Laboulaye: Investigan si hubo más atacantes en el crimen de Joaquín

La Justicia investiga si hubo más personas involucradas en el crimen de Joaquín Sperani Flores (14), el adolescente que murió el pasado jueves 29 de junio, en horas de la siesta, en la ciudad de Laboulaye, al sudeste de Córdoba Capital. Así lo confirmó este martes el abogado de la familia de la víctima, Raúl Frencia. Por el hecho, hay un adolescente, también de 14 años, detenido y alojado en el Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba.

“No tenemos más información de lo que nos ha comunicado el Juez de Menores y no tengo acceso a la autopsia. La Justicia está investigando si hubo una sola persona involucrada en el crimen o si son más”, precisó en declaraciones a Cadena3.

“Los padres están consternados por la situación y no encuentran una respuesta certera. No podemos brindar más información que la que los medios están dando, es lo que tenemos, ya que la causa está bajo secreto de sumario, por eso hay muchas cosas que no conocemos”, explicó el abogado.

Frencia se constituyó este mismo martes como representante de la familia Sperani Flores, que hasta el lunes no tenía asesoramiento legal. El letrado explicó que “vamos a acompañar toda la investigación y nos vamos a presentar como querellantes particulares para ver si se abre otra línea investigativa”.

Respecto al hecho de que el adolescente hubiera sufrido bullying en el IPEM N°278 “Malvinas Argentinas” al que concurría, afirmó “todo está abierto a investigación y, sobre esa base, estamos trabajando. La mamá fue convocada un par de ocasiones en el colegio y se labraron determinadas actas a las que no tuvimos acceso. Las vamos a solicitar para saber si el colegio había tomado, por entonces, alguna determinación”.

Joaquín desapareció el pasado jueves 29 de junio y su cadáver fue hallado tres días después, por una prima del chico, el domingo 2 de julio, en una casa abandonada a sólo 100 metros del colegio. Los hechos se produjeron en Laboulaye, 240 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital, una ciudad en la que viven unas 21 mil personas.

La secuencia que se conoce hasta el momento, indica que Joaquín llegó al colegio, dejó la bicicleta en el patio y salió del establecimiento con su amigo. Una cámara de seguridad de la zona captó el momento en el que el chico caminaba por la vereda de la escuela acompañado por su compañero de colegio que luego confesaría la autoría del crimen, según indicaron fuentes de la investigación. En una segunda cámara, unos 10 minutos después, se ve al adolescente que lo acompañaba regresar apurado a la escuela. Al intentar entrar, se le cae un celular de uno de sus bolsillos. El aparato, pertenecía a Joaquín.

Un rato más tarde, como Joaquín no regresaba, sus padres se alarmaron al no tener noticias suyas y radicaron una denuncia que dio origen a la búsqueda. La madre, Mariela Flores, apuntó que del colegio no le avisaron que Joaquín no había concurrido a clases. “Mi hijo no faltaba sin que nosotros no supiéramos”, contó a los medios el lunes.

Relató, además, que “mi hijo dejó la bicicleta en la escuela, hay profesores que lo sitúan en la puerta de la escuela. Su preceptora lo vio en la puerta de la escuela. La saludó. Quiero que las autoridades se hagan cargo. La escuela no cuidó nada. No quiero que haya otro chico al que le pase lo mismo”.

Finalmente, el domingo, tres días después de su desaparición, el cuerpo del adolescente fue hallado por una prima en una vivienda abandonada ubicada a 100 metros del colegio, tras lo cual fue detenido un amigo de Joaquín, que fue derivado a Córdoba.

Según informaron fuentes vinculadas a la causa, la autopsia determinó que Joaquín murió a causa de un traumatismo de cráneo y que sufrió un daño encefálico que le provocó la muerte inmediata, luego de recibir más de 10 golpes en la cabeza.

Como el informe es preliminar, se aguarda de un momento a otro un informe final del trabajo de los médicos legistas. Allí, es probable que se puedan establecer otros datos sobre cómo pudo haberse producido el hecho.

En la casa abandonada donde fue encontrado, su prima lo halló tirado boca abajo. Luego, los investigadores de Policía Judicial encontraron un hierro y dos bloques de cemento que se creen podrían haberse utilizado para matarlo.

Por ahora, hay un sólo apresado por el crimen de Joaquín, pero la investigación no descarta que pudieran haber participado más personas. Para avanzar en esa línea son relevantes las conclusiones de la autopsia y lo que hayan registrado las cámaras particulares de la zona en la que se encontraba el colegio. También existe expectativa por el peritaje del celular de Joaquín, que fue encontrado en poder del amigo de la víctima. Se cree que fueron borradas algunas fotos y mensajes. Los investigadores pudieron acceder al dispositivo dado que tenía el mismo patrón de ingreso que el de su padre, Martín Sperani. Allí podría estar una de las claves de este caso.

[LOS PADRES FUERON RECIBOS POR EL FISCAL]

El juez Sebastián Moro recibió este martes a Mariela Flores y Martín Sperani, los padres de Joaquín. Durante la reunión, dada a conocer por la Oficina de Prensa del Poder Judicial, los padres de la víctima, que estuvieron acompañados por el abogado Raúl Frencia, expresaron al tribunal sus inquietudes en relación con el proceso judicial en marcha y solicitaron diversas medidas probatorias, alguna de las cuales ya había sido dispuestas.

El magistrado explicó que, en los procesos penales juveniles como el iniciado en relación con el presunto autor del homicidio, otro adolescente de 14 años, existe reserva de las actuaciones judiciales. Esta medida tiene como objetivo no poner en riesgo la investigación y, por otra parte, garantizar los derechos de la niñez en conflicto con la ley penal.

[COBERTURA]

—

