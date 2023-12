Unidad Piquetera llamó a un “paro activo” para el 20 de diciembre contra un “Rodrigazo brutal”

La conducción nacional de las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) definió este martes realizar un “paro activo” el 20 de diciembre en la Plaza de Mayo, como respuesta a “los anuncios” del ministro de Economía, Nicolás Caputo, que se calificó como “un Rodrigazo” para los trabajadores. El “Rodrigazo” es como se conoció popularmente al plan de estabilización de Celestino Ródrigo en 1975, que terminó en una crisis inflacionaria y precedió al Golpe de Estado de 1976.

Tras la culminación del encuentro que mantuvieron las organizaciones que integran la UP en la sede porteña del Polo Obrero, ubicada en Bartolomé Mitre 2162, se acordó solicitarle a las principales centrales obreras el llamado a un “paro nacional” por el “aumento de precios desatado” y la “pulverización” de salarios y jubilaciones.

“La reunión fijó realizar un paro activo el 20 muy fuertemente con otros sectores, con gente del movimiento obrero, con sindicatos docentes, con sindicatos de la Unión Ferroviaria, con gente que ha previsto esto, que lamentablemente se vino y que se plasmó en los anuncios de Caputo, que son un Rodrigazo brutal contra los trabajadores”, confió a Télam el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

El dirigente piquetero contó que también reclaman un “paro nacional” por el “enorme golpazo a los trabajadores”, por la “brutal devaluación del peso” y el “aumento de los precios desatado que ya viene hace días”, a lo que se agrega, dijo, una “devaluación de la moneda del 100%” tras los anuncios del ministro de Economía.

“No hay una sola medida para los trabajadores en todas las que ha anunciado el Gobierno. Así que vamos con todo nosotros el 20, pero estamos reclamando también un paro nacional ya de la CGT y la CTA por un salario mínimo de 500 mil que le permita a la gente por lo menos vivir”, enfatizó.

En el encuentro, las organizaciones nucleadas en la UP decidieron marchar el 20 de diciembre a Plaza de Mayo para ir a reclamarle “al poder político”, señaló Belliboni, que consideró que “a pocos días de asumir” el gobierno del libertario Javier Milei “ya empezó a hacer un desastre económico”.

Belliboni adelantó que el viernes habrá otro plenario de UP junto al “sindicalismo combativo” en la sede de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA para definir “los contornos de la marcha” y con el fin de “sumar más sectores a la convocatoria” del día 20.

Además, se defendió de las críticas que recibió por decir que quería que “al gobierno de Milei le vaya muy mal” y aclaró: “Yo quiero que le vaya mal a estas medidas, que no sigan avanzando contra los derechos de los trabajadores, que haya más desocupados. Yo no quiero que eso ocurra, por eso quiero que no le vaya bien a este plan del Gobierno”.

También se expresó en su cuenta en la red social X, donde anunció el “paro activo” y manifestó: “El plan motosierra Caputo-Milei muestra que el ajuste lo pagará el pueblo, no la política. Es un plan inflacionario porque con una gran devaluación con tarifazos al transporte y a la energía (sic). Para los trabajadores habrá despidos y menos salarios”.

Y agregó: “Al Rodrigazo que anunció Milei-Caputo se lo derrota luchando. El 20 de diciembre tenemos que ser decenas de miles en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, abajo el plan motosierra contra los trabajadores, la juventud y las mujeres”.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

