 40% la ve adecuada, pero tardía; de todos modos, el dato, en la línea de otros que venimos repasando, muestra que incluso entre los electores que se inclinaron por la fórmula Macri-Pichetto el 27-O hay acompañamiento a la acción del actual gobierno en esta materia. Lo mismo se detecta entre los electores que votaron a fuerzas minoritarias: 58% califica como adecuado y oportuno el timing del gobierno, 32% como adecuado, pero tardío y apenas 4% como exagerado (Ver Gráfico 3).

GRÁFICO 4

Finalmente, el mismo estudio arroja una suba de la imagen positiva del gobierno de Alberto Fernández: pasa del 51% en febrero al 61% en marzo, una suba de 10 pp. Así, se ubica casi 13 pp. por encima del resultado obtenido el 27-O (48,24%). La negativa cae de 43% a 30%, lo cual implica una transferencia de casi 80% de la opinión desfavorable a la favorable; otros 3 pp. se transfieren al ns/nc (Ver Gráfico 4). En síntesis, si hacemos un promedio entre todas las encuestas que califican la imagen del gobierno de Alberto Fernández frente a la coyuntura (Analogías, CB Consultora, Circuitos y D´Alessio IROL/Berensztein), resulta en un número emblemático: 67,8% de acompañamiento favorable.

