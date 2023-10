Río Cuarto: El municipio entregó cuatro viviendas “semilla”

Cuatro familias de Río Cuarto recibieron su casa en el marco del Programa Vivienda Semilla, que el Gobierno de la Provincia de Córdoba desarrolla de manera conjunta con el municipio de Río Cuarto. En la ocasión, el intendente Juan Manuel Llamosas encabezó la entrega de unidades habitacionales y afirmó que es uno de los actos más gratificantes de la función pública. “En nuestras dos gestiones más de 550 adjudicatarios han cumplido el sueño del techo propio”, expresó el mandatario.

“En cada familia hay un sueño y una historia. Compartir eso con ellos y emocionarnos juntos es también el deber cumplido. En 2016 asumimos un compromiso con más de 550 familias, y en esta última etapa junto a nuestro Gobierno Provincial avanzamos con más”, indicó Llamosas.

“Hay familias que esperaron durante mucho tiempo este momento. Mientras tanto alquilaron o vivieron con familiares. Hoy la alegría es compartida y estamos siempre a disposición. Estamos en un momento difícil, de incertidumbre, por eso cumplir estos sueños nos llena de alegría”, agregó el intendente.

Por su parte, los adjudicatarios manifestaron su felicidad por esta nueva etapa que inicia en sus vidas al acceder a su casa propia. Es el caso de Claudia Coria, quien contó que esperó 16 años por su vivienda. “Es un sueño increíble. Vivía de prestado, por lo que el techo propio es todo, sobre todo cuando están los hijos. Quiero agradecer a la Provincia y el Municipio por que han cumplido con sus promesas. Si no hubiera sido por ellos no tendría techo propio porque hoy en día no se puede. Estoy contenta, agradecida y feliz”, aseguró.

En tanto, Julieta Bruffini, otra de las adjudicatarias, dijo que está muy feliz junto a sus hijos y señaló que acceder a la casa es una oportunidad única. “Estoy sin palabras y muy emocionada. Mis hijos están felices. Hace 15 años que me fui de la casa materna y siempre alquilé, por eso tener la casa propia es una gran oportunidad”, remarcó la mujer.

Vivienda Semilla tiene el objetivo de disminuir el déficit habitacional de las familias pertenecientes a las franjas de población más vulnerables, ofreciendo la oportunidad de acceder a la vivienda con esfuerzo propio y ayuda mutua.

En ese marco, a los grupos que cuenta con un lote con infraestructura básica se les otorga todos los materiales de construcción necesarios para la ejecución de un módulo habitacional de 32,70 metros cuadrados de superficie, que consta de un dormitorio, un baño y cocina comedor.

Los materiales son suficientes para la ejecución de fundaciones, mampostería, estructura de techos, pisos interiores de cerámicos, revestimiento en baño y cocina, revoque interior y exterior, carpintería, instalación sanitaria y eléctrica, y pintura exterior e interior.

El monto del valor de los materiales será reintegrado por los beneficiarios en 180 cuotas mensuales y consecutivas actualizables de manera semestral por el Índice de Variación Salarial. La Provincia es la que realiza la entrega de materiales y la mano de obra está a cargo de las familias beneficiarias y el Municipio.

En ese sentido, cabe recordar que el seguimiento de la ejecución de las viviendas es responsabilidad del Gobierno de Río Cuarto, desde donde se brinda acompañamiento y asesoramiento técnico.

