No se ponen Colorado(s): los Denver Nuggets ya comparan a Campazzo con Teodosic

La franquicia de Colorado hizo oficial la contratación de Facundo Campazzo por dos temporadas y Eric Spyropoulos, su periodista especializado, escribió un artículo destacando la capacidad del cordobés para crear situaciones y hasta lo comparó con el serbio Miloš Teodosić.

"Para aquellos que no están familiarizados con el estilo de juego de Campazzo, piensen en Milos Teodosic, solo que con un poco más de atletismo. Para los Nuggets, la incorporación de Campazzo les permite seguir una tendencia que se ha desarrollado en la NBA en las últimas temporadas al eliminar alineaciones que incluyen varios creadores de juego de calidad en múltiples posiciones", escribió Spyropoulos, director de la cuenta oficial de Nuggets y escritor en nuggets.com.

El anuncio oficial llegó a un día del inicio de la pretemporada, y fue el presidente de Operaciones de básquetbol, Tim Connelly quién se hizo cargo de darle la bienvenida al cordobés. El número "7" de los Denver Nuggets ya tiene dueño y será Facundo Campazzo.

El 12 de diciembre será el primer partido de la pretemporada en la NBA ante los Golden State Warrios de Stephen Curry y luego enfrentarán en dos oportunidades a los Portland Trail Blazers de Damian Lillard. El 22 de diciembre será el arranque oficial de la campaña 2020/2021.

Las dudas sobre el cordobés apuntan a las limitaciones que pueda llegar a tener en defensa por su particular físico o altura. Nada nuevo para él.

"Uno debe preguntarse cómo se adaptará el argentino al atletismo en la NBA cada noche. Aunque el Real Madrid es uno de, si no el mejor equipo fuera de la NBA que juega una competición seria, la NBA es un nivel diferente. Teodosic luchó poderosamente en el lado defensivo de la cancha en sus dos temporadas con los Clippers, aunque Campazzo tiene un poco más de atletismo de su lado en esa comparación", afirma Spyropoulos.

"Será interesante vigilar el papel de Campazzo, ya que puede proporcionar un gran impulso a la ofensiva, pero es posible que no pueda jugar minutos prolongados porque los equipos de la NBA se enfocan en enfrentamientos de ataque que creen que pueden explotarse", concluye en el artículo de presentación a los fans de los Nuggets.

Como a lo largo de toda su carrera, el "Facu" se enfrenta a las mismas dudas sobre su altura, pero esta vez deberá demostrarle a la mejor liga del mundo que las apariencias engañan y que los sueños no solo se persiguen, sino que también se cumplen.

🇦🇷 No puedo explicar la felicidad que tengo. Estoy ansioso y muy ilusionado. Voy a darlo todo. Gracias por la oportunidad, @nuggets!

🇺🇸😅... I can’t explain how happy I am. I’m anxious and very thrilled. I’ll do my best. Thank you for this opportunity, @nuggets! pic.twitter.com/5bgk1jki3L

