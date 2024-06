Villa Belgrano y Argüello: Villata denunció que el proyecto de ordenanza permite actividades comerciales y de servicios en la costa del río Suquía

La concejala Graciela Villata (Frente Cívico, Juntos por el Cambio) denunció esta mañana, en la reunión de la comisión de Legislación General, que el proyecto de ordenanza del oficialismo para establecer nuevas normas para el desarrollo inmobiliario en Villa Belgrano, Argüello y Parque Modelo, permite “actividades comerciales y de servicios en la costa del río Suquía”.

Villata leyó el artículo 7, referido al carácter urbanístico de la zona F -la que se extiende sobre la margen del río Suquía, frente a la Reserva General San Martín, hasta el puente de Villa Warcalde-, que dice textualmente: “Zona destinada a consolidarse con un uso residencial con vivienda individual, agrupada y colectiva, sujetas a condiciones particulares. Actividades comerciales y de servicio orientadas a la población barrial y/o sectorial. Zona que presenta características ambientales necesarias de preservar, por su condición frentista urbano ambiental Río Suquía. Máximas restricciones al asentamiento de actividades industriales o asimilables”.

Y agregó que “puede haber actividades comerciales y de servicios sobre la margen del río. Van a hacer un desastre. Si la anterior ordenanza destruyó Villa Belgrano, esto que piensan hacer en la zona F va a ser mucho peor”.

La edil insistió con escuchar a los vecinos sobre sus planteos y cuestionó que acá “hay una falta de planificación manifiesta por parte del municipio. Con este esquema que proponen, de ir barrio por barrio, vamos a tener 560 ordenanzas de desarrollo urbano en Córdoba”.

Luego dijo que “el Departamento Ejecutivo avanza con ordenanzas que satisfacen los intereses del municipio sin dar respuesta a los graves problemas que hoy tiene Villa Belgrano con la explosión urbanística existente. Villa Belgrano no posee la infraestructura correspondiente para darle respaldo a cada una de las autorizaciones de construcción que se han hecho en la zona”.

Por último, expresó que “ni los vecinos ni los desarrollistas están de acuerdo con la norma. Esto quiere decir que el Poder Ejecutivo no tiene el poder de conciliar dos posturas que son tan distintas. El proyecto que presenta no satisface ni a uno no a otro”.

[COBERTURA]

VER Córdoba: Avanza un proyecto de ordenanza pro-desarrollista para Villa Belgrano y parte de Argüello.

VER Córdoba: “El proyecto de ordenanza ayudará a destruir Villa Belgrano, Argüello y otros barrios de la zona Noroeste”.

QUÉ PASA EN VILLA BELGRANO

Villa Belgrano es un barrio residencial, ubicado al noroeste de la ciudad. Sus límites los marcan el río Suquía por el sur y el este; la avenida Recta Martinoli por el norte; y la calle Lasalle por el oeste. Sin embargo, en la iniciativa legislativa oficial se extiende su límite oeste hasta la calle Tomás Garzón.

En la última década, su fisonomía, contexto ambiental y estilo de vida se han transformado progresivamente con los llamados “Housing” y emprendimientos inmobiliarios, algunos de ellos denominados “de altura”, con más de dos pisos, límite establecido para esta zona. También se ha intensificado el desarrollo comercial y de servicios.

LA RESERVA SAN MARTÍN

La Reserva Natural Urbana San Martín fue creada en 2009. Anteriormente era el Parque San Martín. Está ubicada en el noroeste de la ciudad de Córdoba y tiene una superficie de 114 hectáreas enmarcadas por el Río Suquía y el Canal Maestro Sur.

Es la única área protegida de la ciudad. Su valor biológico está dado porque corresponde a una zona de transición entre dos ecorregiones: El Espinal y el Chaco Serrano.

Dentro de ese pequeño territorio lleno de vida, hay bosque nativo y es el hábitat, entre otros, de 17 especies de reptiles; 6 de anfibios; 9 de mamíferos; y 177 de aves. También habitan el río Suquía, 14 especies de peces, 12 son autóctonas y 2 introducidas.

MÁS INFORMACIÓN

VER Córdoba: La municipalidad sigue sin escuchar a los vecinos y trata de avanzar con un proyecto a la medida de los desarrollistas.

VER Córdoba: Le piden a Passerini que “gobierne para los vecinos de la ciudad y no para los desarrollistas”.

VER Villa Belgrano: La municipalidad intenta esquivar el escenario judicial y consigue que la Justicia le dé “tiempo extra”.

VER Villa Belgrano: Los vecinos rechazaron, en el Concejo Deliberante, el proyecto que permite construir edificios frente al Suquía.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.