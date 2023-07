La madre de Joaquín cuestionó a la Policía y la Justicia: “Qué mierda hicieron en esos tres días”

Mariela Flores, la mamá del adolescente Joaquín Sperani Flores (14), cuestionó este lunes la actuación de la Policía y la Justicia en la investigación y búsqueda de su hijo. “Después de tres días apareció el cuerpo de mi hijo atrás de la escuela, qué mierda hicieron en esos tres días”.

En declaraciones periodísticas que realizó durante el velorio de su hijo, asesinado a golpes el jueves último, en horas de la siesta, y hallado recién el domingo por una de sus primas, a 100 metros de la escuela a la que concurría, Mariela cargó sobre la responsabilidad de las autoridades: “Cuando hice la primera marcha, la policía y el fiscal se enojaron, pero recién ahí empezaron a actuar. La gente los obligó a investigar como se debe. Ahora pido otro fiscal porque no confío en lo que se ha hecho hasta ahora”.

La mujer, abrazada por su pareja, Martín Sperani, siguió relatando su calvario en la búsqueda de su hijo: “Le dije al fiscal que no paraba de preguntarme el primer día, cuál puede ser la causa de la desaparición de Joaquín, ‘traigan a mi hijo con vida’ y después le preguntan. Dejen de pelotudear, de hacer tantas preguntas, y salgan a buscar. Mi hijo apareció en una cámara y me pregunto por qué no buscaron ahí, en otras cámaras de la zona, para ver si siguió caminando o si quedó ahí. ¿Por qué no buscaron ahí? ¿Por qué tanta burocracia?”

Recordó luego que “nos mandaban al Norte a buscar, nosotros empapelamos con mi familia todo el barrio 8 de octubre entero y mi hijo estaba al lado de la escuela. Está todo mal hecho. Me preguntó ¿cuál es la verdad?”

Mariela dijo además que “me indigna las veces que pasamos por ahí y mi hijo estaba ahí. También me pregunto: ¿Estaba o lo llevaron después? ¿Hay gato encerrado ahí?”

También criticó al intendente César Abdala (UCR): “Nunca apareció en mi casa. Me dan asco las autoridades que tenemos en esta ciudad. Fueron los amigos los que me avisaron que estaba muerto. Nos están tomando el pelo. El intendente, el sábado, estaba en una fiesta en vez de suspender todo, de buscar a mi hijo. Faltaba uno de los habitantes de esta ciudad”.

Conmocionada agregó que “en la primera marcha les dije: “No quiero a mi hijo en una bolsa” y hoy me lo dieron en una bolsa. Que las autoridades se hagan cargo de esta mierda”.

Detalló que su hijo el acusado de matarlo, eran amigos de toda la vida, “desde tercer grado. Quiero saber si fue el solo o lo llevó y había otros. Ahí hay cámaras. Deberían investigar eso”.

Afirmó también que “mi hijo dejó la bicicleta en la escuela, hay profesores que lo sitúan en la puerta de la escuela. Su preceptora lo vio en la puerta de la escuela. La saludó. Quiero que las autoridades se hagan cargo. La escuela no cuidó nada. No quiero que haya otro chico al que le pase lo mismo”.

Sobre el presunto autor del asesinato, expresó que “quiero que sea (prisión) perpetua, no quiero verlo en la calle y que mi hijo esté en un cajón. Era un orgullo para mí. Estaba criando un hombre bueno, solidario, respetuoso, un hombre que no fuera una porquería y ahora está muerto”.

Finalmente, dijo que “nos sacaron a la luz de nuestra vida, era nuestro primer hijo varón. No sé que vamos a hacer”.

[COBERTURA]

