Las búsquedas de Casermeiro y Abba muestran deficiencias en la operación policial y judicial

Los casos del ginecólogo Daniel Casermeiro (61) y el empleado de comercio Mauricio Abba (43) revelan que los operativos policiales y judiciales no alcanzan efectividad suficiente. Para encontrar al médico pasaron siete días. Y para dar con el cadáver de Mauricio, doce. La distancia entre los dos sucesos no supera los 20 kilómetros y ambos ocurrieron en la región circundante a San Francisco con una diferencia en el tiempo de apenas tres meses.

Ambos casos tienen en común una serie de elementos, aunque en el primero se trata de un asesinato y en el segundo de un suicidio.

El principal punto en común, es que ambos aparecieron en zonas rurales cercanas a donde fueron vistos por última vez por testigos. Pese a ello, no fueron encontrados rápidamente, sino luego de varios días. ¿Faltaron medios? ¿No hubo planificación acorde? ¿No se les dio importancia suficiente a los testigos? ¿Los efectivos de campo no trabajaron bien?

Vale aclarar que los efectivos que los buscaron no los habrían salvado en ninguno de los episodios, pero es evidente que la falta de resultados para dar con sus cuerpos potenció la angustia de familiares, allegados y pobladores de San Francisco y Freyre, donde vivían ambos. También es importante señalar, que no siempre va a suceder lo que pasó en estos dos casos, esto es, que Casermeiro y Abba hayan muerto el mismo día en que desaparecieron. En la oportunidad en que esto no ocurra, sin duda la falta de eficacia en la búsqueda puede tener efectos concretos respecto de salvar o no una vida.

Casermeiro fue visto por un kiosquero en Estación Luxardo, que conversó con él y le vendió tres refrescos a las 14:30 del mismo jueves 19. Luego, el domingo 22, a tres días de su desaparición, el BMW del profesional apareció en un campo, cercano a Luxardo, con una fortuna en su interior. Y, por último, el médico fue encontrado en otro campo, a poca distancia de Luxardo y del BMW. Desde San Francisco a Luxardo hay 15 kilómetros de distancia. Desde el kiosco donde fue visto el jueves 19, muchísimo menos. El testimonio del kiosquero ubica un centro desde dónde se debería haber ordeno la búsqueda. Sobre todo, porque se trataba de una información fidedigna, corroborable por los detalles que brindó. ¿Por qué no lo encontraron antes? Es una pregunta que necesita respuesta.

Abba, por su parte, fue visto por un camionero que lavaba su vehículo, a la salida de Freyre (a 31,6 kilómetros de San Francisco). Se saludaron. La diferencia, es que este hombre dio su testimonio el 16 de septiembre, tres días después de haberse cruzado con él. Mauricio, finalmente, apareció muerto en un camino vecinal que no había sido rastrillado pese a que se encontraba en la zona señalada por una persona que lo había visto con vida el 13 de septiembre, poco tiempo después de que se fuera de su casa en el pueblo. Cabe recordar que pasaron doce días hasta que finalmente fue hallado el cadáver, el 25 de septiembre pasado. Incluso, el cuerpo de Mauricio fue encontrado gracias a un fumigador, que lo divisó mientras trabajaba en un campo cercano, y avisó a la Policía, pero no por las fuerzas policiales como consecuencia de su tarea.

VER Al ginecólogo lo asesinaron y la principal pista de la investigación es la económica.

VER Denuncian a la plana mayor de la Policía de San Francisco por las deficiencias en la búsqueda de Mauricio Abba.

VER Qué pasó para que se demoraran 12 días en encontrar el cadáver de Mauricio Abbá en Freyre.

VER Encontraron muerto a Mauricio Abbá: tenía un tiro en la cabeza.

No es fácil buscar personas en zonas de campo, ni en las ciudades. Pese a ello, en ambos hechos, los grupos de búsqueda y sus responsables, policiales y judiciales, no lograron resultados acordes a los datos surgidos tempranamente, durante las respectivas investigaciones. Es evidente que hace falta una mirada hacia adentro para determinar responsabilidades en caso de existir y para mejorar el desempeño en el futuro.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ. Con tu membresía, podrás participar de beneficios exclusivos para SOCIOS. Juntos podemos hacer más y mejor periodismo.