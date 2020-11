Con protocolo, más de 136 mil electores están en condiciones de elegir intendente de Río Cuarto entre ocho candidatos

El próximo domingo 29 de noviembre llegan las elecciones tan esperadas por la clase política de Río Cuarto. En principio, la votación iba a ser el 29 de marzo, pero debió suspenderse por el inicio de la cuarentena. Si bien hubo un segundo intento el 27 de septiembre, el pico de contagios de Covid-19 en la localidad que hoy tiene 9.301 casos acumulados, impidió el desarrollo del proceso electoral.

El intendente Juan Manuel Llamosas, de Hacemos por Río Cuarto (la alianza clásica alrededor del PJ cordobés, más los distintos sectores del peronismo nacional), busca la reelección. Además, otros siete candidatos disputan un lugar en el sillón de Mójica (nombre del Palacio Municipal). Se trata del radical Gabriel Abrile, por la alianza Juntos por Río Cuarto; Eduardo Scoppa, de Riocuartenses por la Ciudad; Pablo Carrizo, del Frente Política Abierta; Guadalupe Fantín, del Frente Izquierda Unidad; Lucía de Carlos, de Respeto; Mario Lamberghini, del Partido Libertario y Marcelo Ljubich, de la Ucede.

Además de elegir un candidato a intendente, 19 concejales y 3 miembros del tribunal de cuentas en una boleta única, los ciudadanos de Río Cuarto deberán contestar un referéndum popular -en otra boleta única- con dos preguntas para modificar la carta orgánica: si está de acuerdo o no, en adelantar sesiones del Concejo a febrero; y si está de acuerdo o no, con la creación de una junta electoral permanente.

En declaraciones a Puntal AM, el secretario de la Junta Electoral, Fernando Pérez, brindó detalles de cómo se va a desarrollar la elección que será seguida de cerca por observadores externos para analizar cómo se aplica el protocolo de bioseguridad impuesto por el COE Central. “Se modificó el padrón electoral con georeferencia para que el elector tenga que transitar la menor distancia posible desde su domicilio hasta la escuela. No más de 10 de cuadras”, precisó.

Además, dijo que hay 136.001 ciudadanos habilitados para votar, un 14% más que en 2016, entre los que se incluye a 331 extranjeros. Otra cuestión que se tuvo en cuenta para evitar aglomeraciones es ampliar el número de escuelas disponibles: habrá 49 establecimientos y 463 mesas de votación.

“Habrá cintas demarcando filas para lograr distanciamiento y un facilitador al ingreso de cada escuela para favorecer la higiene de manos y sanitización de calzado”, explicó. Pero no se tomará temperatura.

Desde el COE recomiendan mantener una distancia de dos metros y que cada elector lleve su propia lapicera para tener el menor contacto posible con los elementos de la votación. En las mesas habrá kits de sanitización, y están diseñadas para que todos sus miembros y fiscales se mantengan sentados con una distancia de 1,5 metros entre ellos. Además, estarán instaladas dentro de las aulas más amplias para generar fluidez en los pasillos y evitar el amontonamiento de personas.

QUIÉNES ESTÁN EXCEPTUADOS

Pérez indicó que “en el padrón están todas las personas de más de 16 años”. Sin embargo, “entre los 16 y los 18, el voto es optativo, y de 18 a 70 es obligatorio”.

“Están justificados de no votar aquellas personas mayores de 70 años, las que estén a más de 200 kilómetros o que por circunstancias médicas o de fuerza mayor no puedan hacerlo. En este grupo debemos agregar a los que estén en grupos de riesgo, personas de más de 60 años o con alguna patología, que tienen derecho, pero no el deber de ir a votar. Deberán enviar mail a la junta electoral para justificar su no participación”, aclaró.

“En el caso de personas con Covid-19 certificadas por el COE o contactos estrechos, deberán realizar aislamiento obligatorio y no pueden recurrir a votar”, añadió.

DEBATE VIRTUAL

Este miércoles, entre las 10 y las 12, se realizará un debate virtual entre los ocho candidatos a intendente organizado por la 97.7 Radio UNRC y por UniRío TV, de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Según precisaron desde la Universidad, “cada candidato tendrá un total de siete intervenciones y los ejes temáticos son: gestión en pandemia (o post-pandemia); desarrollo social; obras y servicios públicos; economía, desarrollo y medioambiente; y exposición libre”.

Además, podrán presentarse y dar un mensaje de cierre en un minuto, y dispondrán de dos para desarrollar los ejes temáticos propuestos.

“Quince segundos antes de que finalice el tiempo de alocución, se dará un suave toque de chicharra y cumplida la extensión total cada candidato tendrá 5 segundos más para redondear, tras lo cual se baja el micrófono y se desactiva su cámara”, indicaron desde la alta casa de estudios.

El debate podrá seguirse en vivo por la 97.7 FM Radio UNRC, frecuencia 31.1 de televisión digital abierta de UniRío TV y por Internet, vía streaming ingresando en www.unrc.edu.ar o accediendo a: Youtube/UniRío TV.

>> EL DATO

En 2016 votó el 67% del padrón electoral habilitado. Una encuesta de CB consultora proyectó que este domingo está dispuesto a participar de la elección el 64,5% de los habitantes en condiciones de hacerlo. Mientras que un 8,6% se manifestó indeciso.

