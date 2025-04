Córdoba: En medio de graves denuncias por irregularidades, el municipio se mete de lleno en la elección del centro vecinal del Cerro

La elección del centro vecinal del barrio Cerro de las Rosas de la ciudad de Córdoba, se ha sumergido en el barro. La lista 25 denunció serias irregularidades en el proceso electoral que controla la Municipalidad de Córdoba, que además impulsa a la lista 10. Los comicios en este barrio del noroeste capitalino deberían desarrollarse el próximo 11 de mayo.

La lista 25, que hasta el cierre de este artículo no podría participar de la elección por disposición de la Junta Electoral, es continuadora de la actual conducción del centro vecinal, que preside Adrián Zak. Lleva como candidatos a Héctor Ruíz (presidente), Regina Zurro (secretaria), y Walter Temperini (tesorero). Por su parte, la lista 10, promueve a Claudia Blanco (presidenta), Carmelo Noto (secretario) y Susana Calles (tesorera).

Se trata de una elección arriba de un volcán, porque deberían enfrentarse, entre otras propuestas, los que defienden el amparo judicial que protege al Cerro de las Rosas de grandes emprendimientos inmobiliarios y comerciales (Lista 25) con los que están en contra (Lista 10).

Tan caliente, que el veedor enviado por la Dirección de Asuntos Vecinales del municipio, Eduardo Fleurent Echenique, fue denunciado por una vecina e integrante de la lista 25 (Gabriela Ferretti) de “lesiones leves” cuando se le abalanzó para intentar sacarle el padrón de electores en una confitería donde sesionaba la Junta Electoral. Por si fuera poco, una foto de una reunión en el restaurante Carmelo, propiedad de uno de los integrantes de la lista 10 (Carmelo Noto), previa a la asamblea que eligió a la Junta electoral. El encuentro, reúne en la mesa a miembros de esa lista, con la concejal Sandra Trigo (Hacemos Unidos por Córdoba), y Fleurent Echenique, que depende del director de Asuntos Vecinales, Adrián Jesús Brito, y del secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes, Héctor “Pichi” Campana. Los vecinos denunciantes también plantean que el oficialismo municipal es protegido por la policía que, entre otros hechos, no dejó ingresar al apoderado de la lista, el ingeniero Luis Carranza, a reuniones con la Junta Electoral.

QUÉ DICEN LOS VECINOS

Una de las candidatas de la Lista 25, Gabriela Ferretti, le dijo a ENREDACCIÓN que “hay una notoria intervención de la municipalidad de Córdoba a favor de la lista 10, integrada por comerciantes y personas vinculadas a intereses inmobiliarios qué pretenden transformar al barrio en una zona comercial y con edificios en altura poniendo en riesgo su identidad residencial y su equilibrio ambiental”.

Ferretti agregó que “el apoyo a la otra lista se hizo evidente a través de recursos, veedores con actitud patoteril, permisos otorgados de forma selectiva, favoreciendo claramente a los candidatos que impulsan este modelo de barrio sin consultar a la comunidad que solo les importa voltear una medida cautelar qué nos protege de esas edificaciones abusivas en perjuicio del vecino”.

También apuntó que “esta situación se da en un contexto en donde el barrio ya sufre las consecuencias del crecimiento desordenado, desbordes de cloacas, pérdida de árboles nativos, mayor tránsito y un impacto ambiental cada vez más notorio”.

Por su parte, el actual presidente del Centro Vecinal, Adrián Zak, reveló a este medio que no firmó el acta de la asamblea donde se eligió la Junta Electoral por las irregularidades que se produjeron. “La asamblea empezó sin la presencia de las autoridades del centro vecinal, que tienen que estar. Empezó una hora antes de su convocatoria y fueron anotados vecinos que no viven en nuestro barrio”.

Dijo, además que Fleurent Echenique introdujo “25 vecinos novedosos, que no eran socios del centro vecinal, gente coptada por Carmelo Noto, uno de los comerciantes históricos del barrio, que no vive acá. Su local tiene numerosas situaciones al margen de la normativa, es pionero en la destrucción del barrio incumpliendo las normativas urbanísticas como el Código de edificación y las ordenanzas de patrimonio y uso del suelo para proteger el barrio”.

LAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS

Según la documentación a la que pudo acceder ENREDACCIÓN, existen una serie de irregularidades en el proceso electoral. Algunas de ellas, son las siguientes:

– La asamblea para designar Junta Electoral, convocada para las 18 horas del 12 de febrero de 2025, en el Parque de las Naciones de la ciudad de Córdoba, comenzó una hora antes, según la denuncia vecinal. En ese interín, el veedor Fleurent Echenique incorporó nuevos socios al centro vecinal. Sin embargo, el ingreso, según la legislación vigente, debe ser verificado por el presidente o secretario de Actas de la Comisión Directiva, un paso que no se cumplió.

En un recurso presentado ante el municipio por la comisión directiva del centro vecinal, dice que “durante la Asamblea, el presidente del CV, arquitecto Adrián Zak, manifestó su disconformidad con el procedimiento irregular, señalando que no se respetó el cronograma ni la metodología de registro e incorporación de vecinos al padrón. Sin embargo, el veedor municipal, abogado Eduardo Fleurent Echenique, hizo caso omiso a estos reclamos, continuando con el acto sin la participación de la Comisión Directiva del Centro Vecinal, lo que constituye una violación a las normas establecidas”.

-No se verificó, según lo establecido en la normativa municipal, el domicilio ni la actividad comercial enmarcada en la legislación de los nuevos socios.

-Entre los nuevos socios incorporados en la oportunidad, se encuentran los integrantes de la Junta Electoral. Se trata, según la presentación del CV, de RODOLFO BUTILENGO, JOSEFINA ROCA, MACARENA LÓPEZ VILLAGRA, como titulares; y RICARDO VlGNAU Y OSCAR VILLALBA, como suplentes”.

-No se permitió la participación de las autoridades del centro vecinal, ni en el proceso de inscripción de nuevos socios ni de realización de la asamblea.

-El libro de actas de la Junta Electoral, constatado por escribano, “no indicaba que pertenecía al barrio; las actas no tenían hora ni fecha de inicio; las firmas eran ilegibles o sin aclaración; de los firmantes solo uno era titular (de la Junta Electoral, Macarena López Villagra); el acta de la última reunión no estaba; y no se estaban registrando en actas las incorporaciones de vecinos al padrón electoral”.

-La Junta Electoral sesionaría sin quórum, sólo con la participación de López Villagra. Según denuncian los vecinos, se reúne con presencia policial. De acuerdo a las constancias documentales, desde el día 18 de marzo de 2025 hasta el día 10 de abril de 2025 la Junta Electoral ha estado funcionando con un sólo miembro titular, Macarena López Villagra, por renuncia de uno de los titulares que nunca se presentó a las reuniones y por la inasistencia del otro titular hasta el día 15/4/2025. No fueron reemplazados por los suplentes.

Desde el día 1º de abril dos miembros suplentes pertenecientes a la Lista 25 intentaron sumarse a la Junta Electoral, pero no fueron designados para reemplazar a los titulares y tampoco se les permitió ejercer su derecho a voz y voto. Adicionalmente el día jueves 3 abril de 2025 uno de los miembros suplentes, Oscar Oyola, fue expulsado por la policía a pedido del veedor Eduardo Fleurent Echenique, tras una discusión.

-No se realizaron tres reuniones semanales de 3 horas para depurar el padrón y atender a los vecinos. La denuncia indica que lo hicieron dos veces por semana, durante 2 horas de cada día. El hecho fue constatado por escribano público.

-El padrón definitivo se exhibió casi una semana después de lo que establece la ordenanza.

-Entre otras anormalidades, diez de los integrantes de la lista 10, que explotan comercios en el barrio, no presentaron el certificado de habilitación otorgado por la Municipalidad que permite la realización de sus actividades comerciales. Entre ellos, se encuentran los dos principales candidatos, Claudia Blanco (a presidenta) y Carmelo Nota (a secretario). Esta es una de las condiciones necesarias para poder participar en un centro vecinal cuando la persona no tiene domicilio legal en el barrio.

