La interna libertaria: Lemoine le apunta a Villarruel y Pagano acusa a Lemoine

La interna libertaria no da respiro e ingresó en una espiral destructiva. Ahora, la diputada nacional Lilia Lemoine (La Libertad Avanza, Buenos Aires) disparó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel por su pedido de que los integrantes de la agrupación Montoneros sean encarcelados: “¿Va a meter presa a la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) que está haciendo las cosas bien?”, expresó la legisladora para aislar el planteo político de la número 2 en la línea sucesoria del gobierno. La salida de Lemoine contra Villarruel es un modo de despegar al presidente Javier Milei de las posiciones políticas de su vice e indica la profundización de las diferencias en la cúspide libertaria. La diputada bonaerense está alineada con el presidente, la secretaria General del gobierno, Karina Milei; y con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Sin embargo, no fue el único cruce, ya que la diputada nacional, Marcela Pagano (La Libertad Avanza, Buenos Aires), se trenzó con Lemoine, a quien acuso de “extorsionar” y tener protección del poder político para hacerlo. Pagano que sigue manifestando su “lealtad” al presidente, fue desplazada por una jugada del titular de la cámara baja, Martín Menem y la hermana del presidente, de la titularidad de la Comisión de Juicio Político en abril de este año. La disputa con Lemoine tiene su origen en aquel escándalo, pero sus dichos son graves, ya que incluyen una grave acusación sobre la existencia de operaciones al margen de la ley.

LEMOINE CONTRA VILLARRUEL

Lemoine señaló sobre la relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidente de la Nación, que “somos un gobierno transparente”.

Entrevistada por el periodista Nacho Girón en CNN Radio, la legisladora fue consultada respecto de cómo transita la rutina ante tantos conflictos en el oficialismo y contestó: “Me pregunta por los quilombos de la ‘loca del patito’ (en alusión a Lourdes Arrieta, diputada nacional de LLA por Mendoza) o porque le pegas a Villarruel, y yo les explico: Somos un gobierno transparente. Nos votaron para hacer algo distinto”.

Sobre la interna de la fórmula presidencial, Lemoine confesó: “Somos un gobierno transparente. Si querés que finjamos que está todo bien no va a suceder”.

Expresó además que “los libertarios no venimos de la política y la conducta normal es fingir demencia y seguir. Somos seres humanos. Si la vicepresidente está haciendo cosas que demuestran que está con la maldición de la vice hay que decirles. Está haciendo campaña proselitista y diciendo barbaridades. No está definiendo a la gente que la apoyó y para tapar mete un acto diciendo que va a meter presos a todos los montoneros”.

Luego apuntó que la vicepresidenta “tiene su propia agenda. No es un problema institucional. Si se va, la reemplazaría el que sigue”.

Y continuó: “Yo digo, ¿quiénes? Porque aparte el Poder Ejecutivo no es el Poder Judicial, y segundo ¿Por qué la vicepresidente tiene que perseguir personas en democracia?. Tercero: ¿También nos va a meter presa a la ministra de Seguridad, que está trabajando bien?”, en alusión a Patricia Bullrich.

“MARCHE LA PASTILLITA PSIQUIÁTRICA”

En la noche del viernes, Pagano se cruzó duramente con Lemoine y la acusó de extorsionadora desde su cuenta en la Red X. “Marche la pastillita psiquiátrica para Lilia Lemoine, que se ve que otra vez hoy no la tomo. Pobre, cuando duerme todo el día, sale de noche y proyecta lo que ella misma hace: grabar videos y extorsionar con los mismos a aquellos que graba… Como anda vociferando en todos lados sobre el material “confidencial” que tiene. ¿O ustedes no se preguntan también cómo tiene la impunidad que tiene? No te tengo miedo Lilia Lemoine ni a vos ni a tu verdadero jefe”.

Lemoine le respondió que “Rolando Graña tenía razón”. Cabe recordar que Graña señaló que Pagano fue despedida de América24 en 2023 por “maltrato laboral” hacía sus compañeros. Luego, la diputada libertaria, dijo que “yo renuncié a una comisión después de una humillación pública de la diputada Pagano, hace semanas que tiene pinneado un post denigrándome. Esta es la razón por la cual tuvo que dejar el periodismo. Nota: si les presenta una “amiga”, ¡No acepten!”.

¿Qué dice el posteo clavado en el inicio de la cuenta de la Pagano? “Lilia Lemoine sos una MITÓMANA”.

También, Lemoine dice sobre la copia de un cruce de chats con Pagano: “Chats de un grupo de trabajo al que renuncié para no cruzarme más con ella. Pido disculpas a mis compañeros y pongo mi renuncia a disposición del Presidente, pero no aguanté más el maltrato. La diputada Pagano difunde mentiras y rumores sobre mí hace mucho”.

En la captura de pantalla de los chats que se puede ver a continuación, Lemoine le dice a Pagano que “no te tengo miedo”, a lo que la periodista le responde: “Cómo vas a tener miedo si te acostas en la sábana más alta de poder que podés”.

