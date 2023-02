Quinteros acusa al Ersep de contratar una “revisión tarifaria trucha” para Aguas Cordobesas

El concejal, Juan Pablo Quinteros (Encuentro Vecinal) acusó al Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) de contratar una “revisión tarifaria trucha” para Aguas Cordobesas.

Cabe recordar que Aguas Cordobesas presta el servicio de provisión de agua potable en la ciudad de Córdoba Capital.

Quinteros precisó que el ERSEP anunció que “se adjudicó a la consultora Novix S.A la licitación para la prestación de los “servicios de asistencia técnica especializada para la realización de un estudio preliminar a los fines de realizar una revisión tarifaria integral (RTI) de la concesión del servicio de agua potable de la Ciudad de Córdoba”.

Dice el edil de EV que “no resulta un tema menor, y no debe confundirse la realización de un estudio preliminar para realizar la RTI con la propia realización de la RTI”.

Recuerda que este “estudio preliminar tuvo un presupuesto oficial de trece millones ochocientos treinta y nueve mil novecientos ochenta pesos ($13.839.980)” y aclara que “esta licitación nace por declararse incompetente el ERSEP para llevar a cabo sus funciones justificando que, por el volumen, el trabajo excede la capacidad técnica del organismo de control”.

El concejal cuestiona al ente regulador porque “si se pretende apuntar a la eficiencia, ¿por qué no lo hacemos en el propio uso del agua? Aguas Cordobesas tiene micromedido solamente el 32% de sus cuentas. No solamente hay pérdidas técnicas en la red de distribución por inversión nula sino también por el derroche domiciliario en las cuentas que no están medidas, efectuamos consultas sobre diversos proyectos en esta materia y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Aparentemente resultó más sencillo tomar un crédito millonario en moneda extranjera del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe que plantear lo más elemental”.