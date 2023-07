Santa Fe: Triunfo de la tesis Larreta, desplome del PJ y el caso Rosario

Las PASO de Santa Fe arrojan múltiples primeras lecturas. Las hay en clave provincial y también en clave nacional. La victoria del “Frente de frentes” que es Unidos para Cambiar Santa Fe (JxC más el Partido Socialista) fue contundente y ocurrió en una provincia de la región central del país. Esta idea es la que intentó desarrollar Horacio Rodríguez Larreta, junto con Gerardo Morales, intentando sumar al Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que finalmente no se concretó para las PASO nacionales de agosto. El resultado es una imagen muy poderosa hacia el escenario nacional. No fue solo una adición simple de porcentajes entre los socios, hubo un plus de 14 pp. entre 2023 y 2019 (64,65% versus 50,68%). JxC pudo capitalizar el descontento social con la situación económica (tema nacional) y con la de seguridad alrededor del tema narco (tema provincial), pese al duro enfrentamiento entres sus dos candidatos principales (Pullaro y Losada).

Como contracara, se puede observar el fuerte derrumbe del peronismo y sus aliados, que en términos porcentuales perdieron casi 16,5 pp. entre las PASO de 2019 y este comicio (26,33% en 2019 frente a 42,82% en 2023). Es indudable el fuerte componente local que tiene este resultado, en cuanto a la incapacidad del Gobierno provincial de resolver el drama del narcotráfico, eje de la campaña provincial. Pero puede observarse una tendencia que se vio en otros comicios -La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba y San Juan) que es la consolidación de un sujeto social y político afín al discurso de la centro-derecha de JxC. Si bien el comicio nacional tendrá otros elementos y actores, JxC con el 69,31% de los votos escrutados obtenía una diferencia de 408 mil sufragios. Si este fenómeno se mantiene en los próximos meses, Santa Fe y Córdoba pueden ser determinantes en la disputa presidencial.

Otro dato hacia adentro del PJ es que fueron derrotadas las dos variantes kirchneristas en escena: El diputado nacional Marcos Cleri (La Cámpora) fue superado por Marcelo Lewandowski en el tramo para Gobernador; y Roberto Sukerman (Corriente La Militancia, que conduce el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi) perdió frente al dirigente de izquierda rosarino Juan Monteverde, en la interna oficialista para elegir candidato a intendente en Rosario.

A su vez, el Gobernador Omar Perotti resultaba el peronista más votado, encima de Lewandowski (184 mil a 180 mil sufragios cuando restaba contar el 30% de las urnas), lo que revela en el contexto de derrota, que el voto santafesino se recostó en el centro político, y que el mandatario provincial sigue siendo un referente central del armado oficialista.

También es necesario resaltar que al cierre de este artículo (la 01.37 del 17/7/2023) el porcentaje de participación era de 63,59%, 6 pp. menos que en las PASO de 2019 (69,59%). Mientras que el voto en blanco crecía levemente de 6,81% (en 2019) a 7,97% (en 2023), +1,16pp.

La elección mostró, además, una fuerte fragmentación, con muchas candidaturas y dispersión electoral hacia el interior de cada alianza que ahora habrá que ver si converge con los vencedores de las PASO -Pullaro y Lewandowski-, a causa de los perfilamientos muy diferenciados. Ese interrogante es el que abre alguna mínima ventana en el camino a la elección general para el peronismo, ya que la disputa entre Pullaro y Losada asumió contornos muy virulentos. En ese sentido se expresaron, tanto Lewandowski como Perotti, al afirmar que comienza “una nueva elección”.

EL CASO ROSARIO

Juan Monteverde (Ciudad Futura), un dirigente proveniente de la izquierda no trotskista, venció al candidato del PJ Roberto Sukerman (54 a 44 por ciento, una diferencia de 10 pp.) en la interna de Juntos Avancemos (PJ y aliados). Con el 60% de las mesas escrutadas, resultaba el segundo más votado el comicio, con 46.705 votos, 10 mil menos que el intendente Pablo Javkin (JxC, 56.300), un radical que llegó a la intendencia en 2019, en alianza con el PS en el Frente Progresista, y que ahora busca la reelección.

Su irrupción resulta un fuerte mensaje de renovación política, no sólo para adentro del bloque populista, sino al conjunto del sistema político en Rosario. Se trata de un sector heterodoxo, con importantes experiencias de base, un discurso de izquierda, y prácticas que sitúan en el centro a la transparencia. Su salto al centro de la escena, pone en crisis al Partido Socialista, que había sido la principal vertiente de centro-izquierda en la tercera ciudad argentina durante las últimas cuatro décadas. La alianza como socio menor de la UCR y el Pro dejó al diputado nacional, Enrique Estévez, nieto de Guillermo Estévez Boero, uno de los fundadores del Partido Socialista Popular (PSP), y candidato a intendente en JxC, con 21 mil votos, 25 mil menos que Monteverde.

La intendencia de Rosario se dirimirá ahora entre Javkin y Monteverde.

Mientras que en el segmento provincial, Lewandowski vencía a Pullaro por 106 mil a 96 mil sufragios, convirtiéndose en el candidato más votado. A nivel de coaliciones, la victoria era para JxC -que suma con Losada (82 mil votos) y Feín (51 mil).

LOS MÁS VOTADOS

Con el 69,31% de las mesas escrutadas, son los siguientes:

-Maximiliano Pullaro (precandidato a Gobernador de JxC): 374.934.

-Carolina Losada (precandidata a Gobernadora de JxC): 230.598.

-Omar Perotti (precandidato a diputado provincial): 184.917.

-Marcelo Lewandowski (precandidato a Gobernador Juntos Avancemos): 180.519.

-Amalia Granata (precandidata a diputada provincial de Unite): 124.085.

-José Manuel Corral (precandidato a diputado provincial de JxC): 115.284.

