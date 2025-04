Escándalo: Mac Allister acusa a Fassi de estafa por la venta de un jugador a Italia

En una fuerte declaración en el programa ESPN F90, Carlos Mac Allister, exfutbolista y exsecretario de Deportes de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri, acusó al presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, de estafarlo en la transferencia de un jugador al fútbol italiano. “Pensé que era una persona íntegra”, expresó el Colorado.

El conflicto se centra en la cesión de Tiago Tomás Palacios, un futbolista que desde General Pico llegó a Talleres a través del Deportivo Mac Allister, club pampeano fundado por la familia Mac Allister. Según el exjugador, hace dos años se firmó un convenio para la transferencia del joven al Inter de Italia, pero al intentar hacer valer el acuerdo, Fassi “desconoce la firma. Imaginate si yo, con más de cuarenta años de trayectoria y 28 años de nuestro club, voy a inventar un contrato”, señaló indignado.

Mac Allister no solo apuntó contra Fassi por este caso, sino que lo acusó de tener antecedentes similares con otros clubes del interior, a los que, según afirmó, “no les ha pagado los derechos que les corresponden”. “La verdad que me quedé muy mal, es un tema que me tocó profundamente”, confesó.

En un mensaje dirigido a los dirigentes del fútbol argentino, el Colorado defendió el esfuerzo de los clubes del interior: “Nos esforzamos muchísimo para producir jugadores, para acompañarlos, entrenarlos y darles condiciones. Todo es a pulmón, sin entradas ni publicidades. Nuestras posibilidades son infinitamente inferiores a las de los equipos grandes”. En este sentido, remarcó que su crítica no es hacia Talleres como institución, sino específicamente hacia Fassi: “Digo Fassi, no Talleres”.

Por el momento, no ha habido respuesta oficial de Fassi ni de Talleres.

QUIÉN ES TIAGO TOMÁS PALACIOS

Palacios es un defensor de 21 años que nació el 28 de abril de 2003 en General Pico, La Pampa, Argentina. Mide 1.95 metro y pesa 80 kilos, comenzó su carrera en primera división con la camiseta de Talleres de Córdoba, firmando su primer contrato profesional en 2020. Fue cedido a Independiente Rivadavia en 2023 y luego transferido al Inter de Milan, en 2024. Actualmente, el jugador defiende los colores del AC Monza, en la serie A del futbol italiano.

