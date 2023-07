Laboulaye: Nueva marcha en reclamo de justicia a una semana del crimen de Joaquín

Encabezada por Mariela Flores, la mamá de Joaquín Sperani Flores (14), asesinado hace una semana en Laboulaye, se realizó una nueva marcha en reclamo de justicia frente al IPEM N°278. Allí, el adolescente fue visto con vida por última vez. La mujer manifestó un fuerte cuestionamiento a las autoridades y docentes del establecimiento educativo que no le avisaron de la ausencia de su hijo a clases ni acompañaron a la familia en su búsqueda, luego de que se realizará la denuncia de su desaparición.

Cabe recordar que por el asesinato fue detenido un adolescente de 14 años, amigo de Joaquín. Si bien el hecho se produjo el jueves 29 de junio, en horas de la siesta, el cadáver fue hallado recién el domingo 2 de julio, a las 10 de la mañana en una vivienda abandonada, a sólo 120 metros del colegio. No lo encontró la Policía, sino una prima que buscaba a Joaquín junto a otros familiares.

Raúl Frencia, abogado de la familia Sperani – Flores, dijo este jueves a Cadena3 que “la mamá de Joaquín estaba muy pendiente de la actividad escolar de su hijo porque tenía dislexia, por lo que siempre estaba muy presente en su día a día”.

Contó que “el día que desapareció entraban una hora más tarde porque los directivos tenían una capacitación. Él sale 14.59 de su casa y la mamá le envía un mensaje a la institución diciendo que Joaquín iba sobre la hora y esta persona le responde ‘no hay problema’. Empezó la hora y Joaquín no estaba, y esta persona no se dio cuenta o no dijo nada cuando tomaron lista”.

También recordó que se investigan posibles hechos de bullying (acoso escolar) que podría haber sufrido el adolescente en el colegio.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Concejo Deliberante de Laboulaye aprobó por unanimidad el proyecto de declaración impulsado por el Bloque de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), que insta a los diputados y senadores nacionales a modificar el Código Penal Argentino “bajando la edad de imputabilidad, llevando dicha modificación legislativa el nombre de Joaquín Sperani”.

La iniciativa se dio en el marco del debate por la edad mínima de imputabilidad en casos como el sucedido en esta localidad cordobesa ubicada 240 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital, donde el hasta ahora único detenido es un adolescente de 14 años.

QUÉ SE SABE DEL ASESINATO

Joaquín desapareció el pasado jueves 29 de junio y su cadáver fue hallado tres días después, en una casa abandonada a sólo 100 metros del colegio. En el medio, la Policía y la Justicia siguieron pistas falsas por otros lugares de la localidad e incluso trabajaron sobre la hipótesis de que la víctima hubiera abandonado la casa de su familia.

La secuencia que se conoce hasta el momento, indica que Joaquín llegó al colegio, dejó la bicicleta en el patio y salió del establecimiento con su amigo. Una cámara de seguridad de la zona captó el momento en el que el chico caminaba por la vereda de la escuela acompañado por su compañero de colegio que luego confesaría la autoría del crimen, según indicaron fuentes de la investigación. En una segunda cámara, unos 10 minutos después, se ve al adolescente que lo acompañaba regresar apurado a la escuela. Al intentar entrar, se le cae un celular de uno de sus bolsillos. El aparato, pertenecía a Joaquín.

Ahora se agrega la información dada a conocer por Frencia, de que la madre había avisado que llegaría sobre la hora a clases. Pese a que nunca entró al aula, las autoridades del colegio no avisaron a sus padres.

Además, Flores relató que “mi hijo dejó la bicicleta en la escuela, hubo profesores que lo sitúan en la puerta de la escuela. Su preceptora lo vio en la puerta de la escuela. La saludó. Quiero que las autoridades se hagan cargo. La escuela no cuidó nada. No quiero que haya otro chico al que le pase lo mismo”.

Por la tarde, como Joaquín no regresaba, sus padres se alarmaron al no tener noticias suyas y radicaron una denuncia que dio origen a la búsqueda.

Finalmente, el domingo, tres días después de su desaparición, el cuerpo del adolescente fue hallado y detenido un amigo, que fue derivado al complejo Esperanza, en Córdoba Capital.

Según informaron fuentes vinculadas a la causa, el informe preliminar de la autopsia determinó que Joaquín murió a causa de un traumatismo de cráneo y que sufrió un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata. Habría recibido más de 10 golpes en la cabeza, que fueron dados desde atrás. Se habría utilizado un hierro y dos bloques de cemento que estaban junto al cadáver. Todos los elementos tenían manchas de sangre.

Como el informe es preliminar, se aguarda de un momento a otro un informe final del trabajo de los médicos legistas. Allí, es probable que se puedan establecer otros datos sobre cómo la mecánica del hecho. Su prima lo halló tirado boca abajo. El padre de Joaquín, Martín Sperani, expresó que su hijo practicaba taekwondo y que era de mayor tamaño que su amigo, por lo que presume que si fue el atacante, debió haberlo sorprendido desde atrás.

Por ahora hay un sólo apresado por el crimen de Joaquín, pero la investigación no descarta que pudieran haber participado más personas. Para avanzar en esa línea son relevantes las conclusiones de la autopsia y lo que hayan registrado las cámaras particulares de la zona en la que se encontraba el colegio. También existe expectativa por el peritaje del celular de Joaquín, que fue encontrado en poder del amigo de la víctima. Se cree que fueron borradas algunas fotos y mensajes. Los investigadores ya accedieron al dispositivo.

[COBERTURA]

