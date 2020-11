Quién es Pablo Carrizo, el candidato que asoma en tercer lugar en las elecciones de Rio Cuarto

En los últimos doce meses se convirtió en la figura política más controvertida a partir de una denuncia por violencia de género formulada en su contra por su ex pareja y mamá de su hija. En medio de una elección polarizada entre peronistas y radicales, la estrategia de Carrizo es posicionarse como una “fuerza independiente y desarrollista” por el Frente Política Amplia. Le ha dado resultado: según la consultora CB, hay un 10,8% de intención de voto hacia esta alianza, que se ubica en tercer lugar, luego de Gabriel Abrile, de Juntos por Río Cuarto, con un 31,9% y de Juan Manuel Llamosas, de Hacemos por Córdoba, que lidera con el 38,4%.

Pablo Carrizo se define militante desde los 17 años. Trabaja como enfermero en el Hospital San Antonio de Padua y le gusta mostrarse en las redes sociales con “los pies en el barrio”. En su cuenta, se lo puede ver limpiando un basural, arriba de una máquina de movimiento de tierra, levantando una pared o cosechando en una huerta. En las últimas horas declaró en el programa radial Así Son Las Cosas que “el político cuando pierde la relación con el vecino y con el trabajo comunitario, tiene que volverse a su casa”.

Inició su carrera política partidaria en 2016, cuando se presentó como candidato a intendente por el Partido Respeto, que fundó junto a Franco Altamirano, actual concejal por el mismo espacio. En aquella oportunidad, en alianza con el MST, lograron más de 7.000 votos, lo suficiente como para obtener dos bancas en el Concejo (de un total de 19). Era un partido nuevo, compuesto en su mayoría por trabajadores, que consiguió una elección sobresaliente sin invertir en grandes campañas publicitarias. Su campaña consistió en mostrar el trabajo social e ideas políticas inclusivas, cooperativas y amigables con el ambiente, a través de redes sociales. “En Río Cuarto faltaban políticos obreros, que vengan de abajo y creo que la gente vio eso en nosotros”, decía por entonces el concejal electo, al final de aquel comicio.

COBERTURA

Carrizo fue parte del órgano legislativo municipal hasta noviembre de 2017, cuando junto a una compañera renunciaron a sus bancas “en contra de que los políticos se perpetúen en el poder”. Fueron reemplazados por otros dos integrantes de su partido. “Desde Respeto pensamos que es bueno que los políticos vuelvan a su viejo trabajo para volver a ver la realidad y las injusticias, como un simple vecino que no tiene poder. Me voy tranquilo, voy a poder dedicarle más horas al trabajo voluntario, es lo que me gusta: transformar pequeñas realidades”, explicó en esa oportunidad a La Voz. Así fue. No desapareció de la escena política, sino que continuó con el trabajo comunitario en los barrios de Río Cuarto.

Tres años después, en noviembre de 2019, cuando los partidos se preparaban para competir nuevamente en la elección municipal prevista para marzo de este año, Carrizo fue expulsado del partido Respeto. La decisión se dio a conocer luego de que el fiscal Daniel Miralles lo imputara por “lesiones leves calificadas” contra su ex mujer, Elsa Cellucci, quien estaba embarazada de 3 meses.

Tiempo después, el candidato sumó otra imputación por violar la orden de restricción que la Justicia le había impuesto con respecto a su expareja y lo imputaron por desobediencia a la autoridad.

En conferencia de prensa, sus compañeras hasta ese momento comunicaron que en base al “Protocolo de actuación frente a situaciones de Violencia de Género” Carrizo era “separado y suspendido provisoriamente de los espacios de militancia”, y en ese marco, “queda suspendida su candidatura a intendente de nuestro partido”.

El exconcejal y candidato a intendente, negó los hechos pero la causa sigue en la Justicia, esperando el resultado de una apelación aún no resuelta, solicitada por la defensa. Durante la campaña, el candidato agredió a periodistas que publicaron información sobre su situación procesal, lo que valió el repudio del gremio de prensa de la ciudad.

Otro hecho puso al candidato en el blanco de las críticas durante este año: en agosto, fue denunciado por un joven cadete con el que protagonizó un accidente de tránsito en julio pasado. Según publicó diario Puntal, “después de que el caso tomara estado público, Carrizo le habría enviado un mensaje de audio intimidatorio al joven para convencerlo de que desista de la denuncia y de exponer los hechos ante los medios”, esto debido a que el peritaje de la Policía “habría arrojado que la responsabilidad del accidente habría sido del motociclista”.

NUEVO PARTIDO

Tras su apartamiento de Respeto en noviembre del año pasado, Carrizó fundó “Nuevo Respeto” con la intención de competir en una eventual interna, con una nueva lista. Al mismo tiempo, como es habitual en su estilo comunicacional, en los medios circulaba una imagen donde se lo veía pintando la fachada del Asilo San José y en la que agradecía la “gran colaboración” para realizar la tarea solidaria.

Finalmente, a fin de 2019, el partido decidió que Carrizo no iba a poder participar de una interna porque seguía el proceso judicial por violencia de género en su contra. Así nació, a comienzos de este 2020, el Frente Política Abierta compuesto por Nuevo Respeto, PAIS, Somos-Barrios de Pie, Faros del Sur e Integridad Partidaria.

En la campaña por las elecciones que se celebran el domingo, Política Abierta se presenta como un modelo “desarrollista” que busca generar empleo e industrializar la ciudad. Propone comprar lotes de tierra para producir y generar valor agregado, fomentar el reciclado y crear un Banco Municipal para estimular el desarrollo productivo. Además, promete crear un hospital de mascotas sin protección y en las últimas horas, el candidato se mostró cerca de los ciudadanos senegaleses y de República Dominicana que viven en Río Cuarto, quienes también podrán votar en esta contienda.

“Ayer que nos hizo un día espectacular fuimos a mejorar el Dispensario N°3, venía caído y la verdad quedó muy bonito. Cómo disfrutamos esta campaña, con mucho entusiasmo”, se puede leer en sus recientes posteos. Hace un par de semanas, pintaron una de las paredes del cementerio y recordaron que “quedó sin ejecutar” el proyecto de su autoría, de crear "una sala velatoria municipal" para las personas que no pueden pagar un servicio privado. En otra imagen, se lo ve con ambo y barbijo, en un pasillo del Hospital y junto a la imagen, la leyenda: “ofrecí al COE estos días mi trabajo ad honorem, pero nunca me respondieron, también a la cárcel para atender la carpa sanitaria con infectados y muy amablemente me dijeron que estaban cubiertos”.

El candidato es muy activo en redes sociales y asegura que la interacción de su fanpage “superó a la de Llamosas y la del candidato radical” como si de manera lineal el apoyo virtual se trasladara a las urnas.

ÚLTIMO TRAMO DE LA CAMPAÑA

Mientras desde la Multisectorial de Género y Diversidades y otras organizaciones expresaron su “repudio al hecho de tener como candidato a ocupar el máximo cargo de poder de nuestra ciudad a un hombre imputado y con juicio firme por violencia de género”, hay al menos un 10% del electorado que manifiesta su disposición a votarlo.

Cuando en el programa radial Así son las Cosas le preguntaron si por la denuncia en su contra obtuvo menor o mayor apoyo de la gente, el candidato respondió rápidamente: “Más”.

Solo por citar algunos de los comentarios públicos, las expresiones –en su mayoría de mujeres- dicen: “¡Pablo Intendente 2020! Necesitamos un intendente con garras, empuje, iniciativa, determinación, austero”; “Apoyo incondicional Pablo, hermosa persona”; “Vamos Pablito, te van a poner muchos palos en la rueda, por qué esa es su forma de ganar, pero muchos riocuartenses te apoyamos y estamos con vos...”; “Rio Cuarto necesita un cambio y para eso te necesitamos a vos. Dios te bendiga y a nuestra hermosa ciudad”; “Intendente que se juega por la gente y por amor a su ciudad, siempre”.

La imagen del trabajador de salud, que en tiempos de pandemia también utilizó a su favor; y la del político que recorre barrios, está cerca de la gente y de sus problemáticas, lo muestra como un candidato cercano a la ciudadanía. El cierre de campaña, que será hoy, lo verá en el Cottolengo Don Orione, mejorando también con pintura la entidad religiosa que ofrece atención y ayuda a las personas con discapacidad. Una forma de hacer política que funcionó hace cuatro años, pero que en este nuevo contexto, y ante las acusaciones en su contra, habrá que ver si le trae los mismos resultados.

* Magdalena Bagliardelli desde Río Cuarto. Cobertura Especial #29N.

