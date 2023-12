El DNU que define el nuevo organigrama, habilita al jefe de Gabinete a privatizar empresas

El gobierno de Javier Milei dictó los primeros decretos de su gestión que establecen una modificación en el organigrama del Estado, con un total de 9 ministerios y 3 secretarías, que tendrán rango ministerial según el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia). Este decreto habilita al Jefe de Gabinete y al Ministerio de Economía a reformar el Estado. El DNU presidencial deberá ser considerado por la comisión bicameral del Congreso, creada por la Ley 26122 a los fines de considerar la legalidad de cada instrumento dictado por el Presidente. Por el artículo 6 de la citada ley, la comisión “cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación”. Tendrá 10 días hábiles para emitir una resolución.

Se trata de 12 decretos comunes y uno de necesidad y urgencia que fueron conocidos en los primeros minutos de este lunes con su publicación en el Boletín Oficial.

Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 8/2023, se establece una modificación a la Ley de Ministerios que indica que el jefe de Gabinete de Ministros y nueve ministros “tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación”.

Los ministerios serán los siguientes: Interior, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa, Economía, Infraestructura, Justicia, Seguridad, Salud y Capital Humano.

En tanto, habrá tres Secretarías Presidenciales: General, Legal y Técnica y de Comunicación y Prensa.

La norma dispone una nueva organización de la administración pública, reasigna funciones, presupuestos y recursos humanos.

Al ministro de Economía, por ejemplo, se lo faculta para “entender en lo relativo a los programas vinculados a la administración y liquidación de los bienes, derechos y obligaciones remanentes de las empresas o entidades que hayan sido privatizadas, disueltas o que dejen de operar por cualquier causa y en los aspectos atinentes a la normalización patrimonial del Sector Público Nacional”.

Entre las variadas funciones establecidas para el jefe de Gabinete, en tanto, se encuentra la de “intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica en su área; así como en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización”.

Las áreas de Turismo, Deportes y Ambiente pasan al ministerio del Interior, mientras que el Servicio Penitenciario y la Anmac pasan a la órbita de Seguridad; y Energía y Minería quedan bajo el ministerio de Economía, entre otras múltiples modificaciones.

Otro de los decretos publicados, el 12/2023, modifica la limitación de la designación de familiares para posibilitar el nombramiento de la hermana del presidente, Karina Milei en el cargo de secretaria general de la Presidencia, que asumió este mismo domingo.

Por medio de los demás decretos -que llevan los números 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10- se oficializa la designación de todos los ministros que juraron este domingo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Se trata de Nicolás Posse (Jefatura de Gabinete), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diana Mondino (Cancillería), Luis Caputo (Economía), Guillermo Francos (Interior), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Mario Russo (Salud).

LA JURA DE LOS MINISTROS

Milei tomó juramento a los ministros del Gabinete Nacional en el Salón Blanco de la Casa Rosada, durante una ceremonia en la que no se permitió el acceso a los periodistas ni fue transmitida en directo al público.

El equipo que estará junto al flamante mandatario será coordinado por Nicolás Posse, quien se desempeñará como Jefe de Gabinete. Diana Mondino estará a cargo de la Cancillería, Luis Caputo del Ministerio de Economía y Guillermo Francos de la cartera de Interior. El flamante Ministerio de Capital Humano estará conducido por Sandra Pettovello; Mario Russo dirigirá la cartera de Salud, Mariano Cúneo Libarona estará a cargo del Ministerio de Justicia y Guillermo Ferraro encabezará Infraestructura. Y los integrantes de la fórmula presidencial que compitió por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich y Luis Petri, juraron como ministros de Seguridad y de Defensa, respectivamente. Karina Milei, hermana del jefe del Estado, juró como Secretaria General de la Presidencia.

El acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mismo utilizado horas antes para la recepción que Milei hizo a los mandatarios y representantes de gobiernos extranjeros.

De acuerdo a un documento difundido a los medios los compromisos y obligaciones asumidos por el actual ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación quedarán a cargo de la Jefatura de Gabinete de ministros, al igual que la secretaría de Asuntos Estratégicos.

Por otra parte, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la cartera de Turismo y Deporte serán absorbidos por el Ministerio de Interior.

Asimismo, las áreas de Transporte, Obras Públicas, y Desarrollo Territorial y Habitat estarán bajo la órbita del ministerio de Infraestructura.

En tanto, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos pasará a denominarse solamente de Justicia, mientras que Educación, Cultura, Trabajo, Desarrollo Social y Mujeres estarán a cargo del Ministerio de Capital Humano. Dentro de esta cartera funcionará además el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

El Servicio Penitenciario Federal dejará de pertenecer a la cartera de Justicia pero continuará dentro del Poder Ejecutivo Nacional al quedar bajo la órbita del ministerio de Seguridad, al mando de Patricia Bullrich.

Se creó también la Agencia Nacional de Materiales Controlados, ente descentralizado en el ámbito del ministerio de Seguridad, con autarquía económica financiara, personería jurídica propia y capacidad de actuación en el derecho público y privado.

En tanto, a la jura de ministros no se permitió el ingreso de los periodista para efectuar la cobertura de la actividad. Por ese motivo, FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) emitió un comunicado cuestionando la decisión oficial. Dice que “la asunción del gabinete presidencial reviste un indiscutible hecho de interés público, por lo que resulta inaceptable que no se haya permitido a los periodistas seguir las alternativas del evento. Tal fue la restricción oficial que no se permitió la asistencia al acto”.

A continuación el posteo de la organización:

#FOPEALibertadDeExpresión 👉FOPEA expresa su preocupación por la inédita decisión de las autoridades nacionales de haber impedido la cobertura del acto de jura de los ministros que se realizó esta tarde en la Casa Rosada. pic.twitter.com/9nXbTdI2go — FOPEA (@FOPEA) December 11, 2023

EL GABINETE

Posse es ingeniero industrial, egresado del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), con estudios en la Universidad de Cambridge. Fue gerente general de la Unidad de Negocios Sur de Aeropuertos Argentina 2000, del conglomerado Corporación América del empresario Eduardo Eurnekian, y CEO responsable de los Duty Free en los aeropuertos. Luego estuvo a cargo, por el mismo conglomerado, de la dirección de proyectos en el “Corredor Bioceánico Aconcagua”, una iniciativa para unir los océanos Atlántico y Pacífico a través de un corredor ferroviario de alta tecnología; y luego fue gerente del Aeropuerto de El Palomar.

Mondino es una economista egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Navarra, en España. Fue cofundadora de Risk Analysis, una firma calificadora de riesgo que luego fue adquirida por Standard and Poor’s, a raíz de lo cual pasó a ser la directora de S&P para América Latina; y dirigió empresas locales como Pampa Energía, Banco Supervielle y Loma Negra. Hasta ingresar a la política fue directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas de la Universidad (CEMA) y en las últimas elecciones encabezó la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires.

Luis “Toto” Caputo es licenciado en Economía, egresado de la Universidad de Buenos Aires, y profesor de Economía y Finanzas en el Posgrado de la Universidad Católica Argentina. Fue secretario de Finanzas en el gobierno de Mauricio Macri (2015-2017) y luego trabajó en ese ámbito con rango de ministro (2017-2018), tras la división del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Además fue presidente del Banco Central en 2018, también durante el gobierno del líder del PRO.

En tanto, Francos fue directivo de la Corporación América y a fines de los años ’90 ocupó una banca en el Congreso como diputado por Acción por la República, el partido que conducía el exministro de Economía Domingo Cavallo. También fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli y representó al gobierno de Alberto Fernández en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Luego se convirtió en una pieza clave del armado libertario.

Pettovello es licenciada en Periodismo por la Universidad de Belgrano (UB) y licenciada en Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, con posgrados en neuropsicoeducación y políticas familiares. Consultora en orientación laboral y vocacional, fue vicepresidenta de la Unión del Centro Democrático (Ucedé), partido fundado por el economista Álvaro Alsogaray en 1982. En las últimas elecciones ocupó el tercer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales por este espacio en la Ciudad de Buenos Aires.

Russo es un médico cardiólogo que fue titular de Salud en los municipios bonaerenses de San Miguel y Morón, y con cercanías políticas con el exintendente de San Miguel y exsenador bonaerense Joaquín De La Torre. También estuvo al frente de la dirección de Asuntos Gubernamentales en Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), entre 2020 y 2022, durante la gestión que Malena Galmarini cumplió al frente de esa empresa estatal.

Cúneo Libarona es un abogado penalista que adquirió notoriedad en la década de los ’90 al asumir la representación legal de Guillermo Coppola, exrepresentante de Diego Armando Maradona. Cúneo Libarona también patrocinó en causas por presuntos delitos a los hermanos Amira y Emir Yoma, excuñados del exmandatario Carlos Menem, entre otras figuras de la vida pública de Argentina.

Ferraro tiene una profusa experiencia en cargos públicos, tras haber sido subsecretario de Infraestructura y Telecomunicaciones de la provincia de Buenos Aires durante la gestión del exgobernador Antonio Cafiero, entre 1988 y 1991, subsecretario de Industria en la administración del expresidente Eduardo Duhalde (2002-2003), entre 2005 y 2007 vicepresidente de Nación Servicios (empresa del Grupo Banco Nación), durante la presidencia de Néstor Kirchner, y asesor del ministerio de Hacienda porteño en 2009 en la gestión de Mauricio Macri como alcalde (2007-2015), entre otros.

Bullrich vuelve a ocupar la cartera de Seguridad, que ya había dirigido durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. La extitular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) fue además diputada en dos períodos (1993-1997 y 2007-2015) y ministra de Trabajo y Seguridad Social durante el Gobierno de Fernando De La Rúa (1999-2001).

Petri, afiliado a la Unión Cívica Radical, fue compañero de fórmula de Bullrich en Juntos por el Cambio en las últimas elecciones. Anteriormente había sido diputado provincial en Mendoza (2006-2013) y diputado nacional (2013-2021), además de ocupar en la Cámara baja la vicepresidencia segunda (2017-2019).

