Sur, Río Cuarto y después: la elección de intendente que se viene y las encuestas

En seis días, Río Cuarto, también llamada coloquialmente el "Imperio del Sur", capital alterna de la provincia de Córdoba desde principios del milenio y ahora también una de las capitales nacionales alternas promovidas por el gobierno nacional, elige intendente. Los comicios, que iban a tener lugar en marzo pasado, fueron postergados por la pandemia del Covid-19. Veamos qué dicen los últimos estudios y qué se puede esperar a la luz de los antecedentes electorales.

A mediados de octubre pasado, la consultora Zuban Córdoba cerró una encuesta domiciliaria según la cual el intendente Juan Llamosas, de Hacemos por Córdoba, alcanzaba 41,1% de los votos contra 36,2% de Gabriel Abrile, de Juntos por Río Cuarto (Ver Gráfico 1). La brecha a favor del oficialismo era de 4,9 puntos porcentuales, lo que implica un empate técnico dado que el error muestral era prácticamente idéntico: +/-4,89%. Asimismo, con casi 8% de indecisos, el proceso electoral aparecía abierto, aunque con una leve ventaja (estadísticamente no significativa) para el oficialismo.

GRÁFICO 1

GRÁFICO 2

Unas semanas después apareció otra medición de Zuban Córdoba (Ver Gráfico 2), en la cual tanto el candidato oficialista como el principal opositor cedían caudal: Llamosas quedaba en 37,6% (-3,5 puntos porcentuales respecto al estudio anterior) y Abrile en 33,6% (-2,7 pp. comparado con esa misma medición). Así, la brecha se reducía a 4 puntos porcentuales respecto a los casi 5 pp de la medición previa, sugiriendo una elección más competitiva.

En contraste, la medición de Test Consultores (una agencia nueva en el mercado) ubica a Abrile al frente, con 37,4%, vs. 30,3% de Llamosas: una brecha de 7,1 puntos porcentuales a favor del candidato opositor (Ver Gráfico 3), aunque en este caso no se conoce el margen de error muestral y los indecisos trepan al 15,2%, lo que deja la disputa también abierta pero con ventaja para el opositor, a diferencia de lo que veíamos en Zuban Córdoba.

GRÁFICO 3

En tanto, según CB consultora, Llamosas aventaja a Abrile por 38,4% a 31,9% (Ver Gráfico 4): una brecha de 6,5 pp., estadísticamente no significativa si se considera el error muestra del +/-4,7% pero más amplia de la que veíamos a favor el oficialismo en las mediciones de Zuban Córdoba. Si hacemos un promedio de estas 4 encuestas para las dos primeras fuerzas, tenemos 36,9% para Llamosas y 34,8% para Abrile; un empate técnico, aunque en este caso resultante de un estudio que le da al candidato opositor una ventaja de 7 pp., mientras que los otros tres le dan una ventaja de entre 3,5 pp. y 6,5 pp. al oficialista; vale decir, de las 4 encuestas consideradas, una (la favorable a la oposición) se desvía sensiblemente del resto. La hipótesis de que la aproximación más correcta es la de una ventaja para el oficialismo puede reforzarse con el dato de que CB Consultora cuenta con un antecedente exitoso reciente en una medición municipal que merece ser destacado: el año pasado, anticipó con 20 días de antelación el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), un dato no menor dado que ni siquiera Mauricio Macri, líder del PRO en el bastión de esa fuerza, pudo ganar ese cargo sin pasar por un ballotage.

GRÁFICO 4

A la luz de ese antecedente, también es pertinente repasar datos complementarios, como la variable imagen: según el informe de CB, el intendente Llamosas roza el 53% de imagen positiva contra 44,5% de negativa. El resultado del estudio de Zuban Córdoba es muy similar: 53,3% y 44,5%, respectivamente (Ver Gráfico 5). Las diferencias entre ambas mediciones no son estadísticamente significativas. Que el candidato oficialista aspirante a la reelección supere el 50% de valoración positiva plantea como plausible que la obtenga, dado que el mismo informe muestra también una ventaja de Llamosas sobre Abrile en términos de pisos y techos electorales.

GRÁFICO 5

Asimismo, el estudio de CB proyecta una participación electoral del 64,7% en esos comicios (Ver Gráfico 6), muy similar a la de 2016, que fue de 67,75%. La merma de 3 pp. no es estadísticamente significativa, pero resulta consistente con el contexto de pandemia, que podría ocasionar que un segmento de electores no concurriera a votar para no exponerse al contagio.

Esto puede terminar haciendo una diferencia al final del proceso, en conjunto con el promedio de indecisos que arrojan las 4 encuestas (en torno al 10,4%, consistente con mediciones de boca de urna que estiran la proporción de votantes que se deciden el mismo día de la elección hasta el 15%), y definir el comicio en términos de los pisos y techos electorales relativos. Si tenemos en cuenta que en 2016 Llamosas alcanzó 46% de los votos y el radical Eduardo Yuni rozó el 33%, el promedio de mediciones hoy ubica a Abrile (34,8%) en el mismo orden de magnitud que Yuni hace cuatro años; en cambio, Llamosas aparece casi 9 pp. por abajo. Pero, si calculamos el promedio sin la medición que aparece como más desviada del resto, obtenemos 39% para Llamosas y 33,9% para Abrile, una ventaja de 5,1 pp. que parece plausible con un cierto desgaste del oficialismo y también consistente con el antecedente de 2016 y los pergaminos de las consultoras que reportan mediciones.

Asimismo, el hecho de que no exista una oposición unificada sino dispersa en siete candidaturas (en 2016 fueron 8, y dos de ellos repiten candidaturas este año) también favorece más las chances de reelección que un vuelco hacia la principal fuerza opositora.

Por lo tanto, nuestra hipótesis es que el oficialismo podría obtener entre 37% y 40% de los votos, mientras que la principal fuerza opositora rondaría entre 34% y 35%. Si bien considerando la covarianza tenemos un escenario de empate técnico, habría una luz de ventaja a favor del oficialismo; habrá que ver cómo juegan estas tendencias en la semana final previa a la elección.

GRÁFICO 6

Norman Berra (@berranorman) es encargado de Proyectos de Consultora Delfos. Regularmente publica en su Blog Clima de Opinión y en el sitio de la Consultora Delfos.

