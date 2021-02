[Opinión] Una reflexión sobre el intento de suspender las PASO y la inconclusa Revolución de Mayo de 1810

(Por Pedro Héctor Salazar*) Teniendo en cuenta la existencia de algunos proyectos legislativos presentados para suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), con el justificativo oportunista y poco serio de la pandemia de coronavirus y de los gastos en que se incurriría etc. (sin dudas, muchas páginas de mala literatura política); algunos absurdamente impulsados desde algunos sectores del oficialismo, quienes olvidan o son demasiados distraídos, de que se trató de una iniciativa del ex presidente Néstor Kirchner, que indudablemente impulsó mayor participación política y posibilitar formas de acción que sirvieran, fundamentalmente, para la horizontalización y profundización del debate; es que me permito opinar al respecto.

Para esto, nada mejor que recordar a Mariano Moreno, que al igual que Juan José Castelli, nos recuerdan que la Revolución de Mayo todavía está inconclusa. En el libro “La Vida por la Patria. Una biografía de Mariano Moreno”, de Felipe Pigna, en la página 207, se puede leer este párrafo: “La variación presente no debe limitarse a suplantar los funcionarios públicos, e imitar su corrupción y su indolencia. Es necesario destruir los abusos de la administración, desplegar una actividad que hasta ahora no se ha conocido; promover el remedio a los males que afligen al Estado; excitar y dirigir el espíritu público; educar al pueblo; destruir sus enemigos y dar nueva vida a las provincias.” MARIANO MORENO. 25 de mayo de 1810.

Debemos meditar profundamente, dado que son 211 años los que han pasado y todavía la lucha continua para cumplir acabadamente el legado revolucionario inconcluso de Mariano Moreno.

Los enemigos del pueblo siguen siendo los más poderosos de siempre y, como resultado de las políticas neoliberales y las consecuencias de esta inédita pandemia global, han logrado profundizar aún más la desigualdad social, la extrema pobreza y la concentración de la riqueza en manos de esos “mismos pocos “. Como nunca, hoy son más poderosos y más ricos.

En este sentido, en nuestra Patria parece ser que el envenenamiento de Moreno tuvo éxito, a juzgar por los resultados.

Es cierto, que hubo muchos avances por parte del pueblo en la conquista de sus derechos. Sin embargo es mucho lo que se debe todavía realizar. La reacción la misma que envenenó a Moreno, es la que agazapada, algunas veces aún dentro de fuerzas políticas populares, articula maniobras tendientes a evitar la verdadera democratización de la participación popular en la construcción de herramientas políticos partidarias válidas para luchar por la profundización de derechos y por la conquista de los que faltan. Y por la derrota definitiva de la reacción y del privilegio que empobrece a nuestro pueblo cada día más.

En estos días vemos que se pretende desestimar, derogar o suspender una importante e idónea herramienta que posibilita la renovación y democratización de las fuerzas políticas populares a través de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Desde mi punto de vista sería un atraso político muy negativo, las Paso han demostrado ser una buena herramienta para profundizar la participación popular, no se debe permitir que “los abusos de ciertos sectores de la administración” frenen por cuestiones personales la verdadera marcha del pueblo en su lucha democrática y popular.

* Pedro Héctor Salazar es abogado. Río Tercero, 2021.

