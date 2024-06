Córdoba: “El proyecto de ordenanza ayudará a destruir Villa Belgrano, Argüello y otros barrios de la zona Noroeste”

“Una vez más, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba se apresta a tratar entre gallos y medianoche un proyecto de ordenanza que ayudará a destruir Villa Belgrano, Argüello y otros barrios de la zona Noroeste”. La frase forma parte del comunicado de prensa emitido este miércoles por los Vecinos Autoconvocados de Villa Belgrano, los centros vecinales de Argüello y Cerro de las Rosas, y la Asociación Amigos de la Reserva General San Martín, que expresaron su oposición al proyecto de ordenanza que impulsa el gobierno municipal y que establece nuevas normas para el desarrollo inmobiliario en esa zona de Córdoba Capital.

El documento fue dado a conocer luego de que la comisión de Legislación General del Concejo Deliberante emitiera despacho con la firma de los ediles de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), alianza integrada por el PJ y aliados. La iniciativa podría ser tratada la semana próxima.

Dentro de ese marco, las instituciones vecinales exigen “la nulidad de los Convenios Público/Privados para nuestros barrios (léase, las famosas “Excepciones”) y la suspensión de todas las construcciones inmobiliarias, comerciales y de servicios a las que han dado curso las distintas administraciones municipales y que han destruido nuestros barrios”; “la prohibición de densificación en la costa del río que debe ser área de preservación ambiental por la importancia que el mismo tiene para toda la ciudad”; y “una real participación vecinal en la planificación de los barrios que esos vecinos habitan, mediante un proceso de Participación Informada”.

Luego, agrega el texto que “una vez más, el gobierno municipal elige escuchar a los desarrollistas y no a los vecinos. Una vez más, el gobierno municipal decide avanzar sobre el medio ambiente, poniendo el riesgo la existencia de la Reserva General San Martín. Una vez más, a través de este proyecto de ordenanza demuestra estar dispuesta a colaborar en la destrucción de la identidad que durante décadas los vecinos fuimos construyendo en cada uno de los barrios de la zona, atentando contra todos nuestros derechos adquiridos, haciéndonos perder irremediablemente nuestra calidad de vida y, como si todo eso fuera poco, afectando también el valor ambiental y patrimonial de nuestros barrios y el valor económico de nuestros inmuebles”.

Señala, además, que “la Municipalidad nunca escuchó a los vecinos. Desconocemos los motivos por los cuales el intendente, Daniel Passerini, también vecino de Villa Belgrano, ha ignorado sistemáticamente nuestros reiterados pedidos de reunión, y en lugar de ello se ha reunido desde el Día Cero de su gestión, con los representantes de la Cámara que nuclea a los empresarios desarrollistas inmobiliarios que de manera voraz quieren hacer “negocios” a costa de la destrucción de la identidad de los barrios de la zona y del ambiente, incluido el río Suquía y la Reserva Natural General San Martín”.

“Señor intendente, señores concejales, los vecinos estamos acá para seguir reclamándoles a ustedes, que son quienes deben velar por los derechos e intereses de todos los ciudadanos. Exigimos que frenen de una vez por todas la voracidad de los empresarios, decididos a avanzar sobre el patrimonio ambiental, arquitectónico y urbanístico de la ciudad”, reclama el comunicado.

LAS RAZONES DEL RECHAZO

Más adelante, el documento manifiesta las razones del rechazo:

– No se realizó un proceso de participación ciudadana para la elaboración del proyecto. Esto es, que los vecinos recibieran previamente toda la información técnica disponible y fueran convocados los ámbitos institucionales para el debate correspondiente. Entendemos que la participación informada de la ciudadanía es una condición indispensable para la elaboración de las normas que rigen la vida de las sociedades además de ser un derecho humano.

– Los vecinos no tuvieron acceso a documentos indispensables que un proyecto de ordenanza tendría que haber contemplado. Los vecinos que el gobierno asegura “representar”, no tuvieron acceso a ninguno de estos documentos: Informe de Impacto Ambiental sobre el barrio de Villa Belgrano y la zona Noroeste; Informe de Impacto Ambiental sobre el río Suquía y la Reserva General San Martín; Informe de capacidad existente e impacto proyectado sobre la red eléctrica; Informe sobre capacidad existente e impacto en la red vial; Informe de impacto sobre la red de provisión de agua potable; Mapa sobre infraestructura existente en el barrio; y Estudios sobre amenaza de inundaciones, erosión y anegamiento en la ciudad de Córdoba. En definitiva, no se ha realizado una Evaluación Ambiental Estratégica.

– No se conoce un plan de desarrollo urbano de la ciudad y el municipio no ha planteado un proceso participativo de elaboración de un plan de desarrollo urbano de la ciudad.

– El proyecto no tiene en cuenta los Acuerdos Internacionales de los que Argentina es signatario, ni las normas que tienen que ver con la tutela del ambiente y el desarrollo sostenible. Por estos mismos motivos, de aprobarse este proyecto de ordenanza, el mismo será inconstitucional.

[COBERTURA]

VER Córdoba: Avanza un proyecto de ordenanza pro-desarrollista para Villa Belgrano y parte de Argüello.

QUÉ PASA EN VILLA BELGRANO

Villa Belgrano es un barrio residencial, ubicado al noroeste de la ciudad. Sus límites los marcan el río Suquía por el sur y el este; la avenida Recta Martinoli por el norte; y la calle Lasalle por el oeste. Sin embargo, en la iniciativa legislativa oficial se extiende su límite oeste hasta la calle Tomás Garzón.

En la última década, su fisonomía, contexto ambiental y estilo de vida se han transformado progresivamente con los llamados “Housing” y emprendimientos inmobiliarios, algunos de ellos denominados “de altura”, con más de dos pisos, límite establecido para esta zona. También se ha intensificado el desarrollo comercial y de servicios.

LA RESERVA SAN MARTÍN

La Reserva Natural Urbana San Martín fue creada en 2009. Anteriormente era el Parque San Martín. Está ubicada en el noroeste de la ciudad de Córdoba y tiene una superficie de 114 hectáreas enmarcadas por el Río Suquía y el Canal Maestro Sur.

Es la única área protegida de la ciudad. Su valor biológico está dado porque corresponde a una zona de transición entre dos ecorregiones: El Espinal y el Chaco Serrano.

Dentro de ese pequeño territorio lleno de vida, hay bosque nativo y es el hábitat, entre otros, de 17 especies de reptiles; 6 de anfibios; 9 de mamíferos; y 177 de aves. También habitan el río Suquía, 14 especies de peces, 12 son autóctonas y 2 introducidas.

MÁS INFORMACIÓN

VER Córdoba: La municipalidad sigue sin escuchar a los vecinos y trata de avanzar con un proyecto a la medida de los desarrollistas.

VER Córdoba: Le piden a Passerini que “gobierne para los vecinos de la ciudad y no para los desarrollistas”.

VER Villa Belgrano: La municipalidad intenta esquivar el escenario judicial y consigue que la Justicia le dé “tiempo extra”.

VER Villa Belgrano: Los vecinos rechazaron, en el Concejo Deliberante, el proyecto que permite construir edificios frente al Suquía.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

SUSCRIBITE A ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.