Cardozo adelantó que Córdoba adherirá a las restricciones nacionales el próximo fin de semana

El ministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo, aseguró este lunes que “los próximos días serán muy difíciles” por la cantidad de casos de coronavirus y la ocupación de camas que sigue en ascenso y anunció que la provincia va a adherir al DNU nacional de aislamiento para los días sábado 5 y domingo 6 de junio.

Cardozo también afirmó que “se implementarán restricciones cuando la ocupación de camas (críticas por paciantes COVID-19) alcance el 80% del total”. Este lunes 31 el porcentaje de ocupación de camas críticas fue de 72,7%. Cabe aclarar que el gobierno provincial no emite información sobre la ocupación de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por pacientes de otras patologías.

Hasta ahora, la posición del gobierno era continuar con restricciones “light”respecto a las dispuestas por el Ejecutivo Nacional, por lo que el anuncio de adhesión a las restricciones del fin de semana sorprendió. “De la forma en la que viene evolucionando la patología y con ciertos indicadores que acabamos de mostrar, como incidencia, ocupación de camas, Ro, que son muy preocupantes, vamos a adherir al decreto nacional, obviamente con todas las normativas de las restricciones que tiene el DNU del Gobierno nacional”, explicó el funcionario.

El pasado viernes, durante la conferencia donde se comunicaron las nuevas restricciones a partir del 31 de mayo, los funcionarios encabezados por el vicegobernador Manuel Calvo señalaron que “las medidas anunciadas regirán hasta el 11 de junio inclusive, en toda la provincia de Córdoba”. De este modo, se descartaba el “confinamiento estricto” que establecía el DNU de Nación.

Las medidas vigentes son las siguientes:

– Vuelven actividades comerciales no esenciales de 6 a 19 horas.

– La circulación será entre las 6 y 20 horas, como hasta el 21 de mayo pasado.

– Clases presenciales en niveles inicial, primario y especial.

– Secundario con clases presenciales en localidades de menos de 30 mil habitantes. En las demás, las clases seguirán siendo virtuales.

– Circulación: sigue vigente el permiso para los no esenciales para luego de las 20 horas.

– Restaurantes y bares hasta las 19 horas. Delivery o take away hasta las 23 horas. No podrán alquilar su establecimiento para eventos.

– Shoppings: mantendrán actividades corridas de 9 a 19 horas (patios de comida solo take away o delivery).

– Salones de fiestas cerrados.

– Obras privadas permitidas en horario de circulación.

– Turismo se mantiene suspendido en general. Solo en forma individual.

– Reuniones sociales: se mantienen suspendidas tanto en ambientes públicos o privados.

– Reuniones familiares: se podrán realizar de hasta 8 miembros, en el horario de libre circulación.

– Actividades religiosas: se mantienen vigentes con reducción de aforo: 30%.

– Actividades deportivas y recreativas en lugares cerrados: permitidas hasta 12 personas.

– Prácticas deportivas al aire libre: podrán realizarse, sin uso de vestuarios ni instalaciones. Continúan suspendidas durante este periodo las competencias de cualquier tipo; federadas, amateurs o exhibiciones. Excepto las regladas a nivel nacional.

– Gimnasios y natatorios: podrán desarrollar actividades según protocolo establecido.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, Cardozo precisó que “ya tenemos muchos más pacientes internados (con COVID-19) que en el pico que tuvimos en 2020. Son 700 personas más”.

Añadió que las decisiones que adopta el gobierno provinciall son “en base a indicadores” y tomadas “con todos los sectores: salud, comerciales, productivos, recreativos, deportivos, culturales, entre otros. Cuando tengamos el 80% de ocupación de camas vamos a seguir todas las recomendaciones y no tengan dudas que se van a tomar las medidas que se tengan que tomar”.

Finalmente, Cardozo sostuvo que “tendremos 15 días muy difíciles, porque venimos de un promedio de 3.010 casos diarios. Los próximos 10 días las consultas van a ser muy altas, la intención es poner todo lo que tengamos”.

