¿Por qué Casermeiro compró tres refrescos antes de que lo mataran?

A las 14:30 del jueves 19 de diciembre, Daniel Casermeiro (61) no imaginaba que se disponía a tomar el último refresco de su vida. Se bajó de su BMW220i frente a un kiosco de Luxardo, un pueblo a 15 kilómetros de San Francisco donde vivía y le pidió “tres aguas” al kiosquero Alexis Costero. Como no tenía, terminó comprando dos Powerade y una Gatorade. Pagó con un billete de 200 pesos. El hombre que lo atendió no lo notó apurado ni intranquilo e incluso bromeó con el médico sobre el “autazo” que era el BMW.

Para los investigadores, este es uno de los hechos que indicaría la presencia de, al menos, dos personas en el lugar del crimen. Él que lo mató, que para el fiscal Bernardo Alberione, sería Gerardo Gette (57), amigo y socio de Casermeiro; y, eventualmente, un tercero. Sin embargo, fuente judiciales aseguran que por el momento no hay más imputados ni sospechosos.

Ayer, Gette, que fue acusado de homicidio calificado, fue llevado hasta los tribunales de San Francisco, donde designó sus abogados: Fernando Martini y José Valverde. El viernes sería indagado por Alberione.

Mientras, el abogado Martini aseguró en una rápida declaración a los medios de San Francisco, que "(Gette) ha sido injustamente acusado en esta causa" y adelantó que estudia pedir la libertad de su cliente el próximo lunes.

Casermeiro fue asesinado, según la autopsia, el mismo jueves 19, de un tiro en la nuca. En la mecánica del ataque, el que disparó estaba detrás de la víctima, y según las palabras del fiscal: “fue una muerte a traición”.

La frase encierra dos claves: el tiro fue desde atrás y ejecutado, según la imputación, por Gette, que era amigo y socio de Casermeiro, al menos, en negocios inmobiliarios y rurales desde 2012. Esta última pista la reveló en su edición de ayer el diario Infobae.

El cadáver apareció el jueves 26, en un campo, al costado de la vieja ruta 1 a Luxardo, en la zona dónde se lo había visto por última vez. Lo encontró un baqueano, que contó a La Voz de San Justo, que sus perros lo llevaron hasta el lugar donde estaba. Vio parte del cuerpo desde cierta distancia y decidió a avisar a la Policía. En principio, no hay signos de arrastre ni de elementos en el lugar de los hechos que hagan presumir que lo asesinaron en otro lugar y lo llevaron hasta donde apareció.

Su BMW, cargado con el equivalente de 8 millones de pesos en billetes moneda nacional, dólares y lingotes de oro, se encontraba a 6 kilómetros de donde lo habrían matado. El hecho de que el asesino no lo hubiera revisado y no encontrara el dinero revela, para los investigadores, que no fue un robo y que el autor del crimen intentó desprenderse del cuerpo y el vehículo lo más rápido que pudo. Pese a ello, el auto, para quienes han trabajado en el caso, es justamente el otro indicio de que podrían haber participado al menos dos personas en el hecho: alguien llevó el BMW hasta allí y el otro lo habría esperado en otro auto para irse del lugar. Al rodado lo encontró un puestero de campo el domingo 22.

¿Por qué creen los investigadores que Gette es quien lo mató?

El informe de la ubicación de los celulares (de Casermeiro y Gette), que surge de las antenas telefónicas, y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona, lo ubican en el lugar de los hechos junto a la víctima. Además, una de las cámaras peritadas permite observar una discusión entre los dos. También las contradicciones del detenido que, en un primer momento, aseguró que no se había encontrado con el médico ese jueves 19.

Otro elemento sustancial del caso, es que se habría usado una pistola calibre 22 para matar al médico. No es un arma que habitualmente usen “sicarios”, por lo que tampoco se presume que haya sido un crimen por encargo.

Todavía no trascendió de manera oficial el móvil del crimen, pero fuentes de la investigación, se inclinan por un conflicto económico, originado en negocios comunes o “deudas”, entre Casermeiro y su victimario.

DATOS CLAVE DEL CASO CASERMEIRO

-Jueves 19: El médico Daniel Casermeiro, poco antes de las 10, abandonó el Sanatorio Argentino. De allí fue a una entidad bancaria, retiró una suma de dinero y por la tarde planeaba cerrar un negocio inmobiliario para el cual ya había pactado un encuentro con un ingeniero civil. A esa reunión nunca llegó.

-Ese jueves a las 14.30, con su automóvil BMW 220i pasó por la localidad de Luxardo, a pocos kilómetros de San Francisco, descendió en un kiosco y compró tres bebidas (dos botellas de Powerade y otra de Gatorade). El kiosquero Alexis Costero dijo que no lo notó apurado, tampoco intranquilo.

-Ese día, a las 16:00, se produjo la última conexión por WhatsApp desde su teléfono.

-Domingo 22: Aparece el auto del médico. El BMW 220i fue encontrado en la mañana, en un campo, a pocos kilómetros de la ruta provincial 1 y Av. de los Constituyentes. El coche tenía las puertas cerradas con llave, el tanque de nafta lleno y en el baúl había una suma cercana a 8 millones de pesos en efectivo, entre ellos dólares. No había rastros de sangre.

El mismo domingo se allanó una casa en barrio Chalet, en San Francisco, donde residiría la última persona con la que Casermeiro habría mantenido un contacto telefónico antes de desaparecer. Se trata del domicilio del detenido Gette.

-También se ordenó requisar una propiedad que sería de Casermeiro y se conoce como "La Balanza", a un costado de la ruta provincial 1, en cercanías de Luxardo. Allí se revisó documentación.

-Martes 24: Personal del ferrocarril Belgrano Cargas alertó a la Policía sobre el hallazgo de un arma de fuego calibre 22 a la vera de las vías y a varios metros de la Estación de Peaje entre San Francisco y Devoto y la familia había ofrecido una recompensa de 100 mil pesos a quien brindara datos certeros sobre el paradero del ginecólogo.

-Miércoles 25: La recompensa aumentó a $1.000.000.

-Jueves 26: Encuentran un cadáver en la zona rural cercana a Luxardo y de la propiedad La Balanza. La Justicia determinó que se trata de Casermeiro y estableció que lo asesinaron.

