Vacunación VIP en Córdoba: la Justicia Federal también investiga posibles irregularidades

La Justicia Federal de Córdoba también investiga al gobierno de la provincia para determinar si hubo anomalías en las aplicación de vacunas contra el coronavirus en Córdoba, tal como denunciaron el senador nacional Ernesto Martínez y el diputado nacional, Luis Juez, ambos de Juntos por el Cambio. Se suma a las investigaciones judiciales por el vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud de la Nación y la entrega de vacunas Sputnik V a obras sociales y prepagas por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El fiscal federal, Carlos Casas Noblega, manifestó ayer a Canal 10 de la UNC que “se ha oficiado al Ministerio de Salud para que remita todas las constancias del plan vacunatorio provincial”, que incluye datos de la cantidad de dosis que ha recibido de Nación hasta el día de la fecha y el destino de las localidades e instituciones y a quiénes inocularon en cada uno de los casos.

Asimismo, dijo que la denuncia de los legisladores es de carácter “general y no en particular”, por lo tanto “si surgen de la prueba elementos que pudieran sospechar de la participación de un delito se va a investigar”. No obstante, reiteró que en la presentación judicial no se menciona a ninguna persona como presunta beneficiaria irregular de la vacuna contra el Covid-19.

En la denuncia que presentaron Juez y Martínez sostuvieron que “es de conocimiento general que, una serie de funcionarios públicos (de Córdoba), violentaron la resolución ministerial nacional, cuyo cumplimiento les incumbe, al vacunarse con la primera dosis de la inyección Sputnik V, salteándose deliberadamente, el orden conformado por la disposición 2883/2020, de cumplimiento obligatorio en toda la Nación”.

En ese sentido, mencionaron que en los considerandos de la disposición reglamentaria “la campaña de vacunación contra el Sars-Cov-2 constituye una estrategia de salud pública nacional, prioritaria, equitativa, solidaria y beneficiosa para el bienestar y la salud tanto individual como colectiva de nuestros ciudadanos”.

“Si una provincia vacuna como quiere o a quien quiere, la facultad nacional de delinear una política general de salud ante una epidemia, se destruye y, frente a esa realidad, la Justicia Federal debe velar, por el recto cumplimiento de lo ordenado por el Estado Nacional”, plantea el texto de la denuncia.

Cabe recordar que además de la denuncia de Martínez y Juez, el legislador Marcelo Cossar (UCR, Juntos por el Cambio) presentó un listado con 44 funcionarios, legisladores e intendentes que se vacunaron al margen de las disposiciones nacionales.

Este medio reconstruyó además cómo había sido el mecanismo de vacunación utilizado por algunos intendentes, que se valieron de la dosis sobrante del pack de Sputnik V para inocularse. También, que el hospital Iturraspe en San Francisco, había sido una especie de vacunatorio regional para funcionarios. Allí se contabilizaron 14 intendentes y legisladores provinciales. El oficialismo provincial justifica que se trata de personas que se encuentran en la primera línea de "combate" contra el coronavirus. Lo cierto, es que la vacunación de buena parte de ellos se realizó sin tomar en cuenta la regla que plantea la resolución 2883 del Ministerio de Salud de la Nación.

Pese a ello y a los pedidos de información de ENREDACCIÓN, el gobierno no ha informado sobre la lista total de funcionarios y legisladores vacunados contra el coronavirus, ni sobre los criterios utilizados. En ese sentido, como publicó este medio, la discrecionalidad ha sido tal, que al menos 18 funcionarios, intendentes y legisladores se inocularon antes que el gobernador Juan Schiaretti. A ello, se agrega

Ayer, el Ministerio de Salud eligió al diario La Voz del Interior para responder con cuentagotas los funcionarios esenciales que fueron vacunados, pero dentro de ese esquema incluye a 8 colaboradores directos del primer mandatario y del vicegobernador Manuel Calvo. Ese listado es el siguiente:

1. Juan Schiaretti (gobernador).

2. Manuel Calvo (vicegobernador).

3. Diego Cardozo (ministro de Salud).

4. Walter Grahovac (ministro de Eduación).

5. Juan Carlos Massei (ministro de Desarrollo Social).

6. Sergio Busso (ministro de Agricultura).

7. Alfonso Mosquera (ministro de Seguridad).

8. Sandra Belfiore (coordinadora del área de inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia).

9. Rodolfo Rodríguez (director del Instituto Provincial de Investigación y Planificación Sanitaria).

10. Gonzalo Sarría (director del Museo de la Reforma).

11. Colaborador directo de Schiaretti (del que no se dio el nombre).

12. Colaborador directo de Schiaretti (del que no se dio el nombre).

13. Colaborador directo de Schiaretti (del que no se dio el nombre).

14. Colaborador directo de Schiaretti (del que no se dio el nombre).

15. Colaborador directo de Calvo (del que no se dio el nombre).

16. Colaborador directo de Calvo (del que no se dio el nombre).

17. Colaborador directo de Calvo (del que no se dio el nombre).

18. Colaborador directo de Calvo (del que no se dio el nombre).

Sin embargo, el Ejecutivo no dio explicaciones sobre las razones que se eligieron para vacunar a esos funcionarios y no a otros y tampoco si hay otros vacunados en el Estado provincial.

QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN 2883/2020

La resolución 2883/2020 del Ministerio de Salud de la Nación dice con toda claridad: “El inicio de la vacunación será, en los grandes AGLOMERADOS URBANOS, donde la evidencia indica que se presenta una mayor proporción de casos confirmados, con transmisión comunitaria sostenida y las mayores tasas brutas de mortalidad”.

Luego señala cuál es el orden de la vacunación:

1) Personal de salud (escalonamiento en función de la estratificación de riesgo de la actividad)

2) Adultos de 70 años y más // Personas mayores residentes en hogares de larga estancia.

3) Adultos de 60 a 69 años.

4) Fuerzas Armadas, de Seguridad y Personal de Servicios Penitenciarios.

5) Adultos de 18 a 59 años de Grupos en Riesgo.

6) Personal Docente y No Docente (inicial, primaria y secundaria).

7) Otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis.

COBERTURA

VER Vacunación VIP en Córdoba: Los que se vacunaron antes que el gobernador.

VERVacunación VIP en Córdoba: vacunas “sobrantes” y el hospital Iturraspe en el centro de las miradas.

VER Vacunación VIP en Córdoba: Marcelo Cossar presentó una lista de 45 legisladores, intendentes y funcionarios que se vacunaron.

VER Francisco Fortuna: “No hubo acuerdo y por eso no se avanzó en vacunar contra COVID-19 a legisladores mayores de 60 años”.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.