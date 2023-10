Balotaje: Juez se sumó a Bullrich y Macri y llamó a votar por Milei

Al final, el senador nacional Luis Juez (Frente Cívico, JxC)se desmarcó de la decisión que había tomado Juntos por el Cambio de Córdoba (JxC), que dejaba en “libertad de acción” a los votantes de la coalición para decidir a quien votar en el balotaje del próximo 19 de noviembre, y afirmó en una entrevista, en Buenos Aires, que él lo hará por el libertario Javier Milei. “Prefiero darle una oportunidad a un tipo que no conozco a uno que ya conozco como Sergio Massa”, expresó Juez. Se suma de este modo a la postura promovida por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que ha sido seguida por buena parte del Pro y algunos dirigentes de la UCR.

La posición que Juez asumiría este lunes había tenido un primer anticipo el domingo con el documento dado a conocer por la Juventud del Frente Cívico, llamando a apoyar al candidato libertario. Allí, en un documento titulado “El Kirchnerismo es el problema, nunca la solución”, invitan “a toda la sociedad de Córdoba y el país a hacer oír el grito de cambio y de libertad en las urnas, y a que dejemos para siempre atrás el populismo kirchnerista que fue el principal culpable que nos trajo hasta esta situación de crisis económica, social e institucional sin precedentes en los últimos 40 años. (…) Cambio o kirchnerismo”.

Juez, que la semana pasada había impulsado con los socios de JxC de Córdoba un pronunciamiento en el que promovía “la libertad de acción”. JxC Córdoba había expresado el jueves último que “vamos a respetar la libre elección de los argentinos. No vamos a caer en el error de pensar que podemos decirle a la gente a quién votar. Los argentinos son los únicos dueños de los votos, ni un dirigente ni un partido”.

Sin embargo, este lunes, Juez le dijo a Radio Continental de Buenos Aires que “la soberbia, el ego, nos llevaron puestos. Tuvimos todas las oportunidades de cambiar esto y, nuestra soberbia nos trajo hasta acá. El partido lo van a jugar otros. (Sergio) Massa es un tipo extremadamente peligroso. Con Milei tengo muchos desacuerdos, pero prefiero darle la oportunidad” y resaltó: “Prefiero darle una oportunidad a un tipo que no conozco a uno que ya conozco”.

El domingo, el senador cordobés se había negado a “recomendar el voto en blanco”, no quiso adelantar a quién votaría y le pidió a Milei que “se tranquilice”. “Necesitamos que se tranquilice. Yo no me voy a hacer responsable del pastillero de Milei”, dijo Juez al canal Todo Noticias.

Por último, había afirmado: “No quiero ofender a nadie, pero si Milei se pone loco porque tres camarógrafos hacen quilombo atrás mientras él está hablando en un programa de televisión, bueno, alguien tiene que decirle: ‘Preparate, Javier, que vas a tener 600 mil negros en la Plaza de Mayo cuando tomes la primera decisión, tranquilo’”.

MÁS INFORMACIÓN

VER Balotaje: La juventud del juecismo llamó a votar contra el kirchnerismo y por Milei.

VER JxC Córdoba resolvió “respetar libre elección” para el balotaje.

> Con información de TÉLAM.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.