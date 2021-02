Francisco Fortuna: “No hubo acuerdo y por eso no se avanzó en vacunar contra COVID-19 a legisladores mayores de 60 años”

El titular del bloque de Hacemos por Córdoba, el legislador Francisco Fortuna (PJ), aseguró ayer que no se avanzó en la vacunación contra el COVID-19 a los legisladores de más de 60 años, porque no hubo acuerdo con todos los bloques legislativos: “no se invitó a nadie en secreto. Fue oficialmente, fue en la reunión de labor parlamentaria. El miércoles de la semana pasada se puso en consideración la posibilidad de avanzar en un acuerdo para que legisladores de 60 años o más, luego de consultarlo con el Ministerio de Salud, sean vacunados. La mayoría estaba de acuerdo, pero había disidencias en cuanto a la oportunidad, entonces, esa posibilidad quedó pendiente para otro momento”.

Fortuna habló con ENREDACCIÓN a partir de las denuncias sobre la existencia de vacunación irregular de funcionarios, legisladores e intendentes. El ex ministro de Salud considera que el proceso de vacunación llevado adelante por la provincia es “muy bueno e importante y ha sido transparente” y cree que es correcta la vacunación: "Nosotros los legisladores somos parte de la disponibilidad del sistema sanitario, lo mismo que los gobiernos locales". En esa línea, defendió haber sido vacunado junto al presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, por ser parte del comité que asesora sobre la pandemia al gobierno provincial: “Estamos involucrados en el tema sanitario todos los días”, dijo el legislador.

¿Hay vacunatorio VIP en Córdoba?

No hay vacunatorio Vip en Córdoba. El sistema ha sido transparente. Si la Justicia reclama información, se acompañará el pedido de la Justicia. Se entregará toda la información que se requiera.

¿El legislador Cossar reveló que se invitó a 20 legisladores a vacunarse, y el legislador Aurelio García Elorrio…?

No, no se invitó a nadie en secreto. Fue oficialmente, fue en la reunión de labor parlamentaria. El miércoles de la semana pasada se puso en consideración la posibilidad de avanzar en un acuerdo para que legisladores de 60 años o más, luego de consultarlo con el Ministerio de Salud, sean vacunados. La mayoría estaba de acuerdo, pero había disidencias en cuanto a la oportunidad, entonces, esa posibilidad quedó pendiente para otro momento. Quedó absolutamente claro en el acta que se labra todos los días. No ha sido secreto. Se ha conversado todo a la luz del día. Algunas declaraciones se hacen con mala intención.

¿Por qué el gobierno no accede a entregar información sobre los vacunados como pidió la oposición?

La vacunación es un acto voluntario y personal, es la persona la que decide vacunarse o no. Hay que ser respetuoso de esa decisión. Se trata también de un acto médico. Hay que respetar los derechos del paciente. La ley 25.629 obliga a una cuestión esencial, al respeto de la intimidad y confidencialidad del acto médico. Por lo tanto, se protegen los actos individuales, las enfermedades que pueda padecer el paciente. El legislador de la UCR, Marcelo Cossar, presentó un proyecto para que el gobierno informará sobre la vacunación diaria de personas. Se llevó al recinto y no se podía sancionar una disposición en ese sentido, porque la ley protege los datos personales, se trata de ventilar la historia clínica de una persona. Esto lo tenemos que dejar en claro. Es un tema importante. Demuestra la falta de conocimiento de la ley de este legislador. No aceptó conversar el proyecto de ley de la comisión. Frente al error, se mandó al archivo este proyecto.

Por otro lado, el diputado nacional, Luis Juez, hizo una presentación ante la Justicia, requiriendo información. Hay dirigentes que actúan de mala fe, algunos buscan como descalificar la acción del gobierno de Córdoba en el tema vacunación, que ha hecho un trabajo muy bueno e importante. En este caso, la Justicia pedirá la información, nosotros actuaremos respetando la ley. No se puede defender la ley sin respetarla.

En definitiva, creo que algunos opositores intentan aprovechar la situación de incertidumbre que produce la pandemia. Necesitamos, en cambio, que quiénes están en la oposición, sean más proactivos y colaboren. Da la impresión de que aquellos opositores que tienen responsabilidad de gobierno, están viendo con más realismo los problemas y los que están dentro del ámbito de los poderes legislativos, tienen una actitud de irresponsabilidad.

La resolución 2883/20 del Ministerio de Salud de la Nación fija un orden de prioridades para la vacunación. Aquí se vacunaron, al menos, tres intendentes que no figuran en ese esquema de prioridades, no son “personal estratégico”. ¿Cuál es su opinión sobre el tema?

Hay un marco nacional en el programa de vacunación. Pero la jurisdicción provincial es quien tiene la competencia en la provincia. Respecto de los aspectos locales, no los conozco en profundidad. Los criterios de la provincia han sido claros: primero el sector salud, el personal de las áreas más críticas; después docentes de más de 60 años; los adultos mayores que viven en los geriátricos; y el personal esencial. Es una población importante, dada la mortalidad en el grupo de más de 60 años.

En este aspecto hay distintas responsabilidades. Córdoba es muy grande y amplia, con 427 municipios y comunas. Los gobiernos locales han trabajado en el manejo de los brotes locales. El principal responsable es la cabeza del gobierno local. Habría que verlo con más detenimiento.

Hoy hay personas que actúan en salud desde los gobiernos locales. Tienen competencia en la atención primaria de la salud, ven y controlan enfermos y contactos estrechos, la evolución de una persona enferma, si hay que gestionar una derivación etc. Es innegable la acción y exposición que tienen los gobiernos locales.

¿Por qué fue vacunado usted?

En mi caso personal, fuimos convocados para colocarnos la vacuna. Soy un miembro activo del comité científico que asesora al gobierno. Se empezaron a vacunar a las personas de 60 años o más el 21 de enero. En un momento en que recién se empezaba a aplicar la vacuna para difundirla, para generar confianza en el plan de vacunación. Por otro lado, como legislador, como ex ministro de Salud y como persona con conocimiento del sector Salud he acompañado el proceso de reorganización sanitaria en distintas zonas de la provincia, frente a la apertura del Turismo, la apertura del sistema educativo y sobre el plan de vacunación.

No se conoció una resolución provincial sobre la vacunación del personal del Estado, como legisladores o funcionarios. En la información dada a conocer por el Ministerio de Salud no figuran funcionarios, legisladores e intendentes como grupo prioritario. ¿Por qué no hay una resolución específica?

En lo que hace al funcionamiento, a la conducción del sistema sanitario, esto se da en situaciones de hecho. Los gobiernos locales fueron adquiriendo responsabilidades en el manejo de la pandemia. Los legisladores igual, también han tenido tareas específicas. Hemos tenido que cumplir misiones concretas. Como representante del Poder Legislativo integro el COE junto a 3 legisladores (Natalia De la Sota –PJ-, María Elisa Cafaratti –JxC- y Marcelo Cossar –UCR-). El Estado tiene que ser elástico para hacerle frente a la pandemia. Ser amplio en lo que hace al funcionamiento, en lo que hace a la organización sanitaria. Nosotros los legisladores somos parte de la disponibilidad del sistema sanitario, lo mismo que los gobiernos locales.

¿Se vacunaron todos los integrantes del comité científico?

Tengo entendido que sí, pero no puedo asegurarlo. Si sé que se convocaron. No sé si los miembros que viven fuera de la provincia, como (Roberto) Chuit o Pedro Cahn, se vacunaron.

¿Por qué fue vacunado el legislador Oscar González?--

El legislador González forma parte del mismo organismo (comité de asesoramiento científico del gobierno provincial), fue ministro de Salud Pública.

¿Hay más legisladores que se vacunaron?

No lo sé. Hay un proceso de aprendizaje, con conocimiento de causa, de estar trabajando mucho en el tratamiento de los brotes. Los legisladores colaboran activamente con el dispositivo del programa de vacunación. Nuestro bloque tiene 25 legisladores con representación uninominal, es decir representan a su departamento, y todos están comprometidos. Todos estamos comprometidos. Nos hemos dado una tarea en el despliegue en la actividad sanitaria. La principal preocupación del 2020 fue el problema sanitario. Y en el 2021 seguramente será algo parecido.

