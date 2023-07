Passerini: “Ya inauguramos muchas obras, y en mi gestión ese ritmo va a continuar”

El viceintendente y candidato a intendente de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Daniel Passerini, dijo este domingo que “Ya inauguramos muchas obras, y en mi gestión ese ritmo va a continuar”. Sus declaraciones fueron dadas a conocer a través de un comunicado de prensa, luego de recorrer una docena de barrios y tocar el trombón junto a la Small Jazz Band, la formación de la que es parte, en el Parque Las Heras-Elisa.

Entre otros barrios, para difundir sus propuestas, recorrió Villa Serrana, 9 de Julio, Policial, La Merced, La Floresta y Nuestro Hogar 2.

“Gracias a barrios como Chacra de la Merced, La Floresta y otro montón de barrios de la ciudad, Martín Llaryora es el gobernador electo de la provincia. Y es porque hemos trabajado solucionando los problemas de los barrios. Sé que de esta manera vamos a construir el triunfo el próximo 23 de julio para que yo sea intendente y sigamos trabajando en equipo, con Martín como gobernador y conmigo como intendente”, señaló Passerini.

También abordó el problema del narcotráfico y afirmó que “nosotros no andamos en la mugre, nosotros estamos al lado de la gente defendiendo la vida. Martín, yo y todo el equipo que me acompaña queremos cuidar a la gente y no queremos que la mugre de la droga se meta ni en los barrios ni en la política”.

ATENTADO EN LA AMIA

Por último, el viceintendente compartió junto a la comunidad judía el acto para recordar el atentado ocurrido en la AMIA en 1994 y reclamar justicia. En la oportunidad, señaló que “vamos a seguir proclamando como un grito de necesidad de toda la sociedad argentina, la búsqueda de justicia. Vamos a acompañar a la DAIA y a todas las expresiones de la comunidad judía en esta lucha, que no es una lucha de una comunidad, es una lucha de una sociedad que no puede dejar atrás esta herida”.

