En Río Cuarto: Llaryora reafirmó el respaldo a Milei y pidió la eliminación de las retenciones

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora (PJ cordobés y aliados), ratificó este lunes su “apoyo a la gestión del presidente Javier Milei (La Libertad Avanza y aliados). “Que el nuevo presidente de la Nación cuente con el Partido Cordobés para el apoyo a las reformas que tenga que hacer para encaminar a la Argentina a la paz y al progreso”, remarcó el mandatario provincial en Río Cuarto. “Deseo que con su gestión logre sacarnos de esta difícil situación en la cual estamos”, expresó.

En esa línea pidió a Milei que (el gobierno nacional) le “saque la pata al campo, que deroguen las retenciones que es el robo más grande que sufre el pueblo cordobés”.

Las declaraciones de Llaryora fueron realizadas en un discurso luego de la jura de ministros que se llevó adelante en el Teatro Municipal de la ciudad de Rio Cuarto, capital alterna de la provincia. El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora Myriam Prunotto y el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, entre otros dirigentes.

En la oportunidad, tomó juramento a los ministros de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores; de Salud, Ricardo Pieckenstainer; de Infraestructura y Servicios, Fabián López; de Bio Agroindustria, Sergio Busso; de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill; y de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure.

Mientras que el domingo, en una ceremonia que se desarrolló en la ciudad de San Francisco, Llaryora había tomado juramente a los ministros los ministros de Gobierno, Manuel Calvo; de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta; de Justicia y Trabajo, Julián López; de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; de Educación, Horacio Ferreyra; de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnología, Pedro Dellarossa; y de Desarrollo Humano, Liliana Montero; y al fiscal de Estado, Jorge Córdoba.

Más adelante, Llaryora reclamo por la regularización de la deuda que la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) mantiene con la Caja de Jubilaciones de la provincia. Cabe señalar que el nuevo titular de la Anses es el ex ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano.

“El Partido Cordobés no repliega ninguna de sus banderas en los reclamos de las deudas pendientes (de la Nación) con la provincia”,entre las que resaltó la “distribución equitativa de los subsidios”, especificando al respecto que Córdoba quiere “el mismo monto, el mismo dinero que le dan a los porteños” para el transporte y otros servicios.

Por otra parte dijo que no está de acuerdo con paralizar la obra pública, al considerar que “la obra pública es sinónimo de progreso de los pueblos y si no se hacen quedan condenados al atraso”, por lo tanto anunció que va a hacer “lo posible y lo imposible para que la obra pública no se detenga, al igual que la salud y la educación pública”.

También reafirmó que en su gestión se van a tomar “muchas decisiones difíciles para que Córdoba siga creciendo en un marco de austeridad”, y entre esas medidas ratificó el congelamiento de la incorporación de empleados públicos, salvo el caso de Salud, seguridad y educación.

AGENCIAS

También el gobernador hizo entrega de los decretos de designación a los presidentes de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri; y la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, Manuel Ron.

Anunció que, por primera vez, una agencia del Gobierno de Córdoba estará radicada en el interior provincial: “Vamos a cambiar la sede central de una agencia, vamos a empezar a descentralizar en serio. La sede central de la Agencia Innovar y Emprender estará en Río Cuarto y Manuel Ron, un vecino de la ciudad será su presidente; será la delegación la que esté en la ciudad de Córdoba”.

Resaltó en ese sentido, que “vamos a seguir generando hechos institucionales que muestren que la voluntad de federalismo que nosotros le pedimos al país, la tenemos que tener también nosotros en Córdoba”.

> ENREDACCIÓN trabaja con información de TÉLAM.

