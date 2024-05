La respuesta del resto de las universidades al acuerdo del gobierno con la UBA

El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado cuestionando el acuerdo al que llegó el gobierno nacional con la Universidad Nacional de Buenos Aires y reclamó la misma solución para todo el sistema de universidades nacionales: “No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, dice el documento emitido por los rectores de 60 universidades.

Por su parte, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a dos jornadas de protesta para los días 22 y 23 de mayo próximo, con la siguiente modalidad: 24 horas de visibilización del conflicto y 24 horas de paro sin concurrencias a los lugares de trabajo. Los docentes y no docentes reclaman por una recomposición salarial.

Dice el CIN en un documento que “la actualización en un 270 por ciento del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300 por ciento para hospitales a la Universidad de Buenos Aires implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año”.

Agrega que “resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”.

Plantea que “por lo tanto, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación. Con la misma urgencia, seguiremos bregando por paritarias para las y los trabajadores de las universidades que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas”.

Señala también que “rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo”.

Finalmente, precisa que “el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios” y advierte que queda “en sesión permanente a la espera de una respuesta urgente a esta solicitud y, si no la hubiera, definir las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina”.

QUÉ DIJO EL RECTOR DE LA UNC

El rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Jhon Boretto, le dijo este jueves al programa Arriba Córdoba que se emite con Canal 12, que la resolución del gobierno nacional es “discriminatoria” porque beneficia a una sola universidad.

Boretto remarcó que “no tiene una mirada federal” y consideró que esta situación de “discrecionalidad y discriminación total” podría ser una “causal clara para recurrir a la Justicia”.

“Está claro que se reconoce el problema que veníamos planteando desde comienzo de año que es el desfasaje que tenían nuestras partidas de gasto de funcionamiento. Porque en este acuerdo con la UBA que se anunció se reconoce una actualización del 200 por ciento, que es equivalente a la inflación del año pasado”, planteó.

DOCENTES Y NO DOCENTES

El Frente Sindical de Universidades Nacionales decidió convocar a dos jornadas de protesta para los días 22 y 23 de mayo próximo.

A través de un comunicado de prensa, explica que “(…) considera que la situación crítica de la universidad pública se debe resolver integralmente: presupuesto para funcionar, becas para estudiar y salarios dignos para sus trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes”.

Detalla que “la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con la inflación acumulada del 8,8 % en el mes de abril, se ha agudizado y la Secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para el mes de mayo, no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde el mes de diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el FONID”.

Apunta, finalmente, que “la propuesta realizada por el Gobierno Nacional para resolver la situación presupuestaria crítica de la Universidad de Buenos Aires muestra que la contundencia de la marcha del 23 cambió las condiciones de negociación. Ahora falta el presupuesto de todas las universidades del país, el salario de docentes y no docentes y las becas para que las y los estudiantes puedan ingresar, permanecer y graduarse. No podemos esperar más”.

