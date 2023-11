Intendentes de la UCR cuestionaron el Presupuesto 2024: “Los juegos de azar no pagan impuestos y la producción y los vecinos, sí”

En la Audiencia Pública por el Presupuesto 2024 y las leyes impositivas que se realizó en la Legislatura de la provincia, el Foro de Intendentes Radicales, representado por su secretario, intendente de Arias y Legislador electo Matías Gvozdenovich, cuestionó la iniciativa. Durante su intervención, el jefe comunal denunció que “el juego en Córdoba no paga impuestos, pero la producción y los vecinos, sí”.

Gvozdenovich expresó en la audiencia, que “la defensa del municipalismo está prescripta en nuestra Constitución y es una bandera característica de nuestra idiosincrasia”.

Señaló que “en este Presupuesto se prevé la creación de varios fondos; fondos que no se coparticipan, que no llegan a nuestra ciudades y comunas. El federalismo reclamado en Buenos Aires debe practicarse aquí y respetar el municipalismo sin intenciones de doblegar ni cooptar a nuestros intendentes”.

Agregó, además, que “Córdoba es cara y no prioriza a sus ciudadanos. Córdoba sigue aumentando la presión fiscal en los mismos hombros de siempre: los vecinos. Siguen creando impuestos encubiertos. La obra pública no alcanza. Es necesario una mirada Federal. La salud, la educación, la vivienda, y la seguridad no tienen inversión, están desamparados y las caras visibles son los mismas de siempre, la de nuestros intendentes. Los Municipios nos hacemos cargo de muchas cosas sin los recursos correspondientes que debe aportar el gobierno provincial”.

También advirtió que “Córdoba es cara, y pese a esto, gravan el consumo de agua y la generación de energía, desalentando inversiones y complicando la competitividad”.

El intendente radical dijo que “el gobierno provincial no coparticipa recursos, eso quiere decir que no llegarán los fondos que le corresponden a cada municipio y comuna. Reclamamos también, que se ampliaron gastos reservados al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Gobierno, aumentando así enormemente el gasto público y los privilegios, un vicio constante que tiene nuestro gobierno provincial”.

Más adelante, explicó que “se desprende la creación de varios impuestos nuevos, por ejemplo, un impuesto del 0.05% sobre el valor del inmueble, auto o embarcación. La recaudación de ese nuevo impuesto, el gobernador electo lo podrá manejar arbitrariamente. El resto de nuevos impuestos afectan directamente a la factura de luz, agua potable y venta de cereal”.

Posteriormente, denunció que “es un dato alarmante, es la eliminación de un impuesto, y es gravísimo: Quitaron el impuesto a los juegos de azar, increíble pero real. El juego en Córdoba no paga impuestos, pero la producción y los vecinos, sí”.

Finalmente, expresó que “los municipios debemos hacernos cargo de la salud, del PAICOR, de la infraestructura y limpieza de los colegios, toda esa descentralización no viene acompañada de recursos, eso es el nuevo modelo cordobés, es lo que se viene”.

