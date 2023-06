Llaryora: “Somos una nueva generación y empezamos de cero”

Sin el Gobernador Juan Schiaretti sobre el escenario, Martín Llaryora, dijo que “somos una nueva generación y ahora empezamos de cero. Esta coalición invita al diálogo, por eso nosotros vamos a seguir trabajando con todos, porque somos una generación que se tiene que animar a innovar para que Córdoba no pare, para que siga progresando”.

Llaryora, acompañado de Myrian Prunotto, candidata a Vicegobernador, y Daniel Passerini, candidato a Intendente de Córdoba Capital, no se declaró como ganador del comicio y expresó que esperará que la Justicia Electoral lo haga.

Agregó en su discurso que “vamos a ampliar el gobierno a distintos sectores para buscar más acuerdos, más consenso. Quiero agradecerles a todas las intendencias del partido que sean. Les daré las dos manos, vamos a trabajar en conjunto porque lo que eligieron los vecinos para nosotros es la ley suprema”.

También señaló que “dentro de pocas horas, cuando se confirmen las tendencias, vamos a haber ganado el gobierno provincial y dentro de un mes vamos a ganar el Municipio, con Daniel Passerini, para que la ciudad siga para adelante”.

“Daniel, vas a ser el próximo intendente de Córdoba, trabajaremos en conjunto. Hemos dado este primer paso, hemos dejado jirones de nuestra vida. Agradezco a mi compañera de fórmula, a Myrian (Prunotto). Ella será la primera vicegobernadora radical de nuestra provincia. Empieza otra provincia”.

Luego indicó que “los máximos perjudicados hoy, en esta jornada, que a esta altura no tiene resolución, somos todos los cordobeses. No hay más perjudicados que lo que nos está pasando a nosotros. Uno no puede festejar como nos merecemos festejar, pero vamos a esperar”, continuó.

Finalmente cuestionó que “lo que debería ser una fiesta de la democracia, se ve empañado por los resultados que no están. Me da mucha pena también porque a esta altura, en una provincia como la nuestra, con la tecnología que tenemos, cómo puede ser que no tengamos el escrutinio terminado”.

