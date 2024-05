Las grandes frases y anécdotas sobre Menotti

El ex DT César Luis Menotti, que falleció este domingo 5 de mayo a los 85 años de edad, fue un gran personaje que unió el juego del fútbol, con Rosario, el arte, la vida, y el mundo. Fue capaz de construir un discurso y una filosofía sobre el fútbol, para entenderlo y situarlo como un hecho cultural. También fue un enorme defensor del trabajo de los entrenadores y los jugadores.

Otro hombre del fútbol, ex jugador, ex DT y actual comentarista de TV, Jorge Valdano, recuerda que “a diferencia de muchos, yo lo conocí a los 17 años, cuando me convocó para participar con la Selección Argentina en el Mundial Juvenil de Toulón, Francia. Acababa de terminar el Mundial de Alemania 74 en donde Holanda le había pasado por encima a Argentina. Nos acomplejaban los jugadores europeos porque nos parecían fuertes, rápidos y grandes. Cuando llegamos a Toulón, Menotti nos llevó a ver un partido de la Selección Alemana que confirmó nuestros complejos. Cuando Alemania metió el quinto gol, un compañero morenito y flaco como un palo, no aguantó más y dijo: “Cesar, los alemanes son fuertísimos”. Menotti, con unos reflejos inolvidables, se dio la vuelta y remató: “¿Fuertísimos los alemanes? Fuerte es usted que se crio entre bacterias y virus y juega al fútbol mejor que todos estos juntos. Si llevamos a un alemán de estos a su casa, a los dos días lo sacan en camilla”. Ahí estaba el líder saliendo al quite con una ocurrencia genial porque sabía que con miedo no se puede competir”.

Valdano definió también en el programa “Líbero Vs.” por TyC Sports, que “Menotti fue un gran maestro. Era muy gráfico para decirte las cosas y muy claro conceptualmente. Me dio un montón de soluciones para problemas que eran míos, no soluciones generales. Todo lo convertía en una lección. Cuando metí dos goles el día del debut, me esperó en el túnel, me dio un abrazo y me decía que estaba loco por hacer dos goles en el Centenario, etc. Empecé a bajar el túnel y un fotógrafo me dijo que no había llegado a sacar la foto y si podía abrazarme con Menotti de vuelta. Lo fui a buscar y me dijo ‘nene, la mano se da una sola vez y en serio’. Al final fue una buena tarde: dos goles en el debut y una lección de vida”.

LAS GRANDES DEFINICIONES DE MENOTTI

– “El gol es un pase a la red”.

– “El fútbol es un hecho cultural”.

– “En el fútbol, se puede dejar de correr, lo único que no se puede hacer, es dejar de pensar”.

– “De un futbolista talentoso, trabajando, podés hacer un atleta; de un atleta sólo se puede hacer un atleta mejor”.

– “Tu obligación como DT no es ser campeón del mundo, tu obligación es saber cuál es la idea”.

– “Se puede perder un partido, pero lo que no se puede perder es la dignidad por jugar bien al fútbol”

-“No conozco ningún sistema de juego que evite riesgos. Los riesgos están, como en la vida”.

-“La única manera que tiene un DT de hacerse respetar es desde el conocimiento. Si no fuera así, cualquier tonto podría ser entrenador”.

– “Los italianos no es que defiendan bien, es que defienden con muchos”.

– “El fútbol, como decía Borges, es orden y aventura”.

-“Hay un fútbol de izquierda y otro de derecha. Los más generosos, los más artistas, los más cultos siempre fueron de izquierda, siempre estuvieron más cerca de mí que lo otro, el mercado. Un fútbol generoso, abierto, comprometido con la gente, el orgullo de la representatividad, el orgullo de la pertenencia… todo eso que pregono me suena más a la izquierda que a la derecha. Después hay otro fútbol, al que no le importa la gente, solamente le interesa el resultado”.

– “¿Quiénes son los que marcan las diferencias? ¿Los técnicos con sus tácticas? Eso es una mentira. El que desnivela es el jugador”.

– “El fútbol es espacio, tiempo y engaño”.

– “El fútbol no es un deporte, es un juego. Luego con él se hace deporte, pero el fútbol nació como un juego”.

– “La táctica es programática. Por lo tanto, todo lo que sea programático en el mundo de la acción, donde aparece lo inesperado, no tiene mucho sentido”.

– “El doble cinco es una mentira. El supuesto equilibrio exige más jugadores de contención que creativos. La pelota se puede recuperar no por acumulación de efectivos sino desde la recuperación de espacios, como hacía la Holanda de Cruyff”.

– “Mourinhos hay muchos… Guardiola hay uno solo”.

– “La frase de ‘ganar como sea’ me parece irrespetuosa”.

– “El fútbol es tan generoso que evitó que (Carlos Salvador) Bilardo se dedicara a la medicina”.

– “Hay que tener cuidado con exigirles a los jóvenes que sean los nuevos Maradona o Messi. Cada uno tiene su propia historia y su propio camino”

– “La Selección es un lugar muy serio. Cada pelota que patea un futbolista de la selección despierta una manifestación cultural. Nosotros vamos a tratar de acompañar ese desarrollo cultural porque es una tarea que no pueden hacer los clubes, solo la selección argentina”.

– “Si se trata de elegir hombres para crear una pequeña sociedad, habrá que tener muy en cuenta sus características. Una vez en Boca juntaron en el mismo equipo a Sanfilippo y Valentim, con una idea que a mucha gente no le pareció descabellada: “Si cada uno hace 25 goles por año, con los dos nos aseguramos 50”. Fue un fracaso total, se anularon mutuamente. Valentím hacía goles porque lo tenía al “Beto” Menéndez, que era lo contrario futbolísticamente, y por eso capaz de Ponerle una pelota de gol a Valentim entre ocho rivales y pensando en la pierna de apoyo del “Negro”; cosa que Sanfilippo no podía realizar porque no tenía las condiciones del “Boto”, y a su vez él también necesitaba un proveedor de pases-gol. Una vez Alfredo Di Stéfano dijo que él llegó a lo que fue gracias a los socios que siempre tuvo a su lado. Me parece una verdad grande como una casa. También las pequeñas sociedades son una de las grandes verdades del fútbol. La prueba está en la historia. En los ejemplos que di, en Pelé-Coutinho (acaso la pequeña sociedad más importante que vi en mi vida), en Luque-Kempes, en Bertoni-Kempes… y en una lista que espero que nunca se agote, porque eso hará que el fútbol sea inmortal”. (Clase magistral para técnicos, 1980, publicada por el diario Clarín).

Sobre Diego Maradona y Lionel Messi:

– “Me equivoqué en no llevar a Diego al Mundial 78, pero después salí campeón y nadie dijo nada. Diego fue el jugador más grande de la Selección argentina. Cuando no lo pudieron manejar en la FIFA lo ‘asesinaron'”.

– “Es una vida intensa la que tiene Messi. Siento que cada vez que juega tiene que ser el Maradona del 86, pero respondió con autoridad […] Es el mejor en la actualidad, forma parte de ese eslabón de los cinco mejores de la historia, el que está formado por Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona y él. Ese espacio después de Maradona sólo lo ha podido ocupar Leo”.

