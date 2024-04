Córdoba: Eludió un control policial, huyó 30 cuadras y cuando lo detuvieron, se encontraron con 48 kilos de cocaína

Fue un día de suerte para la Policía. Un hombre que conducía una Toyota Hilux blanca resultó detenido después de eludir un control policial en el sur de Córdoba Capital. Para sorpresa de los efectivos que lo persiguieron y atraparon, transportaba 48 kilos de cocaína, dispuestos en 48 ladrillos envueltos en papel amarillo. El hecho se produjo al mediodía del miércoles y trascendió horas más tarde.

El caso quedó en manos del juez Alejandro Sánchez Freytes por tratarse de un hecho de narcotráfico y las actuaciones pasaron a manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según se informó oficialmente.

No trascendió la identidad del hombre apresado y los investigadores trataban de reconstruir la ruta de la pick up, para determinar de dónde venía. Tampoco se sabe adónde iba con semejante cargamento, valuado en alrededor de 1,2 millones de dólares (cada kilo de esta droga está valuado, antes de su venta minorista, en 25.000 dólares). De acuerdo a la información oficial, se trataba de ladrillos de cocaína de máxima pureza, esto es, que no había sido “estirada” con otras sustancias para su venta.

Luego de que fuera apresado el conductor de la camioneta, al revisar el rodado, en la caja, apareció la cocaína. Mientras que en la cabina también había 50.700 pesos, USD 500 dólares, dos posnet (para cobrar vía tarjeta de débito), un teléfono celular, una billetera con documentación y dos mesas. Las fuentes consultadas creen que la camioneta, el celular y los posnet pueden entregar nuevas pistas para la investigación.

Al menos, aparecen dos hipótesis sobre lo que estaba haciendo detenido: Una, que trasladaba la droga desde su lugar de acopio hasta otro u otros para su procesamiento y posterior redistribución a los puntos de venta; y otra, que estaba siendo distribuida entre “revendedores” mayoristas para llevar adelante el mismo proceso de manera fragmentada. Lo que surgiría con mayor nitidez es que la droga tendría como destino el mercado de consumo de la Capital provincial.

Se cree, por el empaquetamiento, que la droga habría sido elaborada en Bolivia y luego, habría transportada a Córdoba Capital desde el Norte del país.

La persecución comenzó en barrio Ferrer, luego de que la camioneta eludiera un retén policial ubicado en las calles Río Negro y Baigorria. A los efectivos que intentaron controlarlo les llamó la atención la patente del vehículo, AA-383-WD, que resultó ser falsa. Al dar aviso de la huida de la Hilux, el vehículo comenzó a ser perseguido por otras unidades y efectivos, hasta que le dieron alcance en Pablo Pizzurno 2877, en barrio Ampliación Rosedal.

Antes de ser apresado, el hombre buscó ingresar a una vivienda, se resistió a la detención y en el forcejeo, incluso, logró herir a varios policías.

El Ministerio de Seguridad confirmó que “una vez finalizado el procedimiento por parte de Policía de Córdoba, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron las pruebas químicas pertinentes, a partir de las cuales verificaron que efectivamente se trataba de cocaína. El cargamento está valuado en mil doscientos millones de pesos”.

Por la magnitud del hallazgo, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía, Leonardo Gutierrez, y el jefe de la FPA, Adrián Salcedo llegaron al lugar donde se realizaba la operación. Al finalizar la tarde, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se hizo eco del acontecimiento y posteó en la Red X: “Bien por el Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba, aportando fuerte a la lucha contra el narcotráfico”.

