Mercados: Fuerte retroceso de los dólares bursátiles

La cotización de los dólares bursátiles retrocedió este lunes entre 6% y 7%, en una jornada en la que el Banco Central (BCRA) vendió US$7 millones.

“El BCRA comenzó la semana con ventas por US$ 7 millones para atender necesidades del mercado. El acumulado del mes se sitúa ahora en unos US$ 416 millones de compras netas”, dijo el operador de PR mercados de cambios, Gustavo Quintana.

Las ventas de este lunes cortaron una racha positiva de tres ruedas consecutivas, tras el resultado neutro del martes pasado durante el primer día hábil de operaciones luego del balotaje del 19 de noviembre, en el que Javier Milei resultó electo presidente con más del 55% de los votos.

Los dólares bursátiles, por su parte, volvieron a operar en baja, en una jornada en la que se destacó el descenso del 7% que marco el MEP, que quedó en $908,47, mientras que el Contado con Liquidación retrocedió 6%, en $863,78.

En el mercado informal, el denominado dólar “blue” se ubico en $990 para la venta y $970 para la compra.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en un rango de entre $358 y $359 por unidad, $ 1,40 arriba del cierre del viernes pasado.

En tanto, el dólar minorista se ubicó cincuenta centavos por abajo al finalizar la jornada de hoy en un promedio de $379 para la venta y $359 para la compra.

La cotización para las compras con tarjeta en el exterior avanzó levemente (+0,4), en $954,98.

Por su parte, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 181,949 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 73 millones y el mercado de futuros Rofex por US$ 402 millones.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

