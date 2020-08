Al ritmo de Los Palmeras: Un ex intendente y ex diputado nacional de fiesta en plena cuarentena social

En Córdoba, las fiestas familiares y sociales se encuentran prohibidas a partir del incremento de los contagios de coronavirus en el mes de julio. La provincia adhirió al DNU que emitió el presidente Alberto Fernández el 2 de agosto y que fue renovado el 18 de agosto pasado por el que se impedía la actividad social. La prohibición, según los DNU del presidente, se disponía tanto para las zonas que se encuentran en Asilamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y también para aquellas que se encuentren en fase de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO).

Para el ex intendente de Villa Dolores y ex diputado nacional por el kirchnerismo cordobés, Juan Manuel Pereyra, el impedimento pareció no tener vigencia, como muestra este video y pudo corroborar este medio de dos fuentes que pidieron reserva de identidad. En el video que dura poco más de tres minutos, se lo ve a Pereyra participando de una fiesta familiar, en la casa de su hermano Argentino, ubicada entre las localidades de Las Tapias y Villa Las Rosas, en el valle de Traslasierra.

Se trata de un video que en Villa Dolores ya es ampliamente conocido porque se ha viralizado como si fuera un hit. Según las fuentes consultadas, el video fue grabado entre el 15 y el 20 de agosto último.

Al ritmo de Los Palmeras, que interpretan “Cumbia sobre el mar”, Pereyra es el primero que ingresa desde la derecha del video, con un buzo de color bordó y rayas blancas. Luego lo hace, de pullover verde, su hermano Ivar. Además de Argentino Pereyra, también toma parte del festejo la asesora jurídica de la intendencia de Las Tapias, Anabella Pereyra, hija del dueño de casa (Argentino). En total, se pueden contar 11 personas.

Cabe recordar, que sin contar las ramas de contagios derivadas de los casos de los tres operarios que llegaron a trabajar al Banco Nación de Villa Dolores el pasado 1 de junio, en las distintas localidades de Traslasierra se produjeron 179 contagios, 136 de los cuales ocurrieron en justamente en Villa Dolores, según la información oficial del Ministerio de Salud de la provincia. Hasta que aparecieron los brotes de Marcos Juárez y Oliva, sobre la ruta nacional número 9, había sido el principal foco de la enfermedad en el interior provincial.

No es el primer caso en esta zona de Traslasierra, en la que personajes públicos de la comunidad actúan al margen de las reglas vigentes. El vocal de la Cámara Civil de Villa Dolores, Pablo Cabral, fue imputado por violar la cuarentena dispuesta por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para evitar la propagación de coronavirus. Cabral fue detenido el pasado 11 de julio, cuando conducía una Chevrolet S-10 que circulaba por la Ruta 146, en el acceso Oeste a la ciudad serrana. El juez viajaba con luces apagadas, a alta velocidad y con “halitosis alcohólica”, de acuerdo al acta policial.

Pereyra fue intendente de Villa Dolores entre 2003 y 2015. En los dos primeros períodos (2003 y 2007) triunfó en las elecciones al frente de la boleta de la Unión Cívica Radical (UCR). En su tercer período pasó a formar parte del kirchnerismo y fundó el partido Concertación Forja en el que también milita el ex intendente de Córdoba capital, Daniel Giacomino. Posteriormente, en 2015 fue electo diputado nacional en la boleta del Frente para la Victoria cordobés.

Cuando partió a cumplir sus funciones en Buenos Aires, logró imponer como candidata a su hija Gloria, que había sido secretaria de Acción Social de la última gestión de su padre. Lo cierto, es que Pereyra padre intentó poner en marcha una especie de gobierno desde las sombras para mantener el control de la ciudad más importante de la región Oeste de la provincia, un intento que rechazado por su hija. A partir de allí, se produjo la ruptura política y también familiar de los dos Pereyra, al punto que según las fuentes consultadas, no se dirigen la palabra desde hace años.

Sin importar demasiado los vínculos filiales, Pereyra padre se alió con un histórico “adversario” y uno de los dirigentes más influyentes del peronismo cordobés, el titular provisional de la Legislatura, Oscar González, para tratar de derrotar a Gloria en los comicios de 2019.

A su vez, la hija, una vez que distanció de su padre, conformó el partido vecinalista Movimiento Ciudadano, y para la elección, que se realizó el 1 de abril de 2019 estructuró una alianza con un sector de la UCR y el Frente Cívico, que se llamó “Todos Somos Villa Dolores”.

Pereyra padre no tuvo éxito en su nuevo experimento político y la candidata peronista Cristina Vidal fue derrotada por Gloria por apenas 351 votos. Hasta la fecha, no ha habido reconciliación.

Juan Manuel Enrique Pereyra llegó al kirchnerismo a partir de las construcciones que realizaba al calor de la obra pública el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio De Vido.

Pese a ello, cuando se produjo el desafuero del que fuera el ministro más poderoso del kirchnerismo, Pereyra se abstuvo. En octubre de 2017, votaron por el desafuero que permitió la detención de De Vido, 176 legisladores, 79 no concurrieron y 1 se abstuvo (Pereyra).

En su discurso, había planteado que “no están dadas las condiciones constitucionales de defensa en juicio; no quiero ser cómplice con mi voto de violar la independencia de otros poderes. Me abstengo en esta votación ante mi fuerte sospecha de parcialidad manifiesta, no quiero ser cómplice de una Justicia dependiente de otros poderes”, señaló Pereyra durante su exposición. Y afirmó que “me preocupa vivir en un país en el que primero te encarcelan y después averiguan si cometiste un delito".

De su paso por la Cámara de Diputados de la Nación también se recuerda que entregó dos becas a una sobrina en los años 2017 y 2018.

