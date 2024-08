Córdoba: Un sector de Villa Belgrano invadido por camiones por el inicio de una obra privada

Una obra de gran tamaño, sobre la que se desconoce su tipo y empresa propietaria, ha generado un caos de tránsito por la invasión de camiones de gran porte que se desplazan por calles y uno de los pasajes del barrio de Villa Belgrano, en el noroeste de Córdoba Capital.

El hecho fue revelado por los vecinos de la zona donde se desarrolla la obra, que dicen, “alteró la vida de todos los que vivimos aquí”. El lugar es residencial y la aparición de los camiones modificó radicalmente el escenario, tanto por el tránsito, como por el ruido, el polvo en suspensión y el riesgo que generan con su desplazamiento por las angostas calles. Se le agrega la incertidumbre respecto de la magnitud de la obra, que por los trabajos previos, parece ser de gran tamaño.

La obra se emplaza en un terreno ubicado en cercanía del complejo Saint Jordi, con frente en Ticho Brahe y uno de sus lados sobre la calle Justo Liebig. Mientras que el portón de acceso de los camiones se encuentra frente al pasaje Guillermo Murphy. No hay ningún cartel que indique quién está haciendo los trabajos, de qué se trata, ni si tiene autorización municipal para su realización.

Según detallan los vecinos consultados por este medio, los camiones son de gran porte y circularon durante toda la semana pasada hasta este lunes en que se agotaron las montañas de tierra excavadas en el terreno. De acuerdo al testimonio, las unidades pesadas como las que se ven en las fotos circulan de 8 a 17, sin interrupción. Generalmente ingresan por Tomas Mann e ingresan por Murphy a la obra para cargar el material.

De acuerdo a los testimonios, los primeros trabajos se iniciaron hace un mes atrás y, en principio, la tierra extraída del lugar era trasladada hacía la zona del río Suquía, que se encuentran a pocos metros de distancia. Desde la semana pasada llegaron los grandes camiones.

El material que transportan fue extraido por una retroexcavadora, que aproximadamente excavó unos 3,50 metros de profundidad. Un vecino indicó que ahora la máquina está excavando una nueva zona y acumulando la tierra para su transporte. “Seguramente en un par de días estarán de vuelta los camiones”, expresó.

Esta situación se da en el marco en el que el Centro Vecinal de Villa Belgrano y los Vecinos Autoconvocados, con el apoyo de la Asociación Amigos de la Reserva General San Martín, promovieron un amparo ambiental en contra de la Municipalidad de Córdoba “atento el daño al patrimonio natural, cultural e histórico que se está produciendo en el barrio Villa Belgrano de esta ciudad”. Como el recurso fue rechazado por la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación, que integran las camaristas Maria Soledad Puigdellibol y Daniela Sosa, los vecinos apelaron ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Cabe recordar que reclaman la suspensión de nuevas autorizaciones para viviendas colectivas, condominios y grandes superficies, y que se revoquen las ya otorgadas porque consideran que no cumplen con la normativa ambiental y urbanística vigente.

Solicitan también la realización de una evaluación de impacto ambiental (EIA) y una evaluación ambiental estratégica (EAE), y la garantía de conexión a sistemas de cloacas, ya que el barrio no cuenta aún con ellas. Los vecinos también exigen la revisión de los proyectos en construcción y la demolición de aquellos que no cumplieran con las autorizaciones legales.

Dentro de esa línea, demandaron el otorgamiento de una medida cautelar para suspender inmediatamente las obras en curso y evitar nuevas autorizaciones hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Requieren además que se protejan inmuebles históricos y el arbolado de la zona, y que se eviten excepciones a la normativa de uso de suelo a través de convenios urbanísticos.

El amparo reclamó el acceso a información pública sobre los proyectos inmobiliarios aprobados en los últimos 10 años y las condiciones bajo las cuales se otorgaron excepciones a la normativa.

La presentación vecinal indicaba que su objeto es que “el municipio cese en su accionar lesivo del derecho al ambiente sano y equilibrado consagrado en la Constitución Nacional, (art 41 CN), esto es, comprensivo del patrimonio natural y cultural, paisajístico, histórico y urbanístico, en definitiva, de la calidad de vida de los vecinos del barrio”, a la par que agregaba que “bajo la forma de “autorización de visación de planos”, “actas acuerdo”, “actas compromiso”, etc. amparándose en otras figuras normativas como Parcelas Atípicas (8256- art. 13° inc c), Áreas Especiales o incrementos de edificabilidad del 25% por cloacas (8256, art. 26), con contraprestaciones calculadas por la ordenanza 11272/07 de Obras Complementarias se ha permitido la autorización de “excepciones”, la gran mayoría por decreto. Estos configurarían los supuestos en que se habrían autorizado los proyectos en el barrio de Villa Belgrano, y que han constituido hasta ahora la herramienta “legal”, no legítima, para instrumentar y justificar esa diferencia de tratamiento con relación a los vecinos comunes”.

QUÉ PASA EN VILLA BELGRANO

Villa Belgrano es un barrio residencial, ubicado al noroeste de la ciudad. Sus límites los marcan el río Suquía por el sur y el este; la avenida Recta Martinoli por el norte; y la calle Lasalle por el oeste. Sin embargo, en la iniciativa legislativa oficial se extiende su límite oeste hasta la calle Tomás Garzón.

En la última década, su fisonomía, contexto ambiental y estilo de vida se han transformado progresivamente con los llamados “Housing” y emprendimientos inmobiliarios, algunos de ellos denominados “de altura”, con más de dos pisos, límite establecido para esta zona. También se ha intensificado el desarrollo comercial y de servicios.

LA RESERVA SAN MARTÍN

La Reserva Natural Urbana San Martín fue creada en 2009. Anteriormente era el Parque San Martín. Está ubicada en el noroeste de la ciudad de Córdoba y tiene una superficie de 114 hectáreas enmarcadas por el Río Suquía y el Canal Maestro Sur.

Es la única área protegida de la ciudad. Su valor biológico está dado porque corresponde a una zona de transición entre dos ecorregiones: El Espinal y el Chaco Serrano.

Dentro de ese pequeño territorio lleno de vida, hay bosque nativo y es el hábitat, entre otros, de 17 especies de reptiles; 6 de anfibios; 9 de mamíferos; y 177 de aves. También habitan el río Suquía, 14 especies de peces, 12 son autóctonas y 2 introducidas.

