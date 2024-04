Río Cuarto: El peronismo irá en dos listas a los comicios municipales del 23 de junio

Con el lanzamiento de la empresaria Adriana Nazario, ex ministra, ex diputada nacional y última pareja del ex gobernador José Manuel De la Sota, el peronismo marchará dividido a los comicios municipales del próximo 23 de junio en Río Cuarto. El oficialismo, que conduce el intendente Juan Manuel Llamosas, ya había puesto en la cancha al actual secretario de Gobierno, Guillermo De Rivas. El llamosismo cuenta con el apoyo del gobernador Martín Llaryora -que días atrás pidió por la unidad de los dos sectores- y, entre otros, de la diputada nacional, Natalia De la Sota.

Se trata de una elección importante, ya que Río Cuarto es la capital alterna de la provincia y la segunda ciudad en importancia del territorio cordobés. También permitirá evaluar el impacto de la irrupción del presidente Javier Milei en el escenario político regional. Este factor es una incógnita importante en el comportamiento electoral de la sociedad riocuartense.

De Rivas será el candidato de “Hacemos Unidos por Río Cuarto”. La alianza está integrada por el Partido Justicialista, el Partido Demócrata Cristiano, la Unión Vecinal Federal, el Partido Socialista, el Vecinalismo Independiente, Encuentro Liberal Republicano, Acción para el Cambio, Partido Gen, Partido Intransigente, Estamos, Partido del Campo Popular, Frente Federal de Acción Solidaria y Compromiso Federal.

Nazario representará a la coalición denominada “La fuerza del Imperio del Sur”, integrada por el Movimiento de Integración y Desarrollo, Proyecto Joven, Partido Solidario, Movimiento Libres del Sur, Partido Fe y Política Abierta para la Integridad Social (PAIS).

Mientras que Gonzalo Parodi, quien ganó la interna radical, será el candidato de “Primero Río Cuarto”, alianza conformada por la UCR, la Coalición Cívica y el Frente Cívico.

Otros dos frentes se inscribieron en el Tribunal Electoral: La Libertad Avanza, que suma a los partidos Primero la Gente y Unión Popular Federal; y el Frente para la Libertad, integrado por la Unión del Centro Democrático y el Encuentro Vecinal Córdoba.

Por último, el exconcejal Pablo Carrizo confirmó que “Conciencia Desarrollista” también será de la partida. Como se trata de un partido individual, tiene plazo hasta el 4 de mayo para inscribirse.

Pablo Carrizo confirmó su postulación por Conciencia Ciudadana. Será acompañado por el abogado Matías Ceballos como primer concejal y el empresario agropecuario Marcelo Minod en el Tribunal de Cuentas.

