Sin burbuja: La Liga Nacional volvería en diciembre y sería sin descensos

El presidente de la Asociación de Clubes, Gerardo Montenegro aclaró que la intención es volver después de la ventana FIBA, que se jugará el 27 y 28 de noviembre en Capital Federal y que tendrá a la Selección Argentina como protagonista.

"El 2 de diciembre volveríamos con la Zona Sur, y el 4 de diciembre con la Zona Norte. El Súper 20 lo jugaríamos después del descanso, antes del inicio, en la segunda etapa del torneo", afirmó este lunes el presidente de la AdC en diálogo con Ucu Web.

Los dirigentes hicieron varias reuniones virtuales en los últimos días, luego del golpe que significó la cancelación momentánea de la competición por tener al menos 45 contagios entre delegaciones y árbitros, uno de ellos internado.

En este contexto adverso, la dirigencia planteó que el regreso de la competencia sea sin descensos. "Jugar con un esquema de descensos en esta temporada no es justo. Las otras categorías no volverían hasta que no esté la vacuna", señaló Montenegro.

Ahora bien, el fracaso del sistema "burbuja" en la liga local, obligó a buscar alternativas para el retorno a las canchas. Por eso, la nueva propuesta es volver al formato de localías, sin público y con testeos previos a los viajes. Es decir, un sistema similar al del fútbol.

"Creo que en las burbujas hubo mucha negligencia. Todos los que formamos parte de esto tenemos que estar comprometidos con las medidas sanitarias y ser muy rigurosos con las mismas. Cada 7 días vamos a hisopar preventivamente. También previo a las jornadas, realizaremos tests para que a los 15, 20 minutos antes de jugarse el partido, nos aseguremos que estén sin el virus", agregó.

Recordemos que el ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens fue quien decidió suspender la competencia provisoriamente, el 18 de noviembre, ante el aumento de casos y la falta de acción de la Confederación Argentina (CABB) y la Asociación de Clubes (AdC).

Ahora será el momento de barajar y dar de nuevo, porque para la Liga Nacional, la vuelta a las canchas, es una necesidad imperiosa.

