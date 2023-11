Juan Román Riquelme: “Ojalá que este señor (por Macri) deje que los hinchas voten el domingo”

Juan Román Riquelme afirmó este martes que “nunca” peleó “contra el poder real”, en referencia a su más reconocido contrincante en las próximas elecciones de Boca Juniors -aun con fecha incierta de realización-, Mauricio Macri, pero opinó que por eso “en este país, el que no jode es loco”.

“En este país, el que no jode es loco. Yo nunca luché contra el poder real, y por eso digo eso”, indicó Riquelme ante la consulta de Télam durante la conferencia de prensa ofrecida en la Bombonera a propósito de la suspensión de las elecciones que iban a realizarse el próximo domingo a instancias de la jueza Alejandra Abrevaya, con el argumento de que habría “irregularidades en el padrón”.

Mientras, en el exterior más de cinco mil hinchas “xeneizes” celebraban un banderazo de apoyo a Riquelme como candidato a presidente contra la fórmula opositora Andrés Ibarra-Mauricio Macri.

En la puerta 3 del estadio, “Soy bostero”, la agrupación creada por Riquelme y su hermano Cristian, junto a otras de rango oficialista, encabezó esa manifestación sobre Brandsen 805, donde se colgaron dos banderas con estas inscripciones: “Poné la fecha que quieras, que igual votamos por Román” y “Damos de baja a los 13.500 socios si ustedes dan de baja a los 51.473”.

🤩 JUAN ROMÁN RIQUELME CON LOS HINCHAS pic.twitter.com/H1cXXxYqJm — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 29, 2023

Y allí apareció Riquelme una vez concluida la conferencia que ofreció en la sala de prensa del club, llamativamente sin la presencia del actual presidente y candidato a vice suyo, Jorge Ameal, donde fue rodeado y aclamado por los presentes.

“Nosotros tenemos todo preparado para votar el domingo y eso me pone bien, pero me da un poco de tristeza lo que está pasando, pero me siento un afortunado de estar en este lugar. Las tres carpas están preparadas para el domingo. Ojalá que este señor (siempre apuntándole a Macri sin nombrarlo) deje que los hinchas voten el domingo”, arremetió Riquelme.

“Tuve la suerte de jugar en Europa y en la selección argentina, pero este es el club más grande del mundo. Y hoy Macri me dio la razón cuando dije que para que llegaran sponsors tenia que venir a Boca el “nueve” de Qatar. Me dijo que llevara un amigo suyo para jugar en la Copa Argentina. Como vamos a hacer algo así”, advirtió.

Sobre las razones por las que la jueza Abrevaya suspendió las elecciones con una resolución firmada a la 1.40 de este martes en la que se pone en tela de juicio el nombramiento de más de 13.000 socios que pasaron de adherentes a activos y por lo tanto están habilitados para votar, Riquelme fue crítico para con la prensa.

“No veo que pregunten con tanto entusiasmo como a nosotros, que ellos hayan sumado 51.473 socios más para las elecciones de 2019”, cuestionó.

“Y hoy me preguntaba como será este señor en su vida diaria, si alguien le pregunta en su familia como puede ser que él se vaya a presentar como presidente (vice en realidad) cuando está impulsando una denuncia justamente para que los socios no voten”, resaltó.

“Estamos ante las elecciones más claras en la historia de nuestro club, porque si estos señores ganan, le dan el club a esos tres amigos que tienen en el exterior y entonces sí, en Boca no se vota nunca más”, acusó.

Luego se refirió a “estos tres personajes (Ibarra, Macri y Mario Pergolini, ex vice suyo ahora candidato a vocal por la oposición) que quieren privatizar el club. Y eso no lo podemos permitir. Vamos a votar el domingo, el lunes o cuando sea, pero vamos a votar, y vamos a ganar siempre. Y hoy María, mi madre, me pidió ganar estas elecciones”.

“Porque ellos quieren al club para hacer política. Cambiaron la fecha del sábado al domingo por una denuncia falsa en la que falsificaron las firmas de tres socios y es grave (el cambio solicitado obedecía a que el sábado es el Shabat para la comunidad judía y entonces esos socios no podían ir a votar)”, reflejó.

“Por ejemplo la jueza lo hizo seguir a mi hermano en un auto blanco, y si él se asustaba y quería escaparse en vez de frenar, podría haber provocado una tragedia”, disparó con crudeza.

“Ojalá la jueza (Alejandra Abrevaya) nos permita hacer las elecciones el próximo domingo, porque vamos a ganar las elecciones por un poquito más que el 95 a 5 que dije antes”, apreció.

“Porque esta gente (los hoy opositores), cuando gobierna tiene un poder de comunicación muy grande y hace ver que realizan todo bien, pero cuando no gobiernan señalan al que está porque según ellos hace todo mal, pero resulta que nosotros trajimos muchas figuras al plantel y 28 millones de dólares de superávit. Y por supuesto nos duele que en el último mes nos hayamos quedado sin nafta y no estaremos en la Libertadores del año que viene”, apuntó.

En el comienzo de la conferencia Riquelme estuvo brevemente acompañado por el abogado Walter Krieger, al que calificó de “fenómeno”, y quien le dio apoyo legal en referencia a la aclaración de algunos temas judiciales muy puntuales.

“La magistrada se equivocó con las fechas en las que fundó las razones de la suspensión de las elecciones. Y se cayó en una gran contradicción entre la propuesta histórica de tratar de generar socios activos y ahora suspender las elecciones por incorporar justamente socios activos”, expresó Krieger..

“La jueza funda su resolución en los dichos de algunos testigos que no se sabe como fueron incorporados a la causa, como por ejemplo los casos de Mario Pergolini y una ex empleada del club. Por eso, claramente y a la luz de estas irregularidades, se pedirá a la magistrada que revoque su medida”, refrendó el abogado Krieger.

Riquelme contó en la primera fila de la sala de conferencias del club de la Ribera con el apoyo irrestricto de todos los entrenadores de las divisiones inferiores a los que les agradeció “por semejante gesto de respaldo, ya que significa que las cosas se hicieron bien, y ellos son parte de que eso fuera así”.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

