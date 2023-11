Milei sostiene que tiene “apoyo incondicional” de Macri y Bullrich

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, destacó este domingo “la grandeza y humildad” del expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich, y aseguró que los referentes de Juntos por el Cambio “han propuesto un apoyo incondicional”.

“Yo quiero destacar la grandeza y humildad del expresidente Macri y la señora Bullrich. Ellos han propuesto un apoyo incondicional”, indicó Milei en una entrevista para LN+ luego de que los líderes opositores expresaran públicamente su apoyo para el balotaje contra el oficialista Sergio Massa.

En esa línea, señaló que “cuando escuchamos el discurso de Bullrich” luego de que se conocieran los resultados de las elecciones generales, “nosotros tomamos nota y la devolvimos redonda, eso permitió que se articulara una reconciliación”.

“Ellos no me han pedido nada, es una muestra de generosidad y humildad, bajo el lema de que somos el cambio o no somos nada. Yo también hubiera hecho eso”, señaló el candidato presidencial. Y destacó que “en el 90% estuvimos de acuerdo pero la dirección es la misma”.

VILLARRUEL CALIFICÓ DE “CURRO” A LAS POLÍTICAS DE DD.HH.

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, calificó como “un curro” a las políticas de subsidios a víctimas por crímenes de lesa humanidad.

En declaraciones en La Nación+, Villarruel criticó el subsidio a los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad: “Cuando hablamos de los derechos humanos, desgraciadamente hay un curro y se ha utilizado una causa dolorosa para todos los argentinos que se ha utilizado para recibir indemnizaciones, subsidios, cargos públicos y viajes”, aseveró la dirigente.

“Le han otorgado indemnizaciones a personas por supuestas desapariciones en los 70′ y que son personas que no murieron por ninguna acción del Estado”, indicó la diputada nacional.

Asimismo, Villarruel confirmó que mantiene contacto con dirigentes de Juntos por el Cambio y si bien afirmó que “no se están conversando sobre cargos con JxC”, indicó que están trabajando para “fiscalización”.

“El voto no está asegurado sin la fiscalización”, dijo la abogada, quien recordó su experiencia como fiscal de mesa para “Cambiemos”, alianza liderada por Mauricio Macri en 2015.

> Con información de TÉLAM.

