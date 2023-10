Balotaje: La juventud del juecismo llamó a votar contra el kirchnerismo y por Milei

La Juventud del Frente Cívico, el partido del senador nacional, Luis Juez, llamó este domingo a votar contra el kirchnerismo y por el libertario Javier Milei en el balotaje del próximo 19 de noviembre. A través de un documento titulado “El Kirchnerismo es el problema, nunca la solución”, invitan “a toda la sociedad de Córdoba y el país a hacer oír el grito de cambio y de libertad en las urnas, y a que dejemos para siempre atrás el populismo kirchnerista que fue el principal culpable que nos trajo hasta esta situación de crisis económica, social e institucional sin precedentes en los últimos 40 años”.

El documento dado a conocer a la prensa por el juecismo se alinea con la postura nacional de Patricia Bullrich, Mauricio Macri, buena parte del Pro y algunos pocos dirigentes de la UCR, como Luis Petri, y se diferencia de la indicada por la alianza Juntos por el Cambio (JxC) de Córdoba, que integra el Frente Cívico, y que promovió “la libertad de acción”.

JxC Córdoba había expresado el jueves último que “vamos a respetar la libre elección de los argentinos. No vamos a caer en el error de pensar que podemos decirle a la gente a quién votar. Los argentinos son los únicos dueños de los votos, ni un dirigente ni un partido”.

Ahora, los jóvenes del Frente Cívico dicen que “creemos necesario sentar una postura clara ante la situación crítica que se encuentra el país de cara a las próximas elecciones nacionales”.

Señalan que “como jóvenes, entendemos la necesidad de remarcar con firmeza que la única forma de construir el futuro de nuestro país es con más democracia, con más salud, con más educación y con más derechos. Nunca en retroceso de todo lo conseguido para nuestro pueblo” y apuntan que “la democracia es algo que a nuestro país le costó mucho dolor recuperar, y es una bandera que se defiende y se construye todos los días un poco más”.

Plantean que “la sociedad nos eligió como opción opositora y nos encomendó la tarea de control, por lo que no tenemos la arrogancia de indicar ahora al resto cómo tienen que votar ante opciones electorales que si bien no expresan en totalidad los valores y las ideas que nosotros defendemos, sabemos que con los delincuentes no se negocia”.

Agregan que “sí, somos plenamente conscientes de que el límite es el respeto por las leyes, es la República, es la Constitución. Siempre seremos parte del freno democrático al autoritarismo y a los que quieren ir por todo” y expresan que “por todo lo anteriormente expuesto es que invitamos a toda la sociedad de Córdoba y el país a hacer oír el grito de cambio y de libertad en las urnas el próximo 19 de noviembre, y a que dejemos para siempre atrás el populismo kirchnerista, que fue el principal culpable que nos trajo hasta esta situación de crisis económica, social e institucional sin precedentes en los últimos 40 años”.

Luego, utilizan la misma frase de José de San Martín que utilizó quien fuera candidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, al anunciar su apoyo a la candidatura de Milei: “Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla”; y cierran diciendo: “Cambio o kirchnerismo”.

