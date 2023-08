Las ventas minoristas de julio cayeron 3,7% en Córdoba

Las ventas minoristas de los comercios pymes de la provincia de Córdoba finalizaron el mes de julio de 2023 con una caída del 3,7% frente a igual mes del año anterior, de acuerdo con los datos relevados por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) y sus Cámaras y Centros Comerciales adheridos.

Con este dato, ya son 14 los meses de bajas interanuales consecutivas. Vale recordar que en julio del año pasado, respecto a julio de 2021, las ventas ya habían disminuido un 2,8%.

Según la información brindada por Fedecom, el 47% de las transacciones que se concretaron en julio se realizaron con tarjeta de crédito, y el 53% restante, al contado.

“Las vacaciones de invierno fueron buenas en la provincia de Córdoba, pero no fueron suficiente como para revertir la caída que venimos arrastrando desde hace más de un año. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación que no para y la incertidumbre que se genera en un año electoral no son el mejor combo para impulsar el consumo”, expresó Fausto Brandolin, presidente de Fedecom.

Agregó que “hacia adelante no vemos que la cosa vaya a cambiar mucho. Ahora estamos analizando las primeras consecuencias de las nuevas medidas implementadas para administrar las importaciones que tomó el Gobierno nacional”.

De los 11 rubros relevados por la entidad, sólo uno exhibió valores interanuales positivos y el resto fueron caídas. El detalle es el siguiente:

-Alimentos y bebidas (-5,6%);

-Artículos deportivos y de recreación (-4,1%);

-Calzados y marroquinería (-3,5%);

-Electrodomésticos y artículos electrónicos (-1,7%);

-Farmacia 2,0%;

-Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (-2,2%);

-Indumentaria (-4,9%);

-Juguetería y librerías (-5,2%);

-Muebles y decoración (-3,8%);

-Neumáticos y repuestos (-4,6%);

-Perfumería y cosmética (-1,4%).

