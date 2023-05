Violencia de género: Condenaron a “la Mole Moli”, pero no deberá ir a prisión

El ex boxeador, Eduardo Fabio Moli (‘la Mole Moli’) fue condenado a dos años y dos meses de prisión en suspenso por el delito de “coacción” (fuerza o violencia que se hace a una persona para obligarla a decir o ejecutar algo) en contra de su exesposa Marta Galiano (“La Negra”), según la sentencia emitida por el tribunal unipersonal de la Cámara 12ª del Crimen de Córdoba, a cargo de la jueza María Gabriela Bella.

Para no ir a prisión, el ex boxeador deberá fijar domicilio, concurrir al Patronato del Liberado y no consumir estupefacientes ni abusar de alcohol.

En tanto, que para sostener su libertad durante el tiempo que dure la pena condicional, la jueza dispuso que debe asistir al Centro Integral de Varones en Situaciones de Violencia (CIV) de Córdoba, un organismo que depende del Ministerio de la Mujer. Allí, deberán disponer un tratamiento para que comprenda lo sucedido y mejore su mirada de género.

El lunes 15 de mayo último había comenzado el proceso de enjuiciamiento en contra de la Mole Moli (54) por tres delitos: ‘coacción, violación de domicilio y lesiones leves (en contexto de violencia de género)’, hechos que ocurrieron en la localidad cordobesa de Villa del Rosario, donde residen el ex boxeador y su ex esposa, quienes están separados del vínculo matrimonial.

Durante las audiencias, Galeano testificó que su ex esposo la había golpeado el 5 de enero de 2019 y que cinco días después repitió la agresión.

Con respecto a la ‘violación de domicilio’, la denuncia corresponde a Viviana Pereyra, una vecina y amiga de Galeano, quien sostuvo que en octubre de 2020 la Mole Moli ingresó sin autorización a su domicilio y la amenazó, ya que se trata de una de las testigos de cargo en contra del ex pugilista.

Los delitos de ´lesiones leves y violación de domicilio’ fueron considerados prescriptos por la jueza María Gabriela Bella, por lo tanto la sentencia condenatoria fue sólo por el delito de ‘coacción’, y previó al fallo la Mole Moli aceptó los cargos.

“Estoy contento, por una parte, porque se terminó todo esto. Ya está. Ya se acabó. Me voy a mi casa a seguir laburando porque tengo una familia que cuidar”, dijo el exboxeador luego de escuchar la sentencia y retirarse de Tribunales.

El fiscal Mariano Antuña había solicitado una pena de dos años y ocho meses, no obstante dijo que “el fallo está en sintonía en términos generales” con lo que había planteado en sus alegatos sobre dos hechos de coacción.

La Mole Moli, entre 2010 y 2012, había alcanzado popularidad nacional a través de los programas televisivos de Marcelo Tinelli.

En cuanto a su actividad como boxeador peso pesado, que inició en 2003, obtuvo varios títulos, entre ellos el Sudamericano de su categoría, el de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

